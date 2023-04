Rosja objęła stery w Radzie Bezpieczeństwa przy ONZ. Tak cynicznie to wykorzysta

Na czele Rady Bezpieczeństwa ONZ, instytucji mającej utrzymać pokój na naszej planecie, stanęła Rosja. Nie ma wątpliwości, że swoje przewodnictwo w radzie cynicznie wykorzysta, by siać dezinformację i próbować usprawiedliwiać swoje działania na Ukrainie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na czele Rady Bezpieczeństwa ONZ, instytucji mającej utrzymać pokój na naszej planecie, stanęła Rosja. Ta Rosja, która prowadzi krwawą okrutną wojnę, a wobec jej przywódcy wydano nakaz aresztowania.

Rosjanie przerzucają na Krym nowe jednostki wojskowe oraz powiększają Flotę Czarnomorską.

W zamian za milion dolarów Ukraińcy prawie przekonali rosyjskich pilotów do ucieczki samolotem wojskowym.

Ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili 5 ataków rakietowych i 32 naloty, a także 50 ataków przy użyciu systemów wielorakietowych. Możliwość dalszych nalotów rakietowych na całym terytorium Ukrainy pozostaje wysokie, wróg nadal stosuje.

Wojska rosyjskie koncentrują swoje główne wysiłki na prowadzeniu działań ofensywnych w odcinkach Limana, Bachmutu, Awdijiwki i Marinki. W sumie ukraińscy obrońcy odparli ponad 70 ataków. Bakhmut, Avdiivka i Marinka pozostają w epicentrum działań wojennych.

Przez cały dzień w obwodzie sumskim Rosjanie ostrzeliwał Wołfyne, Basiwkę, Riasne i Mezeniwkę a także Weterynarne, Hatyszcze i Wielki Burłuk w obwodzie charkowskim.

Nie ma wątpliwości, że Rosja swoje przewodnictwo w radzie bezpieczeństwa cynicznie wykorzysta

Według amerykańskich analityków strona rosyjska coraz otwarciej mówi o możliwej kontrofensywie na Kijów. Miałaby się ona rozpocząć między świętami wielkanocnymi (połowa kwietnia) a 9 maja.

Na czele Rady Bezpieczeństwa ONZ, instytucji mającej utrzymać pokój na naszej planecie, stanęła Rosja. Ta Rosja, która prowadzi krwawą, okrutną wojnę, a wobec jej przywódcy wydano nakaz aresztowania. Pojawiły się komentarze, że to absurd, wizerunkowa katastrofa tej organizacji.

Nie ma wątpliwości, że Rosja swoje przewodnictwo w radzie cynicznie wykorzysta, by siać dezinformację i próbować usprawiedliwiać swoje działania na Ukrainie. Nikt nie spodziewa się, że Rosja wniesie jakieś konstruktywne propozycje.

Ukraińcy w zamian za milion dolarów prawie przekonali rosyjskich pilotów do ucieczki samolotem wojskowym

Rosjanie obawiają się ukraińskiej ofensywy na południu. Radio Svoboda informuje, że armia przygotowuje się do obrony okupowanego Krymu. Od początku tego roku Rosjanie budują nowe pozycje obronne.

Krym już nazywany jest twierdzą, a Rosjanie przerzucają tam coraz to nowe jednostki wojskowe oraz powiększają Flotę Czarnomorską.

Żołnierzom ukraińskim na froncie po raz kolejny pomoże Polska. Wyprodukujemy dla Ukrainy 100 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak. Produkcję sfinansują Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Waszyngton chce wkrótce przeznaczyć koleje 2,5 miliarda dolarów, na pomoc wojskową dla Ukrainy.

Serwis Yahoo News ujawnił sensacyjny plan Ukrainy sprzed kilku miesięcy. Ukraińscy ochotnicy współpracujący ze służbami bezpieczeństwa wyjawili, że w 2022 r. trzykrotnie byli blisko przekonania rosyjskich pilotów do ucieczki samolotem wojskowym w zamian za milion dolarów. Prawie robi jednak różnicę.

Rosyjska branża naftowa obawia się zaostrzenia sankcji

Zadziwiająca zmiana narracji w Rosji. Zamiast „sankcje nic nam nie szkodzą”, nawoływanie do działań, by przezwyciężyć piętrzące się kłopoty. Tak wynika m.in. z wypowiedzi szefa spółki Gazprom Nieft Aleksandera Diukowa, cytowanej w serwisie Kommiersant.

Przyznał, że 2023 roku spodziewa się zaostrzenia sankcji na branżę naftową. Aby je zneutralizować potrzebne będą pilne inwestycje. Jego zdaniem Rosja powinna budować flotę tankowców, ropociągi, rozwijać porty i kolej potrzebne do handlu surowcami na nowych kierunkach.

Łukaszenko wygłosił orędzie do narodu. Powtarzał te same banialuki, co zawsze, głównie o tym, że Zachód przygotowuje się do inwazji na Białoruś w celu zniszczenia kraju. Krytykował też wszystko, co polskie, odnosząc się nawet do magnatów.