Rosja próbuje nas Polaków skłócić. Zwycięstwo Ukrainy zmniejszy pozycję Niemiec i Francji

O trwałości sojuszy w Europie w kontekście wojny w Ukrainie mówi WNP.PL prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP.

Rosja będzie prowadziła działania hybrydowe wobec Polski, wzniecając konflikty wewnętrzne - uważa nasz rozmówca.

Francuskie i niemieckie przewodnictwo w Europie jest niewiarygodne - po tym, jak oba państwa postępowały w obliczu wojny w Ukrainie i chciały zaprosić Putina na unijny szczyt.



Turcja chce wynegocjować dla siebie korzystne rozwiązania polityczne, stąd blokada akcesji Finlandii i Szwecji do NATO, która zakończy się, jeśli Ankara otrzyma odpowiednie koncesje - wskazuje prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski.



Turcja i Rosja mają sprzeczne interesy w Europie, na Bliskim Wschodzie i Azji Centralnej, dlatego żaden sojusz strategiczny nie jest tu możliwy.

Jakie są podstawowe zagrożenia dla Polski podczas obecnej fazy wojny w Ukrainie? Czy Polska, pozostając hubem zaopatrzenia armii ukraińskiej, może liczyć się z nasileniem hybrydowych ataków ze strony Rosji i Białorusi?

- Na pewno. Nie sądzę, żeby było duże ryzyko wciągnięcia Polski do wojny w takim klasycznym rozumieniu tego słowa, czyli rozszerzenia operacji militarnych na naszym terytorium. Wszelkie działania hybrydowe i polityczne czy propagandowe, czyli oddziaływanie na opinię publiczną w Polsce przez ukazywanie kosztów społecznych, materialnych wojny - na przykład w wymiarze energetycznym - jako nieakceptowalnych dla społeczeństwa polskiego, są natomiast możliwe - i jest to jeden wymiar.

Drugi to oczywiście atakowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i granie tym elementem.

Po trzecie: myślę, że musimy się tego spodziewać jako rzeczy wysoce prawdopodobnej - próby powtórzenia sztucznej presji imigracyjnej na granicy polsko-białoruskiej. Te posunięcia zapewne będą występowały - myślę także, że z racji faktu, iż w przyszłym roku czekają nas wybory parlamentarne. Podsycanie wszelkich konfliktów na polskiej scenie politycznej ma na celu osłabienie wydolności naszego państwa przy podejmowaniu i wdrażaniu decyzji.

Konflikty historyczne między Polską a Ukrainą są już zgraną kartą, na którą nie może stawiać Rosja we wzniecaniu konfliktów

Rosja przede wszystkim będzie starała się podniecać konflikty wewnątrz Polski i - myślę, że nieskutecznie - rozbudzać jakieś animozje polsko-ukraińskie. Takie akcje propagandowe są już wprowadzone, czy to w wymiarze ożywiania pamięci o konfliktach historycznych (co wydaje mi się, że jest już trochę zgraną kartą), czy też poprzez tworzenie jakichś obaw co do współczesności, np. do rynku pracy czy do opieki socjalnej dla licznych uchodźców z Ukrainy.

A zatem tego typu kwestie będą zapewne wykorzystywane przeciwko Polsce, ale mam nadzieję, że w relacjach międzynarodowych i między społeczeństwami Polski i Ukrainy to będzie nieskuteczne. Niestety, jestem jednak większym pesymistą co do skali odporności Polski na pobudzanie konfliktu wewnętrznego... Jak wiemy, polska strona polityczna jest głęboko podzielona - i da się na tym grać.

Europejska Wspólnota Polityczna, projekt Emmanuela Macrona - czy może stanowić wartość w kontekście wprowadzania państw Europy Wschodniej, w tym Ukrainy, w orbitę oddziaływania Unii Europejskiej?

Nie. Myślę tak dlatego, że to jest pewne hasło w istocie i takim, jak sądzę, pozostanie. Rzecz tak naprawdę dotyczy zdolności Francji i Niemiec, bo to głównie te państwa będą w tym zakresie rozgrywającymi, do wykonywania skutecznego - to znaczy akceptowalnego przez inne narody - przywództwa w Unii Europejskiej. Z kolei zdolność ta została w bardzo istotny sposób podważona przez politykę obu tych państw wobec wojny na Ukrainie, która to powoduje, że one są w tym zakresie po prostu niewiarygodne jako przywódcy skuteczni. Przeciwnie, myślę, że zasadnie podejrzewane są te państwa o sprzyjanie interesom rosyjskim. Zresztą z chłodnej kalkulacji ich interesów - tak jak ich elity je rozumieją - niestety też taki wniosek wynika i jest oczywiste, że zwycięstwo Ukrainy będzie wiodło do zmniejszenia pozycji politycznej Niemiec i Francji.

Projekty integracyjne Niemiec i Francji w dziedzinie bezpieczeństwa nie spotykają się z zainteresowaniem państw wschodniej flanki UE

Powstanie bloku wschodniego - wschodniej flanki NATO i Unii (Unii Europejskiej) - oglądającego się na Stany Zjednoczone jako głównego gwaranta bezpieczeństwa militarnego w regionie, nie leży w interesie ani Niemiec, ani Francji.

Oczywiście na dłuższą metę zwycięstwo Rosji będzie powodowało kolejne zagrożenia i w końcu cenę za to zapłacą Niemcy i Francuzi, ale oni w tej chwili tego nie widzą. Myślę zatem, że tego typu projekty - podobnie przecież jak projekt Europejskiej Autonomii Strategicznej od 2017 roku, ogłoszony przez Francję (autonomia tu jest rozumiana jako uwolnienie się od dominacji amerykańskiej w dziedzinie bezpieczeństwa) czy niemiecki projekt Europejskiej Suwerenności Strategicznej z jesieni zeszłego roku, autorstwa nowego rządu SPD z kanclerzem Olafem Scholzem - zawierają propozycje odejścia od zasady jednomyślności w polityce zagranicznej, czyli tworzą zdolność przegłosowywania państw mniejszych przez większe. A przecież wiemy, że Niemcy i Francja są największe i wszystkich by przegłosowały, gdyby ten system obowiązywał...

W takiej sytuacji, a także gdyby weto polskie, holenderskie, skandynawskie, rumuńskie i krajów bałtyckich nie miało siły hamującej, to w czerwcu 2021 roku Niemcy z Francją zaprosiliby Putina na szczyt Unii Europejskiej do Brukseli. Tak ta sytuacja wygląda...

Taki sposób działania Francji znany jest nie od dziś - to są przecież stare, francuskie projekty wspierania międzynarodowej pozycji Paryża europejskim lewarem unijnym, ale nic z tego od dłuższego czasu nie wychodzi.

A nie wychodzi właśnie z tego powodu, o którym mówiłem, to znaczy dlatego, iż inne narody - szczególnie te zagrożone ekspansjonizmem rosyjskim - nie ufają takim propozycjom, w związku z czym nie życzą sobie dominacji niemiecko-francuskiej w architekturze europejskiego bezpieczeństwa.

Francuzi i Niemcy nie posiadają odpowiednich narzędzi odstraszających Rosję w Europie

Ponadto nie życzą sobie redukcji pozycji Stanów Zjednoczonych w tej architekturze, bo to jest jedyne mocarstwo, które ma wiarygodną zdolność odstraszania Kremla. Przecież nie chodzi o to, żebyśmy my w to wierzyli, tylko ten, kto ma być odstraszany, czyli Rosjanie.

Francuzi ani Niemcy nie zastąpią Amerykanów w tej roli, ponieważ Rosjanie się ich nie boją - w związku z czym nie będzie tej zmiany przywództwa. To są francuskie próby prowadzone od lat, które - moim zdaniem - są skazane na niepowodzenie.

