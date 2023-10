Rosja szykowała fałszywy atak pod polską granicą?

Ukraiński portal rządowy Centrum Narodowego Oporu poinformował, że rosyjska FSB chciała przeprowadzić operację "pod fałszywą flagą" na skład paliw w pobliżu miejscowości Pryłuki, w obwodzie brzeskim na Białorusi, znajdujący się 2 km od granicy Polski z Białorusią.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Rejon wokół Robotyne, silnie ufortyfikowanej miejscowość stanowiącej ważny punkt głównej pozycji obronnej Rosjan, która, jak zakładali dowódcy Kremla, nie powinna nigdy zostać zdobyta przez siły ukraińskie, jest wciąż miejscem zaciekłych rosyjskich kontrataków.

9 października siły rosyjskie rozpoczęły operacje ofensywne w rejonie Awdijiwki w pobliżu miejscowości Ocheretyne, Tonenke i Berdyczów w obwodzie donieckim i na południowy zachód od Orichowa w zachodnim obwodzie zaporoskim, których prawdopodobnie celem jest odsunięcie sił ukraińskich od rejonu Robotyne.

Siły rosyjskie zaatakowały także na południowy zachód od Orichowa na linii Piatykatki - Zerebianki i według rosyjskich milblogerów posunęły się w tym rejonie o dwa kilometry. Ukraiński Sztab Generalny potwierdził, że aż trzy rosyjskie bataliony przeprowadziły atak w kierunku Awdijiwki.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) nie zaobserwował jednak jak dotąd żadnego potwierdzenia rzekomych rosyjskich sukcesów tych ataków. Według ISW nasilone rosyjskie działania ofensywne w rejonie Awdijiwki i Żerebianki oraz w obwodzie ługańskim i wschodnim obwodzie zaporoskim miały na celu uniemożliwienie ukraińskiemu dowództwu przerzutu rezerw do krytycznych obszarów frontu w zachodnim obwodzie zaporoskim.

Materiał geolokalizowany opublikowany 9 października wskazuje, że siły ukraińskie posunęły się na północny wschód od miełscowości Mykilske (3 km na południowy wschód od Wuhłedaru) oraz odniosły częściowy sukces w pobliżu Andrijówki (7 km na południowy zachód od Bachmutu).

W nocy z 9 na 10 października siły rosyjskie przeprowadziły serię ataków dronów na południową Ukrainę. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że obrona powietrzna zestrzeliła 27 z 36 Shahed-131/-136 wystrzelonych w kierunku obwodów odeskiego, mikołajowskiego i chersońskiego.

Rosjanie mieli planować atak pod fałszywą flagą na obiekt tuż przy polskiej granicy

Jak poinformowała 10 października rzeczniczka Ukraińskiego Południowego Dowództwa Operacyjnego kpt. Natalia Humeniuk, siły rosyjskie prawdopodobnie przeprowadzają ataki przy użyciu wyłącznie dronów Shahed, ponieważ rosyjskie wojsko stara się oszczędzać rakiety, których produkcja zmalała z powodu sankcji.

Wojska ukraińskie urządzają na froncie prawdziwe polowania na rosyjską broń pancerną. Według ukraińskich władz wojskowych tylko od początku października obrońcy zniszczyli 120 rosyjskich czołgów i jeszcze więcej wozów bojowych i transporterów opancerzonych.

W portalu rządowym Ukrainy Centrum Narodowego Oporu pojawiła się informacja, że rosyjska FSB i białoruska KGB zamierzały przeprowadzić operację "pod fałszywą flagą" (tak określa się działania prowadzone przy podszywaniu się pod siły innego państwa - red.) wymierzoną w obiekty na terytorium Białorusi, by potem oskarżyć o to stronę ukraińską.

Zaatakowany miał zostać skład paliw Brestoblnefteprodukt w pobliżu miejscowości Pryłuki, w obwodzie brzeskim, który znajduje się 2 km od polsko-białoruskiej granicy.

Obiekt miałby zostać zaatakowany za pomocą pocisku przeciwlotniczego. Przedstawiciele białoruskiej opozycji twierdzą, że powietrzne rozpoznanie obiektu zostało przeprowadzone przez Wagnerowców w sierpniu.

NATO przyjęło 9 października 6 rezolucji związanych z wojną na Ukrainie i wezwało kraje NATO do zwiększenia i przyspieszenia wsparcia politycznego, wojskowego, wywiadowczego, finansowego, szkoleniowego i humanitarnego dla Ukrainy i utrzymania go tak długo, jak będzie to konieczne, aby Ukraina zwyciężyła.

Wezwano także do zwiększonych i szybkich dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę, w tym systemów obrony powietrznej, rakiet i samolotów myśliwskich.

Mobilizacji w tym roku ma już nie być. Putinowi zależy jednak na opinii społecznej?

Ukraiński wywiad wojskowy oświadczył, że Rosja wiedziała wcześniej o ataku przygotowywanym przez Hamas. Choć nie ma potwierdzenia, coraz więcej analityków uważa, że Rosja w jakiś sposób wpłynęła na to, iż Izrael został zaatakowany. Wojna w Izraelu może działać na jej korzyść, choćby odsuwając zainteresowanie świata od wojny na Ukrainie.

Brytyjski resort obrony podał, że kolejna mobilizacja w Rosji jest mało prawdopodobna przed wyborami prezydenckimi w 2024 r. Prezydent Putin wciąż obawia się, że taka decyzja źle zostałaby przyjęta przez Rosjan, których wojna wciąż niemal nie dotyka.

Ukraina chce jak najszybciej poderwać w niebo myśliwce F-16. Rosyjskie samoloty szturmowe Su-34 i Su-35 bombardują pozycje ukraińskich wojsk bombami kierowanymi, a Ukraińcy nie mają jak z nimi walczyć.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiegał w Rumunii, aby jego piloci mogli w tutejszym sojuszniczym ośrodku szkolenia pilotów przejść szkolenie w pierwszej kolejności. Trwająca od ponad 4 miesięcy ukraińska kontrofensywa posuwa się powoli, między innymi z powodu braku nowoczesnego lotnictwa.