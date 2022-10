Rosja znów atakuje. Alarm rakietowy w większości Ukrainy

We wszystkich obwodach Ukrainy, poza sześcioma regionami na zachodzie, ogłoszono alarm rakietowy - powiadomili agencja Ukrinform i szef władz obwodu mikołajowskiego Witalij Kim.

Rosjanie zaatakowali elektrociepłownię w obwodzie winnickim dronami Shahed-136. Przeprowadzili też atak rakietowy na Zaporoże.

Władze obwodu zaporoskiego powiadomiły z kolei o kolejnym ataku rakietowym na jego stolicę - Zaporoże.

Ukraińskie służby ratunkowe ostrzegły przed wysokim prawdopodobieństwem rosyjskich ataków rakietowych na terytorium całego kraju. W Kijowie w godzinach porannych ogłoszono alarm bombowy, a władze miasta poprosiły mieszkańców o ukrycie się w schronach.

"Uwaga! W ciągu dnia istnieje wysokie prawdopodobieństwo ataków rakietowych na całym terytorium Ukrainy. Dla własnego bezpieczeństwa pozostańcie w schronach. Nie lekceważcie sygnałów alarmów powietrznych" - głosi komunikat ukraińskiej Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

"Atak na elektrociepłownię Ładyżynską. Dwa drony-kamikadze Shahed-136. Wszystkie służby działają. Trzymajcie się zasad bezpieczeństwa podczas alarmu lotniczego" - zaapelował rano w we wtorek Serhij Borzow, szef władz obwodu winnickiego.

"Celami wroga były obiekty infrastruktury. Informacje o zniszczeniach i poszkodowanych osobach są ustalane" - podał Ołeksandr Staruch, szef władz obwodu.

W poniedziałek (10 października) rosyjskie siły przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na szereg miast w większości regionów Ukrainy. Pociski uderzyły m.in. w centrum Kijowa, miejscowości w obwodach dniepropietrowskim i mikołajowskim, a także w obiekty infrastruktury na zachodzie kraju. Według najnowszych ustaleń ukraińskiego MSW, w wyniku ostrzałów zginęło co najmniej 14 osób, a 97 zostało rannych.

W raporcie wywiadu wojskowego poinformowano, że elementem przygotowań było m.in. przerzucenie w sobotę na lotnisko Ołenia w obwodzie murmańskim na północy Rosji siedmiu bombowców strategicznych Tu-160 wyposażonych w rakiety manewrujące Ch-101. Wcześniej maszyny stacjonowały na lotnisku w mieście Engels, w regionie saratowskim w południowej części kraju. Ponadto z portu w Sewastopolu wypłynęło na Morze Czarne sześć okrętów zdolnych do wystrzelenia 40 pocisków manewrujących Kalibr.

Wśród komentarzy ekspertów pojawiły się opinie, że zmasowany brutalny atak Rosji to reakcja na uszkodzenie Mostu Krymskiego, za którym mogły stać siły ukraińskie. W szerszym kontekście analitycy uważają, że to działania, które mają zaspokoić chęć odwetu części rosyjskich elit i przykryć rosyjskie niepowodzenia na froncie. Zaznaczają przy tym, że celem rosyjskich ataków jest zasianie paniki i zastraszenie Ukraińców, a także nakłonienie władz ukraińskich do ustępstw w drodze negocjacji.

Analitycy oceniają, że o ile ataki mogą mieć znaczenie wizerunkowe dla nadszarpniętej reputacji rosyjskiego kierownictwa, o tyle nie mają one skuteczności w sensie wojskowym w prowadzonej przez Rosję wojnie.

"Mamy do czynienia z terrorystami, którzy wystrzelili dziesiątki rakiet i irańskie drony Shahed; Rosjanie mają dwa cele: zniszczyć infrastrukturę energetyczną w całym kraju oraz wyrządzić możliwie największe straty wśród ludności cywilnej - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.