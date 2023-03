Rosja szuka ochotników na wojnę na całym świecie. Płaci w dolarach

Rosjanie werbują ochotników w Syrii. Najemnikom płaca ok. 350 dol. miesięcznie. Kilkuset Palestyńczyków, których tam zwerbowano walczy już na Ukrainie, po wcześniejszym przeszkoleniu. Kolejnych 100 ma oczekiwać na wyjazd. Rosjanie poszukują ochotników na całym świecie.

Część analityków uważa, że Rosja strategicznie już przegrała wojnę. Klęska Rosjan ma nastąpić w październiku 2023 roku, gdy Putin zużyje swoje rezerwy.

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka i prezydent Chin Xi Jinping podpisali 1 marca pakiet 16 dokumentów, które mogą ułatwić uchylanie się od sankcji poprzez kierowanie chińskiej pomocy do Rosji przez Białoruś.

Izrael przekaże Ukrainie system wczesnego ostrzegania, wykrywający nadlatujące rakiety i pociski.

Siły rosyjskie 1 marca posuwały się naprzód w Bachmucie i kontynuowały ataki wokół miasta oraz w rejonie linii Awdijiwka-Donieck.

Prezydent Rosji Władimir Putin znowu wszystkich zaskoczył. Powiedział, że jego armii na ukraińskim froncie nie idzie najlepiej. - Towarzysze, zdajemy sobie sprawę z tego, że w naszych szeregach też są straty - przyznał.

W Rosji pojawiły się drony i alarmy przeciwlotnicze, które miały być dziełem hakerów. Około 100 km od rosyjskiej stolicy rozbił się dron, który spadł na stacje dystrybucji gazu. W Kraju Krasnodarskim zaatakowana została rafineria.

Od czerwca 2022 roku Rosjanom udało się podbić 4 proc. Ukrainy. W tym czasie zlikwidowano 80 proc. najemników w jednostkach ich formacji.

W Czeczenii przez 15 lat zginęło około 12-25 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a w Afganistanie nie więcej niż 16 tysięcy przez dekadę. Na wojnie na Ukrainie Rosja straciła więcej żołnierzy niż we wszystkich konfliktach po zakończeniu II wojny światowej razem wziętych.

Rosja przegra wojnę w październiku 2023 roku. Jej zasoby wcale nie są nieograniczone

- W miejscowości Kadijewka w obwodzie ługańskim doszło do ogromnej eksplozji w fabryce na terenie której Rosjanie próbowali ukryć ciężarówki z amunicją - przekazał szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Marcus Keupp, szwajcarski wykładowca akademii wojskowej ETH Zurich, uważa, że Rosja już strategicznie przegrała wojnę. Klęska Rosjan nastąpić ma październiku 2023 roku. Jego zdaniem Władimir Putin wkrótce zużyje swoje rezerwy. Uważa, że mitem jest to, iż Rosja ma nieskończone rezerwy.

Funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa twierdzą, że znaleźli materiały wybuchowe wewnątrz jednego z dronów, który spadł na przedmieścia Moskwy. Podejrzewają Ukrainę. Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, oświadczył, że jego kraj nie prowadzi ataków na terenie Rosji.

Izrael przekaże Ukrainie systemy wczesnego ostrzegania, ale nie rakiety przeciwlotnicze

Przewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin zapowiedział, że już 14 marca Duma może ratyfikować poprawki do rosyjskiego kodeksu karnego, wprowadzające surowsze kary za dyskredytowanie uczestników rosyjskiej specjalnej operacji wojskowej, w tym „ochotników”.

Tak rosyjski resort obrony określa nieregularne formacje zbrojne, takie np. jak Grupa Wagnera. Wyższe kary za krytykę operacji specjalnej, za mówienie prawdy obejmowałyby grzywnę do pięciu milionów rubli (ok. 66 450 dol.), pięć lat pracy poprawczej lub przymusowej albo 15 lat więzienia.

Ambasador Izraela w Kijowie Michael Brodsky oświadczył, że Izrael przekaże wkrótce Ukrainie system wczesnego ostrzegania, który wskaże dokładniej obronie powietrznej kierunek atakujących pocisków rakietowych.

Polska wrogiem Rosji i Ukrainy. Będzie chciała odebrać swoje dawne ziemie

Władze w Kijowie są zawiedzione, że Izrael nie chce przekazać Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej, choć Rosja wykorzystuje w atakach drony przekazane jej przez wrogi Izraelowi Iran. Krytykują ich za bierność.

Nie słabną rosyjskie próby zdyskredytowania Polski na arenie międzynarodowej. Rosyjski wojskowy R. Knutow ostrzegł przed polskimi planami dotarcia aż do Smoleńska. Jak twierdził, Polska ma poważne roszczenia wobec terytoriów Białorusi i zachodniej Ukrainy, a w przyszłości może także zagrozić samej Rosji.

Dochody Rosji z eksportu ropy naftowej i gazu spadły w styczniu tego roku prawie o 40 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 2022 roku - poinformowała w środę agencja Reutera. - Zachodnie sankcje przynoszą więc skutki.

W środę Rosja poniosła piątą poważną klęskę od początku inwazji na nasz kraj - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Zauważył, że wraz z początkiem marca (na Ukrainie to pierwszy dzień wiosny) zima nie zmogła Ukraińców, na co tak bardzo liczył Putin. - Było nam zimno i ciemno, ale pozostaliśmy nieugięci - napisał Kułeba.

Szwajcarzy wciąż blokują dostawy uzbrojenia i amunicji własnej produkcji na Ukrainę

Posłowie, którzy uczestniczyli w głosowaniu nad rządowym projektem ustawy o wstąpieniu Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego, opowiedzieli się za wejściem Finlandii do NATO. Akcesja Finlandii nie została jeszcze ratyfikowana przez Turcję i Węgry. Na granicy z Rosją Finowie zaczynają budować ogrodzenie 3 m wysokości.

Według "The Economist" Rosja w zakładzie Urałwagonzawod w Niżnym Tagile na Uralu produkuje miesięcznie zaledwie 20 czołgów. To jedyny producent rosyjskich czołgów. Jednocześnie w tym samym czasie traci ich w wojnie w Ukrainie co najmniej 150.

Rosyjskie zapotrzebowanie na czołgi 10-krotnie przekracza zdolności produkcyjne zakładu. A Ukraina nie dostała jeszcze zachodnich czołgów.

Szwajcarzy od miesięcy blokują dostawy uzbrojenia Kijowowi. M.in. nie zgadzają się na przekazanie Ukrainie amunicji do niemieckich przeciwlotniczych systemów Gepard. Do rządu w Bernie o zmianę decyzji apelowały w tej sprawie Niemcy, Dania i Hiszpania.