Rosja zyskała szansę na wgląd w amerykańskie tajemnice wojskowe

Rosja będzie próbowała wydobyć wrak amerykańskiego drona, który wpadł do Morza Czarnego - oznajmił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew. Wątpliwe jest jednak, że z odnalezienia wraku zrezygnują Amerykanie. Zapowiada się więc pasjonujący wyścig.

Amerykański dron MQ-9 Reaper to łakomy kąsek dla Rosjan.

Maszyna co prawda rozbiła się, ale nawet jej fragmenty mają swoja wartość.

W przeszłości podnoszono już wartościowe obiekty wojskowe z morskiego dna.

We wtorek (14 marca) Amerykanie poinformowali o utracie drona MQ-9 Reaper. Statek powietrzny wpadł do Morza Czarnego. Według Waszyngtonu, stało się to po tym, jak w śmigło maszyny uderzył rosyjski myśliwiec Su-27. Sami Rosjanie twierdzą, że urządzenie uderzyło w morze po tym, jak panowanie nad nim stracił amerykański operator.

Wyścig po tajemnice amerykańskiej technologii wojskowej

- Nie wiem, czy uda nam się zdobyć maszynę, czy nie, ale musimy spróbować i na pewno to zrobimy. Mam nadzieję, oczywiście, na sukces - powiedział sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew.

Z kolei szef Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin, pytany o sprawę drona, powiedział: że Rosja ma techniczne możliwości, aby wydobyć maszynę.

Wcześniej rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział, że wrak drona MQ-9 Reaper, który rozbił się dzień wcześniej w Morzu Czarnym, może nigdy nie zostać odzyskany.

- Nie jestem pewien, czy uda nam się go zdobyć. Wpadł do Morza Czarnego w bardzo, bardzo głębokim miejscu. Wciąż oceniamy, czy można podjąć próby jego zdobycia. Może nie warto próbować - powiedział Kirby w CNN.

Kluczowym pytaniem jest, jak bardzo zostały rozdrobnione szczątki maszyny. Dla Rosjan według ekspertów najbardziej interesujący może być system łączności, przesyłu obrazu i szyfrowania. Jednak to z natury delikatne elementy i uderzenie o powierzchnię morza mogło jest całkowicie zniszczyć.

Jeśli Amerykanie będą uważali, ze nie przetrwały one uderzenie w większych fragmentach, to wówczas nie będą poszukiwali drona.

Morze Czarne nie jest na tyle głębokie, żeby nie można było zejść po szczątki drona

Samo zejście na dno morza nie nastręcza dla zdeterminowanych problemu. Maksymalna głębokość Morza Czarnego to nieco ponad 2250 metrów. Odpowiednie roboty są na wyposażeniu amerykańskiej marynarki. Rosjanie z taką głębokością także powinni sobie poradzić.

Czy dojdzie do wyścigu? Wszystko zależy od tego, jak bardzo będzie Moskwie i Waszyngtonowi zależało na wydobyciu szczątków.

W czasach ZSRR kilkakrotnie obie strony były zainteresowane szczątkami lub fragmentami uzbrojenia drugiej strony.

I tak Sowieci pilnie śledzili poszukiwania i wydobycie czterech bomb wodorowych z rozbitego koło hiszpańskiego Palomares amerykańskiego bombowca. Ostatni ładunek udało się podnieść z prawie 900 metrowej głębokości.

Sukcesem Amerykanów było natomiast podniesienie fragmentów sowieckiego okrętu podwodnego K-129, jaki zatonął na północ od Hawajów.

Eksperci wspominają w przypadku drona o jeszcze jednej możliwości. Zamiast podnosić, wrak można jeszcze bardziej zniszczyć bombardując go specjalnymi ładunkami.