Rosja strzela Kindżałami. Co chce udowodnić?

Z prędkością niemal hipersoniczną obiegła media informacja o pierwszym bojowym wykorzystaniu przez Rosjan najnowocześniejszej broni świata. W wojnie w Ukrainie do zniszczenia magazynów paliw Rosjanie użyli swojego najnowszego uzbrojenia - pocisków hipersonicznych Kindżał. Efekt tych ataków jednak nie poraża. Dlaczego Kreml zdecydował się na ich użycie?

Nad bronią hipersoniczną, w terminologii wojskowej nazywaną systemami klasy HGV (Hypersonic Glide Vehicle), pracują od lat Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, a także Korea Północna.

Rezultatów tych prac strzeże tajemnica wojskowa. Specjaliści przekonują, że uzbrojenie tego typu pozwala na wykonanie ataku na każdy obiekt w dowolnym punkcie globu w czasie nie dłuższym niż godzina.

Czy broń ta okaże się militarnym asem z rękawa Putina? Najgroźniejszym orężem w jego arsenale strachów? Czy to kolejny blef? Dlaczego Putin otworzył hipersoniczny wyścig zbrojeń?

Niedawno Moskwa poinformowała o pierwszym bojowym użyciu broni hipersonicznej. Taki pocisk Ch-47M2 Kindżał, będący rozwinięciem rakiety balistycznej Iskander, uderzył w podziemny magazyn uzbrojenia, znajdujący się w południowo-zachodniej Ukrainie.

Miał to być ważny dla armii ukraińskiej magazyn, w którym przechowywano dużą liczbę rakiet, bomb lotniczych oraz amunicji. I bardzo solidny, gdyż podczas zimnej wojny służył podobno Rosjanom za schron dla składowanej na Ukrainie broni jądrowej.

Według Rosjan nie był to jedyny atak pociskami hipersonicznymi w wojnie z Ukrainą. Rosyjskie informacje o użyciu tej broni, którą jeszcze nie tak dawno Putin straszył świat niczym Hitler swoją Wunderwafen, nie wywołały jednak wielkich emocji. Nie podgrzały zbytnio atmosfery strachu.

Pociski hipersoniczne

Czy to znaczy, że nie ma się czego bać? Co to jest za broń i dlaczego jej użycie miało być tak groźne? W arsenałach mocarstw są już przecież pociski balistyczne, które mogą przenieść ładunek bojowy (głównie jądrowy) w dowolne miejsce na kuli ziemskiej. Ich użycia najbardziej obawia się świat.

Zasadnicza różnica pomiędzy tymi systemami polega - obrazowo - na tym, że pociski balistyczne lecą wysoko w kosmos, wykonują tam łuk, po którym atakują zaprogramowany wcześniej cel.

Pocisk hipersoniczny natomiast porusza się po niskiej trajektorii w atmosferze do 100 km. „Ślizga” się po niej z ogromną prędkością, sięgającą nawet dziesięciokrotnej prędkość dźwięku (10 Ma), przez co może szybciej uderzyć w cel.

Pociski te mają też wiele innych zalet. W odróżnieniu od pocisku balistycznego, rakietą hipersoniczną można sterować. Jest ona zwrotna, podobnie jak pociski manewrujące, tylko o wiele szybsza. Dzięki temu możliwe jest omijanie systemów obrony przeciwlotniczej. Znacznie trudniej też taki pocisk śledzić.

Choć tak naprawdę nie ma to aż tak dużego znaczenia. Przynajmniej obecnie. Ze względu na dużą prędkość, obrona przed tymi pociskami jest na razie prawie niemożliwa.

Co może Kindżał?

Rosyjski Kindżał jest przenoszony przez specjalnie w tym celu zmodyfikowany samolot myśliwski MiG-31K, jak i przez bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3. Pocisk waży ok 4,3 tys. kg i przenosi 480-kg głowicę bojową (konwencjonalną lub jądrową) na odległość 1,5 do 2 tys. km, choć według niektórych specjalistów zasięg może nawet wynosić do 3 tys. km.

Zasadniczym atutem jest jego prędkość, sięgająca 10 Ma. Wraz z możliwością sterowania pociskiem oraz niską trajektorią lotu jest wyjątkowo groźną bronią. Nie ma bowiem obecnie, jak wspomniano wcześniej, systemów przeciwrakietowych, które byłyby zdolne je zwalczać. Bardzo trudne jest nawet wykrycie takiego pocisku przez stacje radiolokacyjne.

Czy atak tymi pociskami na cele w Ukrainie miał potwierdzić w warunkach działań bojowych te założenia? Udowodnić, że Rosjanie mają naprawdę tak groźną broń i potrafią ją skutecznie wykorzystać?

Wyraźny sygnał

Użycie tej broni bojowo nie podniosło na dłużej emocji opinii publicznej. Dlaczego zatem Putin zdecydował się na jej ujawnienie i zastosowanie? Miało to mieć, jak się wydaje, znacznie ważniejsze skutki, niż zniszczenie magazynów z bronią czy amunicją.

Atak miał stać się kolejnym przykładem oręża w arsenale strachów dla Ameryki i Zachodu. Ostrzeżeniem, jak groźni mogą być Rosjanie, dysponujący takimi systemami uzbrojenia.

Przesłali wyraźny sygnał. Dysponujemy bronią, którą w każdej chwili, zupełnie bezkarnie, możemy zaatakować każdego przeciwnika, zniszczyć istniejące arsenały nuklearne światowych mocarstw, zanim wystrzelone zostaną ich rakiety. Broń atomowa Zachodu może okazać się bezużyteczna, atomowa przewaga Rosjan już w pierwszej fazie wojny będzie przytłaczająca.

Jak dotąd Putin udowadnia, że jego założenia pozostają w sferze mitów. Stara się przekonać przeciwników, że jest nieprzewidywalny, gotowy na wszystko. W konfrontacji z NATO - najpotężniejszym dziś sojuszem wojskowym, górującym nie tylko militarnie nad Rosją - na straszeniu się skończy.

Do wyścigu dołączają Chiny

Atutem Kremla ma być przewaga, jaką udało się uzyskać Rosji pod względem rozwoju broni hipersonicznej. Według ujawnionych raportów amerykańskich rosyjskie pociski hipersoniczne są na uzbrojeniu wojsk strategicznych od 2018 r.

W 2021 r. Rosjanie testowali swój nowy pocisk hipersoniczny 3M22 Cyrkon. W tym też czasie amerykańskie służby wywiadowcze zaskoczyło wystrzelenie przez Chiny rakiety z hipersonicznym pojazdem szybującym, zdolnym do przenoszenia broni jądrowej.

Pojazd okrążył Ziemię na niskiej orbicie, a pocisk spadł, nie osiągając zaplanowanego celu, który ominął o ok. 100 km. Pokazało to jednak zaawansowane zdolności kosmiczne, jakimi dysponują Chiny.

W USA toczyła się wówczas dyskusja, czy rzeczywiście warto rozwijać tego rodzaju systemy uzbrojenia. Część specjalistów twierdziła, że wbrew temu, co się mówi o walorach broni hipersonicznej, jest ona bardzo kosztowna, a jej zalety nie przekraczają aż tak bardzo możliwości pocisków balistycznych.

Intensyfikacja prac

Początkowo Amerykanie testowali możliwość przenoszenia pocisków z głowicami konwencjonalnymi na hipersonicznych pojazdach kosmicznych, m.in. do walki z terrorystami lub Koreą Północną.

Jednak informacje o pracach Rosji i Chin nad hipersoniczną bronią z głowicami jądrowymi spowodowały, że USA zmodyfikowały swoją strategię i przyspieszyły prace nad zastąpieniem obecnie używanych pocisków balistycznych hipersonicznymi.

Mimo wcześniejszych nieudanych prób Stany Zjednoczone zintensyfikowały prace nad hipersonicznymi rakietami manewrującymi X-51. Planują wyposażyć w pociski, poruszające się pięć razy szybciej niż prędkość dźwięku, wszystkie niszczyciele marynarki wojennej.

Niewątpliwie użycie przez Rosjan broni hipersonicznej rozpoczęło wyścig zbrojeń w tym obszarze. Strzelając Kindżałami, chcieli dać do zrozumienia, że Rosja poważnie myśli o tym rewolucyjnym pierwszeństwie.

- Kto pierwszy posiądzie broń hiperdźwiękową, obali dotychczasowe zasady prowadzenia wojny - powiedział niedawno rosyjski wicepremier Dmitrij Rogozin.

Odwracanie uwagi

Jednak według brytyjskiego ministerstwa obrony rosyjskie użycie pocisków hipersonicznych w Ukrainie ma zapewnić odwrócenie uwagi od braków postępów w kampanii lądowej. Mało prawdopodobne, by znacząco wpłynęły na wynik walk.

Fakt użycia tej broni stawia jednak przed problemem, któremu dotychczas nie poświęcali zbyt wiele uwagi. Z Waszyngtonu płyną jednak uspokajające wieści.

- Siły Powietrzne wciąż mają wystarczająco dużo czasu, aby zakończyć testy swojego pierwszego pocisku naddźwiękowego i rozpocząć produkcję do końca roku podatkowego - uważa gen. bryg. Heath Collins, dyrektor wykonawczy programu ds. broni i uzbrojenia w Dowództwie Sił Powietrznych USA.

Siły Powietrzne zażądały w tym roku fiskalnym 161 milionów dolarów na zakup pierwszych 12 pocisków hipersonicznych od firmy Lockheed Martin, ich producenta.