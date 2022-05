Rosja wciąż planuje zająć Kijów i zorganizować nowy twór państwowy

Kreml wciąż planuje zająć Kijów, zorganizować nowy twór państwowy, by następnie przyłączyć go do Federacji Rosyjskiej - powiedział w środę Ołeksij Hromow, zastępca szefa głównego zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

- Za prawdopodobne następne działania nieprzyjaciela uważamy próby przejęcia kontroli nad terytorium obwodów odeskiego, mikołajowskiego i częściowo zaporoskiego, utworzenie korytarza lądowego do regionu naddniestrzańskiego Republiki Mołdawii, zajęcie terytorium centralnej Ukrainy, zdobycie Kijowa, inscenizowanie wyborów do władz ustawodawczych i wykonawczych z doprowadzeniem do władzy sił prorosyjskich, utworzenie nowego podmiotu państwowego i włączenie go do Rosji - oświadczył Hromow.

- W ten sposób wróg będzie próbował osiągnąć swój strategicznie polityczny cel. Ale to są jego pomysły, które napotykają na nasze przeciwdziałanie" - zastrzegł przedstawiciel dowództwa ukraińskiej armii.