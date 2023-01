Rosja szykuje się do przełomowego zrywu. Kremlowscy propagandziści grożą Polsce wojną

Siły rosyjskie kontynuowały lokalne ataki, aby odzyskać utracone pozycje wokół Swatowe i w kierunku Kupyanska, Awdijiwki i Doniecka. Osiągnęły też niewielkie zdobycze terytorialne na północ od Bachmutu. Siły ukraińskie kontynuowały operacje ofensywne wokół Kreminna.

Na Białorusi trwają ćwiczenia białoruskiego i rosyjskiego lotnictwa, w których biorą udział dziesiątki samolotów i śmigłowców.

Kreml nadal kwestionuje twierdzenia finansisty Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, że tylko siły Wagnera zajęły Sołedar w obwodzie donieckim.

Według analityków Instytutu Studiów nad Wojną niska dyscyplina wśród sił rosyjskich nadal ogranicza ich skuteczność.

Kiedy uwaga opinii publicznej skupiona jest na Sołedarze i Bachmucie, armia ukraińska powoli, ale uporczywie zbliża się do Kreminnej. Według Micka Ryana, emerytowanego australijskiego generała, ofensywa ta, w przeciwieństwie do walk na południu, jeśli ukraińskiej armii się uda, będzie miała poważne następstwa.

– Rosja przygotowuje się do przełomowego zrywu w wojnie z naszym krajem, mobilizacja do armii i zmiany kadrowe w rosyjskim dowództwie świadczą o prawdopodobieństwie kolejnej szerokiej ofensywy w lutym lub marcu – twierdzi Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Dzisiaj Ukraina musi patrzeć nie tylko na wschód, ale także na północ. Analitycy nie wykluczają zagrożenia, które może nadejść z Białorusi. Trwają tam ćwiczenia białoruskiego i rosyjskiego lotnictwa, w których biorą udział dziesiątki samolotów i śmigłowców. Zaangażowano wszystkie lotniska wojskowe na Białorusi.

Białoruś wspiera wojska rosyjskie, szkoli zmobilizowanych żołnierzy i unika wojny

Wojskowi podkreślają, że sens tych ćwiczeń, to tylko przyciągnięcie uwagi, które ma za zadanie związanie ukraińskich sił tak, by nie mogły być w zupełnie innym miejscu. Od kilku miesięcy Rosjanie przerzucają na terytorium Białorusi swoje siły. Jest ich tam już ok. 10 tys. Wspólnie z 15 tys. żołnierzy białoruskich ćwiczą na poligonach nieprzerwanie od kwietnia ubiegłego roku.

Gienadij Korban, szef sztabu obrony miasta Dniepr, wyznaczył nagrodę za ustalenie danych załogi rosyjskiego bombowca, która wystrzeliła rakietę na dom mieszkalny. Po kilku godzinach miał listę nazwisk. Zapowiedział: oko za oko, ząb za ząb.

Według ukraińskiego wywiadu Putin polecił nowemu dowódcy odpowiedzialnemu za przebieg "specjalnej wojennej operacji" Walerijowi Gierasimowowi zajęcie Donbasu do marca.

Rosjanie mówią głośno o bezpośrednim starciu z Polską

Andriej Gurulow, emerytowany generałem i deputowany do Dumy Federacji Rosyjskiej i bliski przyjaciel Władimira Putina opublikował na Telegramie wpis, w którym zarzucił Polsce szykowanie się do wojny z Rosją.

Twierdzi, że prędzej czy później Rosja zmierzy się bezpośrednio z Polakami, nie w wojnie hybrydowej. Uważa, że pojawienie się niemieckich czołgów na terytorium Rosji jest kamieniem węgielnym każdej wojny.

– Nie informujemy, co przekazujemy Ukrainie, ale jest to znaczne wsparcie wojskowe zgodne z tym, czego Ukraińcy oczekują od swoich sojuszników i będziemy kontynuować tę pomoc – oświadczył w piątek premier Chorwacji Andrej Plenković.

Wojna wojną, a polska kiełbasa mieszkańcom obwodu kaliningradzkiego wciąż smakuje

Żołnierze, którzy zostali ranni na froncie i nie przeszli pełnego leczenia są odsyłani na wojnę – piszą rosyjskie media niezależne. Sztab generalny armii miał z kolei odwołać własne rozporządzenie, przewidujące zwolnienie z mobilizacji mężczyzn, posiadających troje dzieci.

Mieszkaniec jednej ze wsi niedaleko Czelabińska stwierdził w sondzie ulicznej, że miastem, którego nie lubi jest... Polska. Propaganda w Rosji, obecna na każdym kroku, robi swoje.

Mieszkaniec obwodu kaliningradzkiego próbował sprowadzić z Polski 20 kg kiełbasy. Towar został zatrzymany przez rosyjskie służby na przejściu granicznym w Bagrationowsku.

Na Telegramie ukazał się wpis. Przecież to tylko kiełbasa krakowska. Łajdaki zatrzymują, a dlaczego zwykłym ludziom nie dadzą lepszej jakości, niedrogich produktów do jedzenia? Auta z tym produktami są wieczorami na każdym rogu osiedla i nikt nic nie konfiskuje, a mają tam dużo ponad 20 kg.