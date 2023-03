Rosja Putina zaczyna się sypać. 5 okręgów chce niepodległości, w tym Kaliningrad

Rosja Putina może się rozsypać. Choć to wydaje się nieprawdopodobne, taką możliwość pokazują wynika nieformalnego referendum w sprawie odłączenia od Rosji. Za niezależnością od reżimu w Moskwie opowiedziało się aż 5 okręgów. Nawet Kaliningrad chce odłączyć się od Rosji.

Ukraińska flaga wciąż powiewa nad Bachmutem. Dziennie ginie tam ok. 500 rosyjskich żołnierzy.

Pierwsi ukraińscy piloci rozpoczęli szkolenie w amerykańskiej bazie lotniczej w Arizonie.

Rosjanie ogłaszają zmiany w doktrynie użycia broni jądrowej. To bardzo groźna poprawka.

W mediach społecznościowych ukazała się informacja, że walcząca w Bachmucie w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy samodzielna taktyczna grupa rozpoznania powietrznego otrzymała rozkaz, by wycofać się z miasta po 110 dniach walk z Rosjanami.

Choć sytuacja w mieście jest bardzo trudna ukraińska flaga wciąż powiewa nad Bachmutem, a właściwie nad tym, co z niego pozostało, czyli morzem gruzów. Rosjanie atakują bez przerwy, trwają zaciekłe walki uliczne. Ukraińcy wycofali niektóre jednostki, ale wciąż utrzymują kontrolę nad miastem. Dziennie ginie tam ok. 500 rosyjskich żołnierzy.

Kozacy w rosyjskiej armii. Dowództwu nie podoba się, że się nie integrują

Jednostki Grupy Wagnera kontynuowały ataki w północno-wschodnim Bachmucie i zbliżyły się do stacji kolejowej Stupky. Rosyjskie wojska zniszczyły most na ostatniej drodze dojazdowej do Bachmutu kontrolowana przez ukraińskie wojska. Brakuje im jednak sił, by okrążyć miasto. Ukraińców wzmocniły jednostki wojsk specjalnych.

Wojsko rosyjskie traci kontrolę nad swoimi "batalionami kozackimi". Jednostka ta operująca w rejonie Wuhłedaru wykonuje zadania, z których rosyjskie dowództwo jest mocno niezadowolone. Batalion kozacki Tygrys ma zaniedbywać interakcje z jednostkami rosyjskiej armii.

W Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim okupanci umieszczają stanowiska obrony powietrznej wśród dzielnic mieszkalnych miasta, aby uniemożliwić ataki na te cele. Ludność ma być ich "żywą tarczą".

Dwóch ukraińskich pilotów ćwiczy na symulatorach lotu w stanie Arizona. Według Reutersa amerykańscy wojskowi chcą poznać ich umiejętności, by ocenić, jak długo trwałoby ich szkolenie i jak najlepiej rozwijać ich zdolności.

Sankcje jednak działają. Rośnie deficyt w rosyjskim budżecie. Muszą sprzedawać złoto

Wielka Brytania przekaże Ukrainie dwa razy więcej czołgów Challenger 2, niż początkowo obiecała - poinformował w sobotę ambasador Ukrainy w Londynie Wadym Prystajko. Zamiast 14 Kijów, jeszcze w tym miesiącu, otrzyma 28 wozów.

Rosjanom zaczyna brakować pieniędzy. Na koniec lutego deficyt budżetowy Rosji wynosił 53 mld dol. To więcej, niż zakładano na cały 2023 rok. Aby podreperować budżet, Moskwa ratowała się niedawno sprzedażą złota oraz rezerw walutowych z rosyjskiego Narodowego Funduszu Dobrobytu.

Brytyjski wywiad twierdzi, że Putin podejmuje ekstremalne środki, aby jak najszybciej zakończyć wojnę. Powodem tego zwrotu akcji jest zła kondycja gospodarki i przemysłu zbrojeniowego, który nie wytrzymuje sankcji.

Rosyjscy wojskowi informują o zmianach w doktrynie użycia broni jądrowej, która zakładała dotychczas, że Rosja może jej użyć tylko wówczas, kiedy nieprzyjaciel wtargnie na rosyjskie ziemie, a armia znajdzie się w trudnej sytuacji. Ogłosili to publicznie, by dalej straszyć atomem.

Teraz Rosja będzie mogła wykonać jądrowe uderzenie wyprzedzające na NATO-wskie systemy obrony przeciwrakietowej w sytuacji, gdy wykryje przygotowania do uderzenia w rosyjski arsenał jądrowy. Nową koncepcję odstraszania opracował gen. Igor Fazletdinow z Sił Rakietowych.