Rosja stawia wszystko na jedną kartę, ale Ukraina dostała nowe atuty

Na froncie wciąż toczą się zacięte walki, głównie w obwodzie chersońskim. Ukraiński Sztab Generalny podaje, że rosyjskie straty przekroczyły 100 tys. żołnierzy i ponad 3 tys. czołgów. Rosjanie stracili też prawie 2 tys. systemów artyleryjskich, 283 samoloty i 267 śmigłowców.

Ukraiński Sztab Generalny ocenia, że najbliższe 2-3 miesiące będą kluczowe, bo Rosja postawiła wszystko na jedną kartę.

Nie można zatem wykluczyć, że jeszcze zimą, za miesiąc czy dwa, Rosjanie rozpoczną ofensywę. Czy także na Kijów?

Ukraina dostała prawie 2 mld dol. pomocy, z czego 1 mld. dol. na systemy przeciwlotnicze Patriot i precyzyjne bomby szybujące.

Z wizyty w USA prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie wywozi jedynie zdjęć z Joe Bidenem i najważniejszymi amerykańskimi politykami. Dostał prawie 2 mld dol. pomocy, z czego 1 mld. dol. trafi na systemy przeciwlotnicze Patriot i to w najnowszej konfiguracji oraz tzw. precyzyjne bomby szybujące.

Stany Zjednoczone pokazały determinację we wspieraniu Ukrainy

Przekazanie Ukrainie Patriotów urasta do rangi symbolu. Do niedawna Stany Zjednoczone nie chciały przekazać Ukrainie tak zaawansowanej broni, teraz stało się to możliwe. To sygnał, że Amerykanie są naprawdę zdeterminowani do pomocy Kijowowi, by mógł obronić własną niezależność.

- Wiele zależy od ukraińskich sił zbrojnych, a jednak tak wiele zależy od świata, tak wiele zależy od was - komentował prezydent Zełenski przełomową decyzję o przekazaniu Ukrainie baterii Patriot.

Prezydent Joe Biden zapewnił, że Ameryka pozostanie z Ukrainą tak długo, jak będzie to potrzebne. - To co robicie, to co osiągnęliście, ma znaczenie nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego świata. Razem utrzymamy płomień wolności, a światło pokona ciemność.

Krym jest kluczem do zwycięstwa. Według szefa Sił Zbrojnych USA w Europie gen. Bena Hodgesa, jeśli Ameryka pomoże Ukrainie odzyskać suwerenne terytorium na Krymie, to za kilka lat mamy gwarancję, że dojdzie do kolejnej fazy tego konfliktu.

Zmobilizowanych rezerwistów szkolą białoruscy instruktorzy

Władimir Putin straszy nową bronią. Zapowiada rozwijanie gotowości bojowej swoich sił nuklearnych w kontekście wojny na Ukrainie. Mówił o nowym hipersonicznym pocisku manewrującym Zircon, który nie ma odpowiednika na świecie. Armia ma go używać od stycznia 2023 r. Pociski te znajdą się na wyposażeniu fregaty Admirał Gorszkow.

Według informacji brytyjskiego Ministerstwa Obrony z powodu niewystarczającej liczby rosyjskich instruktorów wojskowych, nowo zmobilizowanych rezerwistów szkolą instruktorzy białoruscy. To świadczy o przeciążeniu rosyjskiego systemu wojskowego.