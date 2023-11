Rosjanie chcą pokazać siłę swojego przemysłu zbrojeniowego

Rosyjski koncern Rostec zapowiada prezentację nawet 200 modeli wojskowych maszyn podwójnego zastosowania i cywilnych na międzynarodowej wystawie Dubai Airshow-2023.





Rosjanie po raz pierwszy od 30 lat pokażą ciężki samolot transportowy

- W tym roku na imprezie zaprezentujemy szereg nowości, z czego jeden będzie naprawdę na dużą skalę. Mowa o ciężkim samolocie transportowym Ił-76MD-90A(E), który z pewnością przyciągnie uwagę zwiedzających. Po raz pierwszy od prawie 30 lat samolot tej klasy będzie pokazywany za granicą – mówi cytowany w komunikacie prasowym Rostec zastępca dyrektora generalnego Rostec Władimir Artiakow.

Rotec zapowiada też w Dubaju międzynarodową premierę skróconego karabinu szturmowego Kałasznikow AK-19, który „stworzony jest dla powszechnie stosowanego na świecie kalibru NATO” wynoszącego 5,56 mm.

Na międzynarodowej wystawie pojawić się mają też nowe, rosyjskie technologie

Rosyjską ofertę zaprezentuje w Dubaju też Rosoboronexport, wchodząca w skład grupy Rostec firma, odpowiedzialna za eksport rosyjskiej produkcji zbrojeniowej. Zaprezentuje ona rosyjski zautomatyzowany system przeciwdziałania małym zdalnie sterowanym pojazdom (RPV).

- Ostatnie konflikty zbrojne pokazały ogromną rolę zdalnie sterowanych pojazdów wszystkich klas w rozpoznaniu, monitorowaniu sytuacji i niszczeniu siły roboczej, materiałów, instalacji przeciwnika. Na poziomie taktycznym, małe pojazdy są używane głównie na masową skalę. Są one tanie, ale zdolne do wyrządzenia poważnych szkód – mówi cytowany w komunikacie Alexander Mikheev, dyrektor generalny JSC Rosoboronexport. - JSC Rosoboronexport zaprezentuje w Dubaju zaawansowany system o wysokim stopniu automatyzacji; produkt zdolny do wykrywania, neutralizowania lub niszczenia na polu bitwy popularnych nowoczesnych małych dronów FPV, quadcopterów, bezzałogowych statków powietrznych typu samolot. Jego właściwości i wysoka skuteczność zostały potwierdzone w warunkach pola walki.

Oczami systemu jest przenośny, niewielki radar 1L122-1E wyprodukowany przez firmę KRET wchodzącą w skład Rostecu, który umożliwia wykrycie RPV w zasięgu wystarczającym do jego przechwycenia lub zniszczenia.

W ramach rosyjskiej oferty na targach zostaną zaprezentowane także produkty takich firm, jak UAC, Russian Helicopters, Ruselectronics, koncernu Kałasznikow, High-Precision Complexes, KRET i innych holdingów Rostec.

Odbywające się w dniach 13-17 listopada 2023 r. targi Dubai Airshow to jedno z ważniejszych branżowych wydarzeń roku.