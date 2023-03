Rosjanie czują się bezkarni po zniszczeniu drona USA. Straszą torpedami Apokalipsy

Ostre spięcie po zniszczeniu przez rosyjskie samoloty drona MQ-9 Reaper zakończyło się wymianą zdań z wezwanym do Białego Domu rosyjskim ambasadorem. Amerykanie dalej będą latać w przestrzeni międzynarodowej, a Rosjanie namawiają do użycia przeciw nim torped Apokalipsy.

Propagandyści Kremla nie kryją zadowolenia ze zniszczenia amerykańskiego drona.

Emerytowany rosyjski generał posunął nawet pomysł, że Rosja powinna teraz zaatakować Stany Zjednoczone tzw. torpedami Apokalipsy.

Izrael po raz pierwszy od początku wojny zatwierdził licencje na eksport obronny dla ewentualnej sprzedaży broni Ukrainie.

W ostatnich dniach pojawia się coraz więcej informacji o ukraińskich przygotowaniach do poważnej kontrofensywy. Wojsko ukraińskie grupuje siły na zachód i północny zachód od Bachmutu, ale także na południu kraju.

Analitycy przestrzegają, że kontrofensywa wymaga zgromadzenia bardzo dużych sił, przynajmniej trzykrotnie większych od rosyjskich na kierunku przełamana. Przy czym klęska takiej operacji mogłaby być dla Ukrainy znamienna w skutkach.

Rosja przez inwazję na Ukrainę może stracić biliony dolarów. Według ekonomistów Federacji Rosyjskiej grozi hiperinflacja, która może rzucić gospodarkę na kolana i pozbawić Putina władzy.

Kto wydobędzie resztki drona i czy ta inwestycja oraz trud w to włożone są opłacalne

Amerykanie mają problem. Zastanawiają się, czy wyciągać z Morza Czarnego zniszczonego przez Rosjan drona, który wpadł do morza ok. 120 km od Krymu. Tam, gdzie upadł, morze jest głębokie na prawie 1 km.

Możliwe, że Amerykanie nie podejmą takiej próby. Za to wydobycie drona zapowiadają Rosjanie. Liczą, że uda im się poznać zawartość pojemnika drona ze sprzętem szpiegowskim.

Amerykańska elektronika byłaby dla Rosjan ważną zdobyczą. Amerykańskie wojsko zdołało jednak jeszcze przed rozbiciem drona wymazać zdalnie wrażliwe oprogramowanie z drona z danymi wywiadowczymi.

Rosyjski ambasador w Waszyngtonie Anatolij Antonow wezwał natomiast USA do zaprzestania wrogich lotów w pobliżu jej granic. Dodał, że Rosja nie chce konfrontacji z USA i woli nie kreować sytuacji, w których mogłaby stanąć w obliczu niezamierzonych spięć lub niezamierzonych incydentów z USA.

Czas zniszczyć Amerykę bronią ostatecznej zagłady. Rosyjscy propagandyści plotą bzdury

Ogólne tempo rosyjskich operacji na Ukrainie spadło w porównaniu z poprzednimi tygodniami. Według ukraińskich wojskowych ataki naziemne zmniejszyły się z 90-100 ataków dziennie do 20-30. Według Instytutu Badań nad Wojną rosyjskie wojska straciły nieco potencjał ofensywny z powodu znacznych strat w ludziach i sprzęcie.

Wołodymyr Zełenski podczas spotkania do którego doszło w formule Rammstein, powiedział, że rosyjska agresja zbliża się do momentu, w którym może się załamać. Według Amerykanów, gdyby nawet Ukraina zdecydowała się zrepozycjonować swoje siły, to nie będzie to oznaczać przegrania wojny.

Ponieważ są o wiele potężniejsze niż zachodnie rakiety konwencjonalne (ważą po 100 t), nazwane zostały „bronią zagłady”. Te giganty wystrzeliwane są z największych rosyjskich okrętów podwodnych.

Rosjanie chcą drogą polityczną zdestabilizować Mołdawię

Krishjanis Karinsh, premier Łotwy oświadczył, że dopóki trwają działania wojenne, nikt w NATO nie będzie poważnie rozważał przystąpienia Ukrainy, ponieważ natychmiast wciągnęłoby to cały Sojusz w wojnę, którą Rosja prowadzi na Ukrainie.

Ukraińcy mają kolejny powód do radości. Portal Axios poinformował, że Izrael po raz pierwszy od początku wojny zatwierdził licencje na eksport obronny dla ewentualnej sprzedaży broni Ukrainie.

Chodzi prawdopodobnie o antydronowe systemy zagłuszające do walki żołnierzy ukraińskich z irańskimi dronami, których Rosja używa w walce na Ukrainie.

Kolejne odwołanie rosyjskiego generała. Tym razem odwołano rosyjskiego dowódcę sił powietrznodesantowych (WDW), generała pułkownika Michaiła Teplinskiego, prawdopodobnie za ujawnione powiązania Teplinskiego z Wagnerem. Finansista Grupy Wagnera, Jewgienij Prigożyn stwierdził, że jedną z możliwych przyczyn dymisji Teplińskiego była jego odmowa kłamstwa na temat sytuacji na froncie.

Międzynarodowi dziennikarze podobno zdobyli długoterminowy dokument strategiczny Kremla dotyczący destabilizacji Mołdawii i ponownej integracji jej z rosyjską strefą wpływów do 2030 r. Instytut Studiów nad Wojną nie jest w stanie potwierdzić istnienia ani autentyczności tego dokumentu, ale polityczne kierunki działania dokumentu są zgodne z ostatnimi rosyjskimi wysiłkami destabilizacji Mołdawii.