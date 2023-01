Rosjanie kombinują, by przeżyć na polu walki. To lekcja dla Polski

Wojna weryfikuje możliwości uzbrojenia i sprzętu. Kiedy żołnierz zauważa, że coś szwankuje, improwizuje, by przeżyć. Z tego warto wyciągnąć wnioski.

Tak jest od dawna w każdej armii. Dopiero w boju ujawniają się zalety i niedoróbki sprzętu.

Rosyjscy żołnierze, w obliczu ogromnych strat, chwytają się różnych, również chałupniczych, metod udoskonalania broni i sprzętu. Nasi żołnierzy w Afganistanie, również sami szukali osłony swoich wozów przed ogniem granatników.

O bezpieczeństwo załóg warto zadbać na etapie zakupu sprzętu. To lekcja dla Polski .

Wojna wywołana przez Rosję, która miała być "spacerkiem przez Ukrainę", jest najkrwawszym konfliktem od II wojny światowej. Rosjanie ponoszą ogromne straty w ludziach i sprzęcie.

Sprzęt ten jest coraz starszy, często od pół wieku stał w magazynach, dlatego przegrywa w walce z nowoczesnymi systemami przeciwpancernymi, którymi dysponują Ukraińcy.

Wygląda na to, że rosyjska wciąż obowiązuje w rosyjskiej armii taktyka nieliczenia się ze stratami w ludziach, a także w sprzęcie, który im mniej złożony tym tańszy i można go produkować więcej.

Rosyjscy żołnierze osłaniają swoje czołgi i wozy bojowe ażurowymi konstrukcjami

WNP.PL już wcześniej zwracał uwagę, że zamiast profesjonalnych systemów ochronnych o dużej skuteczności, rosyjscy żołnierze osłaniają swoje czołgi, wozy bojowe i samochody przedziwnymi w kształtach, ażurowymi konstrukcjami.

To m.in. kratki przypominające koszarowe łóżka, ogrodzenia i płoty. Konstrukcje te stały się obiektem kpin. Dotyczyło to zwłaszcza płonącego wiaderka dyndającego na końcu rury przyspawanej do białoruskiego czołgu.

Źródło ciepła miało zmylić naprowadzane na podczerwień pociski kierowane takie, jak amerykański system przeciwpancerny Javelin. Wystrzelony pocisk, "szukając" źródła ciepła trafia w silnik czołgu. Wiaderko z płonącą ropą ma sprawić, że pocisk zamiast w silnik, trafi w nie i załoga przeżyje.

Pomysł został wyśmiany jako nieskuteczny. Podobnie jak słynna klatka zamontowana nad wieżą czołgu, która miała chronić przed pociskami przeciwpancernymi atakującymi z góry - tam, gdzie jest najsłabszy pancerz.

Metalowe kratki nie spełniły jednak pokładanych w nich nadziei. Zamiast chronić załogi, przysporzyły problemów, bo utrudniały załodze trafionych czołgów szybkie opuszczenie wozu.

Były też problemy z łącznością, bo klatki powodowały zwarcia w obwodzie antenowym radiostacji. Okazało się, że konstrukcje mające chronić rosyjskie czołgi przed Javelinami, sławy Rosjanom nie przyniosły.

Kratki ochronne nadal będą montowane na czołgach. Przemysł pomoże

Dla współczesnych pocisków ppk taka osłona jest raczej bez większego znaczenia, by nie powiedzieć obojętna. Widać to dokładnie po setkach zniszczonych rosyjskich czołgów.

Płonęły tak samo, jak te bez kratek. Co istotne, w żadnym z zaatakowanych środkami ppk pojazdów ich załogi nie przeżyły. Ich zastosowanie krytykowali zresztą sami Rosjanie. Dlatego z nich zrezygnowano.

Okazuje się, że nie na zawsze. Z ostatnich informacji wynika, że Rosjanie nie zrezygnowali z tego rodzaju zabezpieczeń. Przeciwnie, przymierzają się do ich produkcji przemysłowej. Kratki więc będą montowane na czołgach, ale tym razem nie będzie to już żołnierska prowizorka, ale produkt przemysłowy, seryjny.

Takie informacje podały media ukraińskie, m.in. Defense Express. Powód decyzji jest oczywisty: Ukraina wykorzystuje coraz więcej nowoczesnych, skutecznych w walce z rosyjskimi czołgami środków przeciwpancernych, do tego wystrzeliwanych przez pojedynczego żołnierza.

Rosjanie łapią każdy pomysł, by choć trochę wzmocnić ochronę swoich wozów

Rosjanie, którzy stracili już na Ukrainie ponad 3 tys. czołgów, wysyłają do walki stare, słabo opancerzone czołgi T-55 i najwyraźniej chwytają się każdego pomysłu, by je ochronić.

Tymczasem nawet pancerze reaktywne, zwłaszcza te w rosyjskim wydaniu, które takie udają, nie mogą powstrzymać pocisków z przeciwpancernych systemów używanych przez Ukraińców.

Pomysł produkcji prostych, tanich, łatwych w produkcji zabezpieczeń, wpisuje się w tę zasadę. Jeśli nawet nie zabezpieczą czołgu przed uszkodzeniem, to przynajmniej ochronią go przed całkowitym zniszczeniem.

Wnioski, płynące z aktualnych działań w Ukrainie, wskazujących na pilne zastosowanie skutecznych systemów ochrony pojazdów pancernych przed zagrożeniami na współczesnym polu walki, powinny być jedną z lekcji do odrobienia także dla Polski.

Dobra ochrona załóg wozów bojowych to obecnie podstawa

Kupujemy setki nowych czołgów w USA i w Korei Południowej. Ukraiński konflikt pokazuje, że obecnie każdy czołg pozbawiony skutecznego, aktywnego systemu ochrony może być zniszczony, bądź uszkodzony. Dobra ochrona załóg wozów bojowych to obecnie podstawa.

Pomagają w tym nowoczesne zautomatyzowane aktywne systemy ochrony typu hard-kill. Ich główną zaletą jest to, że potrafią nie tylko wykryć odpowiednio wcześniej moment ataku na pojazd, ale też określić jego rodzaj i w odpowiednim momencie odpalić własny pocisk, który niszczy ten lecący w kierunku chronionego pojazdu.

Co też ważne, następuje to w takiej odległości od czołgu, by wybuch zneutralizowanego pocisku nie zaszkodził załodze. Najpopularniejszym obecnie i sprawdzonym w boju tego rodzaju systemem jest, aktywny system ochronny Trophy APS Rafaela.

Jego atutem jest to, że został wszechstronnie i wielokrotnie przetestowany w warunkach bojowych. Mają go wszystkie izraelskie czołgi i wozy bojowe. Jest też standardowym wyposażeniem amerykańskich czołgów Abrams.

Resort obrony Wielkiej Brytanii kupił je dla czołgu podstawowego Challanger-3. System ten chroni też czołgi i wozy bojowe w Egipcie, Kuwejcie, Australii czy Maroku.

Warto pozyskiwany sprzęt uzbroić w aktywne systemy ochrony

Także europejskie firmy, jak BAE Systems pracują nad podobnymi systemami dla wozów bojowych, z uwzględnieniem nowych wymagań na polu walki. Nad systemem aktywnej obrony hard-kill KAPS (Korean Active Protection System) dla własnych czołgów pracuje również Korea Południowa.

Neutralizuje on nadlatujące pociski za pomocą 70-mm granatnika. Próby systemu wykazały jego skuteczność w walce z pociskami wystrzelonymi z granatników RPG-7 czy wyrzutni Metys-M.

Wracając do polskich spraw. Skoro robimy ogromne zakupy pancernego sprzętu od Amerykanów i Koreańczyków, warto pozyskiwany sprzęt uzbroić w aktywne systemy ochrony. To tak samo ważne, jak aktywna obrona przeciwlotnicza i przeciwdronowa. Inaczej, trudno będzie wykorzystać wszystkie atuty tych najnowocześniejszych czołgów. Może warto kupić ich mniej, za to z aktywnymi systemami obronnymi.