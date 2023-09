Rosjanie boją się, że nadchodzące urodziny Putina będą "wystrzałowe"

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Moskwa grozi, że Rosja dokona całkowitego zniszczenia Ukrainy, jeśli ta nie podda się żądaniom Kremla.

Oto przegląd najnowszych informacji z wojny, jaka rozgrywa się na Ukrainie.

W rocznicę sabotażu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 nadal nie wiadomo, kto uszkodził trzy z czterech jego nitek. Krąży za to po świecie wiele hipotez i spekulacji. W jednej z nich pojawiają się również Polacy.

Rosyjscy żołnierze walczący na Ukrainie przyznają, że rzeczywistość diametralnie odbiega od propagandy w rosyjskich mediach.

Na dalekiej północy Szwecji żołnierze ukraińscy przechodzą szkolenie ogniowe z przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych RBS-70.

Zbliżają się urodziny Władimira Putina. Rosjanie obawiają, co mogą z tej okazji przygotować Ukraińcy.

Ukraińcy atakują, ale sukcesy dalej są liczone wręcz w setkach metrów. Z drugiej strony nawet z Zachodu płyną sygnały, że nowa strategia Ukraińców warta jest zainteresowania i okazuje się skuteczna. Rosjanie muszą mieć się na baczności.

Ukraińcy również. Donoszą o zbliżającym się do końca przerzucaniu 25. Armii z Centralnego Okręgu Wojskowego na kierunek Łyman-Kupiańsk, gdzie siły rosyjskie przeprowadzą operacje ofensywne. Według szefa służby prasowej Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych Ukrainy Ilji Jewłasza, Rosjanie formują tam 12 kompanii szturmowych.

Kolejne kilka tysięcy żołnierzy uzbrojonych w tysiące pojazdów opancerzonych, w tym czołgi, transportery opancerzone oraz różne systemy artyleryjskie wesprze i - tak już potężne - siły rosyjskie w tym rejonie, liczące ok. 110 tys.

Jak rozkazał Władimir Putin, w październiku będzie rosyjska ofensywa, mająca okrążyć i rozbić siły ukraińskie. Jewłasz powiedział, że ukraińska obrona w tym miejscu jest niezawodna.

Według brytyjskiego MON od połowy września Rosja najprawdopodobniej po raz pierwszy zaangażowała do działań wojennych na Ukrainie elementy swojej nowej 25. Armii Ogólnowojskowej.

Prezydent Zełenski oświadczył, że siły ukraińskie robią postępy na kierunku Donieckim. Tak jest pod Bachmutem, mimo nieustannych kontrataków rosyjskich. W Ukrainie znów walczą najemnicy z Grupy Wagnera. Wrócili z Białorusi i wstąpili do regularnej rosyjskiej armii.

Znowu walczą pod Bachmutem, który kilka miesięcy temu zdobyli i próbują go teraz utrzymać za wszelką cenę.

Kolejny atak dronów na Ukrainę. Większość z nich zestrzeliła obrona powietrzna

Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) nagrania geolokalizacyjne wskazują, że siły rosyjskie prawdopodobnie nie kontrolują już około kilometrowej linii okopów na zachód od miejscowości Werbowe w obwodzie zaporoskim. Sytuacja taktyczna w Werbowe pozostaje nadal niejasna.

Ukraiński wywiad opublikował przechwyconą rozmowę telefoniczną, w której rosyjski żołnierz opowiada, że jego oddział dysponuje przestarzałym uzbrojeniem i musi stawiać czoła przytłaczającej nawale ogniowej Ukraińców.

Przyznaje, że rzeczywistość diametralnie odbiega od propagandy przedstawianej w rosyjskich mediach.

Kolejny raz rój dronów zaatakował południowe obwody Ukrainy. Siły rosyjskie wystrzeliły 38 dronów Shahed. Jak poinformowała rzeczniczka ukraińskiego Dowództwa Południe Natalia Humeniuk, zestrzelono ponad 30 dronów.

Idzie zima. Rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną jeszcze bardziej dadzą się obrońcom we znaki. Minister obrony Ukrainy Rustem Umierow powiedział CNN, że spodziewa się, iż Rosja będzie zimą intensywnie atakować infrastrukturę energetyczną.

Dodał, że Ukraina weźmie odwet za takie działania. Natomiast Denys Szmyhal, premier Ukrainy powiedział, że żołnierze mają teraz lepszą obronę powietrzną i ochronę obiektów energetycznych, niż zeszłej zimy, realizują też unikatowe projekty ochrony obiektów energetycznych.

Strachy Rosjan. Ukraińcy uderzą w Most Krymski w dniu urodzin Władimira Putina

W rocznicę sabotażu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 nadal nie wiadomo, kto uszkodził trzy z czterech jego nitek. Jedna z największych zagadek wciąż nie została rozwiązana. Krąży za to po świecie wiele hipotez i spekulacji.

Szwedzi np. piszą o niemieckim żaglowcu Andromeda, który został wynajęty do transportu materiałów wybuchowych. Tę 15-metrową łódź wraz z załogą świadkowie widzieli w małym porcie Sandhamn dwanaście dni przed eksplozjami.

Świadkowie mówią też o Polakach, którzy mieli być w załodze niemieckiej łodzi. Głośno rozmawiali i palili papierosy. Dotychczas mówiło się o członkach ukraińskiej grupy dywersyjnej.

Tymczasem politycy z Berlina wskazują na USA i przekonuj, że trzeba otworzyć gazociąg. W mediach społecznościowych przypomina się słowa prezydenta Joe Bidena.

Zapowiedział on na początku ub. r., że atak na Ukrainę będzie końcem Nord Stream 2. Niemieccy politycy cytują jego słowa: Obiecuję, że będziemy w stanie to zrobić.

Władimir Sołowjow, nazywany czołowym propagandystą Kremla postraszył, że Ukraińcy przygotowują się do uderzenia w Most Krymski. Atak miałby mieć miejsce 7 października, w dniu urodzin Władimira Putina. Most ten był już kilkakrotnie atakowany przez Ukraińców.

Ukraińska propozycja, jak zakończyć spór Kijowa z Polską, Węgrami i Słowacją

Na dalekiej północy Szwecji siły ukraińskie prowadzą szkolenia ogniowe przy użyciu dostarczonych przez Szwecję zestawów MANPADS RBS-70, przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych naprowadzanych na odbity promień lasera.

Kremlowski przekaz o pokoju z Ukrainą wciąż taki sam. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w rozmowie z państwową agencją informacyjną TASS twierdzi, że Moskwa jest gotowa do rozmów w sprawie Ukrainy. Dodał jednocześnie, że nie widzi obecnie poważnych propozycji Zachodu w sprawie Ukrainy.

Niepokojące są też słowa ważnego polityka Rosji. Wiaczesław Wołodin, przewodniczący Dumy Państwowej Rosji zagroził Ukrainie, że "Rosja dokona jej całkowitego zniszczenia". Polityk stwierdził, że Kijów musi poddać się żądaniom Kremla, jeżeli chce zachować państwowość i istnienie.

Wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy, Taras Kaczka, wyraził gotowość do wycofania skargi złożonej do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciwko Polsce, Węgrom i Słowacji.

Postawił jednak warunek. Jest nim gwarancja ze strony tych krajów, że nie będą w przyszłości stosować jednostronnych środków ograniczających dostawy towarów z Ukrainy. Dopiero po ich otrzymaniu Ukraina formalnie ogłosi całemu światu, że spór jest wyczerpany.