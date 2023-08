Rosja rozmieszcza broń jądrową niedaleko polskiej granicy. Taki ma w tym cel

Według zapowiedzi rosyjskiego prezydenta 1 sierpnia 2023 r. na Białorusi zostanie oddany obiekt przygotowany do składowania taktycznej broni jądrowej. Następnie, w ciągu kilku dni, ma w nim być rozmieszczona broń atomowa dostarczona z Rosji. Co to oznacza dla Europy i Polski?

Według zapowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina po przygotowaniu specjalnego obiektu na Białorusi po 7-8 sierpnia mają się w nim zostać umieszczone taktyczne ładunki jądrowe.

Część tych pocisków i bomb może znaleźć się stosunkowo blisko Polski. Ma być składowana w bazie lotniczej w Lidzie, leżącej ok. 100 km od polskiej granicy. Mamy powody do obaw?

Specjaliści twierdzą, że wybuch wojny atomowej jest obecnie nierealny, jednak świat powinien pokazać, że nie ulegnie nuklearnemu szantażowi Alaksandra Łukaszenki i Władimira Putina. To bowiem kolejny etap atomowego szantażu wobec Zachodu, który ma zmusić go do zaprzestania dostaw pomocy wojskowej i finansowej na Ukrainę.

Siergiej Szojgu i Wiktar Chrenin, szefowie resortów obrony Rosji i Białorusi, podpisali 25 maja 2023 r. w Mińsku porozumienie określające procedury rozmieszczenia i przechowywania taktycznej broni jądrowej (TBJ).

Tym samym zrealizowano w praktyce zapowiedź prezydenta Rosji Władimira Putina z marca 2023 r. o dostarczeniu takiej broni Mińskowi po 1 sierpnia 2023 r.

Jak podkreślił prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka rozmieszczenie rosyjskiej broni atomowej w tym kraju nastąpiło na jego prośbę. To on wystąpił do strony rosyjskiej z żądaniem pilnego jej dostarczenia dla zagwarantowania bezpieczeństwa państwa.

Od rozruchów, które zaczęły się na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich, Łukaszenka wciąż straszy rzekomym polskim atakiem mającym na celu - według jego słów - zagarnięcia terenów należących wcześniej do Polski.

Po rozpoczęciu rozruchów postawił nawet połowę armii pod polską granicą, by bronić się przed spodziewaną agresją z naszej strony. Tę retorykę podtrzymuje do dziś, wierząc, że zagrożenie z zewnątrz zgromadzi białoruskie społeczeństwo wokół "ojca narodu", który jako jedyny dba o ich bezpieczeństwo.

Z jednej strony zapewniał, że nikt nigdy nie był w stanie wojny z państwem posiadającym broń atomową, a Białoruś dostanie od Rosji rakiety i bomby, które mają trzykrotnie większą siłę rażenia niż te zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki. Z drugiej strony podkreślał, że nie zawaha się użyć rosyjskiej broni atomowej w przypadku agresji na Białoruś.

- Aby stopa ani jednego bydlaka nie stanęła na białoruskiej ziemi. Boże uchowaj, żebym nie musiał podejmować decyzji o użyciu tej broni - dramatyzował w jednym ze swoich wystąpień Łukaszenka.

Białoruś jest pierwszym krajem po upadku ZSRR, do którego Kreml wysyła swoją broń jądrową

Sugeruje jednocześnie, że to on będzie decydował o użyciu broni atomowej składowanej na Białorusi, zaprzeczając tym samym słowom Władimira Putina, że klucz do specjalnych magazynów tej broni na Białorusi będą w swoich rękach dzierżyć Rosjanie.

Podobnie zapewniał rosyjski minister obrony Siergieja Szojgu. - Rosja nie przekazuje broni atomowej Białorusi. Kontrola nad nią i decyzje o jej użyciu pozostaną po stronie rosyjskiej - mówił Szojgu.

Tak naprawdę taktyczna broń jądrowa, bo tylko taka będzie składowana na Białorusi, to kolejny etap atomowego szantażu wobec Zachodu, który ma zmusić go do zaprzestania dostaw pomocy wojskowej i finansowej na Ukrainę.

To sprawdzony już wcześniej schemat, który nasilił się znacznie od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Przoduje w tych groźbach były prezydent i premier Rosji, wiceszef Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew.

Ostatnio znowu odgrażał się, że jeśli Ukraina odniesie sukces, to Rosja sięgnie po broń jądrową. Jak podkreślił, po prostu nie będzie innego wyjścia. To z obawy przed eskalacją wojny Amerykanie długo nie zgadzali się na przekazanie Ukrainie broni ofensywnej, rakiet dalekiego zasięgu i samolotów.

W każdym razie Białoruś jest pierwszym krajem po upadku ZSRR, do którego Kreml wysyła swoją broń jądrową, po wycofaniu jej z Białorusi w listopadzie 1996 r.

Wojna w Ukrainie przyczyniła się do przekazania broni jądrowej Białorusi

Zgodnie z tzw. protokołem lizbońskim do radziecko-amerykańskiego układu o redukcji zbrojeń nuklearnych START z 1991 r., który Mińsk podpisał w 1992 r. i ratyfikował w 1994 r. oraz przystąpieniem Białorusi w 1993 r. do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, Białoruś miała status państwa bezatomowego.

Do początku drugiej dekady XXI wieku jej armia wycofała ze służby większość środków przenoszenia TBJ jak bombowce taktyczne Su-24 czy armaty samobieżne 203 mm 2S7 Pion.

Do rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę w służbie białoruskiej armii pozostawały jedynie operacyjno-taktyczne rakiety balistyczne krótkiego zasięgu Toczka-U, będące na uzbrojeniu 465. Brygady Rakietowej w Osipowiczach w obwodzie mohylewskim.

Wojna w Ukrainie wszystko zmieniła. W miesiąc po jej wybuchu, w marcu 2022 r. znowelizowano białoruską konstytucję, usuwając z niej zapis mówiący o dążeniu Białorusi do pozostania państwem nieposiadającym broni jądrowej.

Potem dostosowano białoruskie samoloty szturmowe Su-25 do przenoszenia TBJ. Na Białoruś w grudniu 2022 r. trafiły systemy Iskander mogące przenosić głowice jądrowe.

Białoruska armia dostała od Rosji pierwsze wielozadaniowe samoloty bojowe Su-30SM z 12 maszyn, zakupionych przez Mińsk, przystosowane do przenoszenia taktycznych bomb jądrowych.

Moskwa liczy, że Zachód ugnie się przed nuklearnym szantażem i ograniczy wsparcie dla Ukrainy

Część tych pocisków i bomb może znaleźć się stosunkowo blisko Polski. Według ekspertów ze Stowarzyszenia Amerykańskich Naukowców głowice mogą trafić do bazy lotniczej w Lidzie, mieście położonym ok. 100 km od polskiej granicy.

- Świat musi pokazać Łukaszence i Putinowi, że nie ulegnie nuklearnemu szantażowi - powiedziała Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji, komentując informację, że rosyjska taktyczna broń jądrowa pojawi się na terenie Białorusi.

Polscy generałowie, dziś poza służbą, nie mają wątpliwości, że to kolejny straszak Putina. - Nie widzę obecnie realnego zagrożenia, że głowice zostaną wykorzystane - uważa gen. Bogusław Pacek, były rektor Akademii Obrony Narodowej.

Podkreśla jednak, że nie należy ignorować rosnącego zagrożenia. Putin powinien otrzymać jednoznaczną odpowiedź od Zachodu.

Dla NATO, Europy i Polski to jednak nowa sytuacja. Andrzej Wilk, główny specjalista ds. wojskowych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego Ośrodka Studiów Wschodnich, przypomina, że ten atomowy ruch ma przekonać Zachód, że będzie miał mniej czasu, by zareagować na ewentualny atak taktyczną bronią jądrową.

- Dla NATO stanowi to wyzwanie w zakresie adaptacji strategii odstraszania nuklearnego do nowej sytuacji polityczno-wojskowej w Europie - twierdzi Andrzej Wilk.

Jego zdaniem nagłośnienie tej sprawy przez Moskwę i Mińsk to część operacji psychologicznej, obliczonej na to, że Zachód ugnie się przed nuklearnym szantażem i ograniczy wsparcie dla Ukrainy.

Amerykanie nie chcą rozmieszczać broni jądrowej na wschodniej flance NATO

Broń jądrowa na Białorusi oznacza stałą obecność rosyjskich wojsk na jej terenie. Wbrew chęciom Łukaszenki, by mieć wpływ na jej użycie, będą jej pilnować Rosjanie i to oni zdecydują, jak długo będzie na Białorusi składowana. A to koniec niezależnej Białorusi.

Analitycy przypominają, że rozmieszczenie tej broni na Białorusi poszerza obszar potencjalnego taktycznego rosyjskiego uderzenia jądrowego.

Pod ewentualnym ogniem Iskanderów znajdą się m.in. zachodnia część Ukrainy i Słowacja, częściowo też Czechy, Węgry, Rumunia i Mołdawia i południowo-wschodnia flanka NATO.

Nie zmienia to jednak faktu, że Polska i państwa bałtyckie są już od lat w zasięgu broni jądrowej. Rosja ma bowiem głowice nuklearne u granic Polski, czyli w obwodzie królewieckim.

Informacje o ich rozmieszczeniu, w ówczesnym obwodzie kaliningradzkim pojawiły się w 2016 r. Już wówczas na terenie tego obwodu znajdowały się środki przenoszenia broni jądrowej, jak choćby bombowce taktyczne Su-24M i wyrzutnie pocisków balistycznych Toczka-U i Iskandery.

Możliwe, że stałe przechowywanie głowic jądrowych w Królewcu byłoby zbyt drogie, gdyż wiązałoby się z koniecznością ustanowienia dość kosztownej infrastruktury i systemu zabezpieczeń.

Na razie Zachód nie zareagował ostro na umieszczenie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Rosjanie obserwują, co zrobią Amerykanie i ich bierność mogą przyjąć za słabość.

Nie wydaje się jednak, by zdecydowali się na rozszerzenie formuły Nuclear Sharing, o co zabiega m.in. prezydent Andrzej Duda, czyli wprowadzenie nowych państw do systemu NATO, w których byłaby rozmieszczona broń jądrowa.

Co prawda, byłoby to czasochłonne i wymagało rozbudowy specjalistycznej, nietaniej infrastruktury, jednak z drugiej strony byłby to silny sygnał wobec Moskwy, że Amerykanie obejmują nuklearnym parasolem państwa wschodniej flanki.

Nie wydaje się jednak, aby na takie rozwiązanie zdecydowali się Amerykanie i inne państwa sojusznicze. USA wciąż przestrzegają Memorandum Budapesztańskiego z 1994 r, naruszonego m.in. atakiem Rosji na Ukrainę.

Obok gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy zakłada ono, że nie będzie stałej obecności wojsk NATO na terenie państw przyjętych do Sojuszu Północnoatlantyckiego po 1997 r. Wojska USA są już jednak w Polsce i na flance wschodniej. W przypadku większego zagrożenia mogą więc zmienić zdanie i co do rozmieszczenia broni jądrowej w tych krajach.