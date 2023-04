Rosja straszy pociskami jądrowymi na Białorusi. Jest reakcja Ukrainy

We wtorek minister obrony Rosji Siergiej Szojgu oświadczył, że Rosja przekazała Białorusi system rakietowy Iskander-M mogący przenosić głowice jądrowe. - Jeśli chodzi o broń jądrową, to blef. Rosjanie chcą dogadać się za naszymi plecami - uważają Ukraińcy.





We wtorek minister obrony Rosji Siergiej Szojgu oświadczył, że jego kraj przekazał Białorusi system rakietowy Iskander-M, który może być wykorzystywany do przenoszenia pocisków zarówno konwencjonalnych, jak i jądrowych. Dodał, że wojskowi białoruscy zaczęli już szkolić się z obsługi tego systemu.

Pod koniec marca Władimir Putin powiedział, że Rosja zamierza rozmieścić na terytorium Białorusi taktyczną broń jądrową i że przekazała Białorusi m.in. dziesięć samolotów, które mogą przenosić pociski jądrowe. Według prestiżowego amerykańskiego think tanku Instytut Badań nad Wojną (ISW) ten krok w sensie wojskowym nie wpływa na ryzyko eskalacji obecnej wojny do poziomu nuklearnego, lecz jest elementem kampanii informacyjnej, mającej zastraszyć Zachód.

Sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow określił we wtorek jako "blef" wypowiedź ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu.

"Jeśli chodzi o broń jądrową, to jest to czysty blef Federacji Rosyjskiej. Oni bardzo chcą, by jak najszybciej doprowadzić do rozmów i dogadywać się za naszymi plecami" - oświadczył Daniłow.

Według jego słów Moskwa czyni wszystko, chcąc osiągnąć ten cel, w tym ucieka się do szantażu jądrowego.

Szef RBNiO wyraził przekonanie, że Rosja nadal będzie starała się podnosić tego rodzaju napięcia.