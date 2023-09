Rosja straszy potężnym pociskiem balistycznym Sarmat. Jest się czego bać?

Strategiczny system rakietowy Sarmat jest już w gotowości bojowej – powiedział Jurij Borysow, szef Roskosmosu. Moskwa twierdzi, że to najlepsza broń w swojej klasie.

Pod nazwą Sarmat kryje się rosyjski strategiczny kompleks rakietowy. Rosjanie podkreślają, że to już piąta generacja ich pocisków balistycznych i najdoskonalsza wśród tego typu uzbrojenia.

Sarmat to broń bazowania lądowego (w silosach). Ma zastąpić pociski R36-M2 Wojewoda.

Choć sam pocisk napędzany jest ulepszoną wersją silników z Wojewody, to Rosjanie skupili się na podniesieniu masy użytecznego ładunku. Jednak nie chodziło im o zwiększenie mocy głowic, lecz ich liczby. Choć oficjalnie mówi się o 10 ładunkach, to spekuluje się, że nowy pocisk może ich przenosić nawet do 16.

Chodzi o rozproszenie ataku, tak aby był on mniej podatny na zniszczenie przez środki obrony powietrznej nieprzyjaciela.

Co ciekawe, w rosyjskiej koncepcji użycia pocisków typu Sarmat możliwe jest zastosowanie zamiast głowic jądrowych głowic kinetycznych. Cele niszczone byłyby energią kinetyczną, a nie wybuchem atomowym.

Prace nad system podjęto jeszcze w pierwszej dekadzie obecnego wieku. W połowie drugiej przystąpiono do prób.

20 kwietnia 2022 roku Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło pierwszy udany start rakiety z kosmodromu Plesieck.

16 sierpnia 2022 roku podpisano kontrakt państwowy na produkcję i dostawę systemu rakietowego Sarmat; 23 listopada 2022 roku Władimir Degtiar, dyrektor generalny Państwowego Centrum Rakietowego Makiejew, ogłosił rozpoczęcie masowej produkcji rakiety.

Sama rakieta ma masę 208,1 tony. Użyteczny ładunek to 10 ton. Długość pocisku to 35,5 metra. Maksymalny zasięg to 18 tys. km. Tzw. CEP ( promień okręgu, wewnątrz którego powinno zakończyć swój lot 50 proc. wycelowanych w środek okręgu pocisków) wynosi 10 m. To 25 razy mniej niż w przypadku Wojewody. To według Rosjan sprawia, że pocisk może być wykorzystywany jako broń kinetyczna.

Na uzbrojeniu rosyjskiej armii ma znaleźć się powyżej 25 kompleksów.