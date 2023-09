Rosja planuje gigantyczne wydatki na wojsko. Większe niż Polska

W 2024 roku Kreml planuje zwiększyć wydatki na obronność z 3,9 proc. do 6 proc. PKB, jednak to jedynie oficjalne dane. Wzrost jest oczywiście związany z toczącą się wojną na Ukrainie.

Oficjalnie budżet zbrojeniowy Moskwy na 2024 rok zakłada podwyżkę o ponad 2 proc. PKB wobec 2023 roku, jednak Bloomberg zwraca uwagę, że prawdopodobnie "nieoficjalna" część wydatków może wzrosnąć aż dwukrotnie i to założenie ma znajdować się w tajnych dokumentach Kremla.

Pomimo zbliżających się wyborów w Rosji, Kreml wyda na zbrojenia więcej niż na socjal

Wzrost budżetu wojennego Rosji pokazuje zmianę priorytetów rządu w obliczu walk, które pochłaniają ogromne straty finansowe i nie widać ich końca. W przyszłym roku wydatki na obronność mają przewyższyć wydatki socjalne, mimo że Kreml przygotowuje się do marcowych wyborów prezydenckich, podczas gdy gospodarka znajduje się pod presją bezprecedensowych sankcji międzynarodowych.

Zgodnie z projektem propozycji nowego budżetu, który dziś omawia rosyjski rząd, wydatki na obronność wzrosną w 2024 roku do 10,8 bln rubli (112 mld dolarów) z 6,4 bln rubli w tym roku. Prognozowany budżet obronny miałby być trzykrotnie większy od 3,6 biliona rubli w 2021 roku, czyli ostatnim roku przed rozpoczęciem inwazji Putina w lutym 2022 roku.

Prawdziwe wydatki na zbrojenia mogą pochłonąć aż 30 procent rosyjskiego budżetu

Jednak wydatki, które Kreml ukrywa przed opinią publiczną, wzrosną do 11,1 bln rubli z 6,5 bln rubli w 2023 r. Stanowiłoby to 30 proc. całkowitych wydatków budżetowych, podwajając udział tych wydatków od najniższego w historii poziomu 14,9 proc. w 2021 r.

Z kolei wydatki na politykę społeczną w 2024 r. mają wynieść 7,5 bln rubli, w porównaniu z 6,5 bln rubli w 2023 r. Projekt budżetu przewiduje łączne wydatki w 2024 r. na poziomie 36,6 bln rubli, co oznacza wzrost o 15 proc. w stosunku do roku bieżącego.

Pomimo rosnących kosztów wojny i skutków sankcji rząd przewiduje dochody na poziomie ponad 35 bln rubli, co oznacza wzrost o 22 proc. w porównaniu z 2023 r., oraz zmniejszenie deficytu o połowę do 0,9 proc. PKB w 2024 r. z 1,8 proc. w tym roku. Oczekuje, że w 2025 r. deficyt spadnie do 0,4 proc. PKB.

Kreml spodziewa się także, że przychody z ropy i gazu wzrosną w przyszłym roku o prawie jedną czwartą do 11,5 biliona rubli.

Aby projekt budżetu został zatwierdzony muszą za nim zagłosować obie izby parlamentu, a następnie podpisać prezydent.

Przypomnijmy, że Polska w budżecie na 2024 rok planuje wydać na obronność 137 mld złotych, co stanowi nieco ponad 4 proc. PKB.