Rosja prawdopodobnie zaczęła otrzymywać regularne dostawy irańskich dronów

Rosja prawdopodobnie zaczęła otrzymywać regularne niewielkie dostawy irańskich bezzałogowców Shahed, których używa do atakowania Ukrainy – powiadamia w niedzielę w aktualizacji wywiadowczej brytyjski resort obrony.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Od początku marca 2023 r. Rosja najprawdopodobniej zastosowała co najmniej 71 irańskich Shahedów (dronów kamikadze) na Ukrainie" - pisze brytyjski wywiad.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1639866636290121728?s=20

Jak zaznaczono, ataki te nastąpiły po około dwutygodniowej przerwie w zastosowaniu tej amunicji irańskiej produkcji.

"Rosja prawdopodobnie zaczęła otrzymywać regularne dostawy niewielkiej ilości bezzałogowców Shahed" - podano.

Brytyjski wywiad ocenia, że drony są wysyłane z dwóch regionów - Kraju Krasnodarskiego oraz obwodu briańskiego Rosji.

"To umożliwia Rosji uzyskanie elastyczności w dostępie do celów na dużym terytorium Ukrainy i zmniejsza czas dolotu do celów na północy tego kraju. Jest to także prawdopodobnie dalsza próba rozproszenia ukraińskiej obrony powietrznej" - podano.