Rosjanie chcą sami budować irańskie drony. Mają być lepsze

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie. Rosjanie chcą m.in. sami zbudować 6 tys. irańskich dronów Shahed do 2025 r. Mają być jeszcze lepsze.

Zebraliśmy dla was najnowsze informacje wokół wojny na Ukrainie.

Ukraińcy coraz dotkliwiej kąsają Rosjan na linii frontu w Zaporożu, czego przykładem jest zdobycie wsi Robotyne. To ważny punkt oporu na drodze ukraińskiej kontrofensywy w stronę Morza Azowskiego. Po dwóch miesiącach pokonali pas osłonowy rosyjskiej obrony na zachodnim kierunku.

Mieszkańcy Rosji nie mogą się już czuć bezpiecznie. Coraz częściej widzą u siebie, co oznacza wojna.

Rosjanie chcą sami zbudować 6 tys. irańskich dronów Shahed do 2025 r. Mają być jeszcze lepsze.

Ukraina coraz częściej i z coraz większą dokuczliwością dla Rosjan przenosi wojnę w głąb ich terytoriów. Moskwa przestała już być spokojnym miastem. Coraz częściej uderzają w nią drony dalekiego zasięgu.

Agencja Reutera podała, że w dzielnicy biznesowej Moskwy doszło do kolejnego ataku dronów. Władze stolicy Rosji podały, że bezzałogowiec, zanim trafił w budynek kompleksu Expo Center, został zestrzelony przez system ochrony powietrznej.

Według Reutera na krótko zawieszony też został ruch lotniczy na czterech głównych lotniskach wokół stolicy - Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowski.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie nadal kontynuowały działania ofensywne na kierunkach Bachmutu, Berdiańska (pogranicze obwodu doniecko-zaporoskiego) i Melitopola (zachodni obwód zaporoski).

Materiały geolokalizacji Instytutu Studiów nad Wojna wskazują, że siły ukraińskie osiągnęły marginalne korzyści w południowej Kliszczijewce, 7 km na południowy zachód od Bachmutu i posuwały się na południowy zachód od Nowopokrowki, 16 km od Orichowa.

Siły rosyjskie przeprowadziły 17 sierpnia operacje ofensywne wzdłuż linii Kupiansk-Swatowe-Kreminna, w pobliżu Bachmutu, wzdłuż linii Awdijiwka-Donieck oraz na zachodnim pograniczu doniecko-wschodniego obwodu zaporoskiego.

Wojska ukraińskie przedarły się przez pola minowe rosyjskich pozycji na południu Ukrainy

Wojska ukraińskie chwalą się zdobyciem Robotyne. Przełomem to nie jest, ale taktycznym sukcesem na pewno. Tam bowiem oraz w pobliżu wsi Urożajne trwały najcięższe walki. Ukraińcy pokazali filmy, na których Rosjanie pospiesznie wycofują się ze wsi Urożajne.

Ponieśli przy tym duże straty pod ogniem ukraińskiej artylerii strzelającej m.in. pociskami kasetowymi. Robotyne i Urożajne to ważne punkty oporu, będące częścią silnej linii obrony na południu Ukrainy, przygotowywanej przez Rosjan przez pół roku.

Według analityków wojskowych Rosjanie doskonale rozumieją, że jeśli ukraińska armia mogła przebić się przez ich strefę osłonową, to teraz muszą pokładać nadzieję w drugiej linii obrony. Ta strefa osłonowa to kilka kilometrów pól minowych, pilnowanych przez artylerię, broń przeciwpancerną i sieć okopów.

Jej pokonywanie zajęło żołnierzom ukraińskim 2 miesiące. Denerwują ich opinie zachodnich ekspertów, którzy oceniają, że to bardzo wolno. Komentują, że nie da się latać na miotle nad polem minowym, jak w Harrym Potterze.

Ukraiński pułkownik Petro Czernyk powiedział, że pokonanie pierwszej z trzypoziomowej rosyjskiej linii obronnej na południu Ukrainy, składającej się z pól minowych rozciągających się na głębokość kilku kilometrów, może pozwolić siłom ukraińskim na rozpoczęcie działań na obszarach za najgęstszymi polami minowymi.

Rosja prawdopodobnie będzie musiała wejść z Ukrainą w fazę "ani pokoju, ani wojny"

Rosjanie coraz bardziej obawiają się dalszych postępów sił ukraińskich. Dlatego próbują odciągnąć część ukraińskich sił na północ, w rejon Charkowa, gdzie zgromadzili duże siły do szturmu.

Jak podaje Instytut Studiów nad Wojną dowódca batalionu "Wostok" Aleksander Chodakowski, który dowodzi siłami broniącymi się na pograniczu obwodu doniecko-zaporoskiego zasugerował, by Rosja zamroziła wojnę na Ukrainie wzdłuż obecnej linii frontu.

Stwierdził, że Rosja nie będzie w stanie militarnie obalić Ukrainy w najbliższym czasie i że jest mało prawdopodobne, aby siły rosyjskie z łatwością zajęły dodatkowe ukraińskie miasta.

Powtarzając komentarze finansisty Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna z kwietnia 2023 r. Chodakowski doszedł do wniosku, że Rosja prawdopodobnie będzie musiała zawrzeć rozejm i może wejść w fazę "ani pokoju, ani wojny" z Ukrainą.

Twierdził, że Ukraina w stanie takiego zamrożonego konfliktu byłaby wystarczająco osłabiona, by Rosja była w stanie wywierać większy wpływ na Ukrainę w takiej sytuacji, niż obecnie podczas "Specjalnej Operacji Wojskowej".

Ukraińskie siły zestrzeliły dwa nowoczesne rosyjskie śmigłowce szturmowe Ka-52

The Washington Post poinformował, że zakład produkcyjny drony w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Alabuga ma na celu zbudowanie 6000 irańskich dronów Shahed w kraju do 2025 r.

Rosja zamierza rozwinąć zdolność produkcyjną dronów, która przekracza zdolności produkcyjne Iranu. Koncentruje się na produkcji bezzałogowca Shahed 136, który ma ładowność 10 razy większą niż Shahed-131.

Ukraińcy umacniają swoją granicę z Białorusią obawiając się ataku z północy. Przejścia graniczne zamyka Litwa. Wagnerowców obawia się też Estonia. Premierzy Estonii, Łotwy oraz Litwy zdecydowali dołączyć się do deklaracji Grupy G-7 w sprawie wspierania Ukrainy.

Amerykanie twierdzą, że kontrolują sytuację związaną z Grupą Wagnera. Jak informuje John Kirby, część wagnerowców wyjechała do Afryki. Możliwe, że jakieś grupy znajdują się na Białorusi lub w jej pobliżu, ale Amerykanie nie wiedzą, jak liczne to grupy i nie są w stanie wskazać czy i jakie stanowią zagrożenie - przynajmniej w Europie.

Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych podał, że od początku inwazji Rosja straciła na Ukrainie ponad 256 tys. żołnierzy. Podano też, że Brygada Azow powróciła na front. Walczy pod Kreminną.

W czwartek ukraińskie siły zestrzeliły dwa nowoczesne rosyjskie śmigłowce szturmowe Ka-52. To jedne z najnowocześniejszych i najdroższych rosyjskich maszyn. Jeden Ka-52 kosztuje ok. 16 mln dol.

Ukraina zdecyduje, kiedy będą odpowiednie warunki do rozmów pokojowych z Rosją

Jurij Ignat, rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy przyznał, że już teraz jest oczywiste, że tej jesieni i zimy nie będziemy w stanie ochronić Ukrainy samolotami F-16. Zaznaczył, że pokładano w samolotach F-16 wiele nadziei.

Miały wejść w skład obrony przeciwlotniczej i pomóc chronić Ukrainę przed atakami rakietowymi przeprowadzanymi przez Rosję. Dodał, że rozumie, iż ukraińscy piloci będą się szkolić na zachodnich samolotach w najbliższym czasie.

Ale jednocześnie niezbędne jest wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej już teraz. Tymczasem szef ukraińskiego MSZ ogłosił, że są dobre wiadomości w sprawie przekazania nam samolotów F-16 ukraińskiej armii.

Po burzy, jaką wywołały słowa szefa kancelarii NATO Siana Jenssena, który powiedział, że po rezygnacji z części terytoriów Ukraina mogłaby się domagać przystąpienia do Sojuszu, szef NATO powiedział jednoznacznie: - To Ukraina zdecyduje, kiedy będą odpowiednie warunki do rozmów pokojowych z Rosją.

Jak informuje Financial Times, rosyjskie wojsko zaczęło regularnie ostrzeliwać bazy lotnicze, pasy startowe i ośrodki szkolenia pilotów w Ukrainie. Chodzi o to, by utrudnić Kijowowi prowadzenia ostrzałów baz na Krymie przy pomocy pocisków manewrujących Storm Shadow i SCALP.

Garri Kasparow, słynny rosyjski szachista szacuje, że maksymalnie 15 proc. rosyjskiego społeczeństwa jest przeciwko wojnie w Ukrainie.