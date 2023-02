Rosjanie mają nową broń. Ma pokonać obronę przeciwlotniczą Ukrainy

Rosjanie wysyłają nad Ukrainę balony. Okazuje się, że Kreml poszedł drogą chińską i obawiając się ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, próbuje znaleźć w niej luki właśnie przy pomocy balonów. Jeśli otworzą ogień, ujawnią swoje stanowiska, które samolotom łatwiej będzie ominąć.

Rosja nasila działania ofensywne na kierunku zaporoskim, ługańskim i donieckim, próbując przerwać linie obronę wojsk ukraińskich.

Wystrzeliła też na Ukrainę 32 rakiety, w tym 24 pociski manewrujące Kh-101/Kh-555 z samolotów, a 8 pocisków manewrujących Kalibr z fregaty czarnomorskiej.

Poszukiwanie alternatywnych sposobów pokonania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej pokazuje, zdaniem analityków, jak jest ona skuteczna.

Bachmut otoczony z trzech stron wciąż się broni. Rosjanie nie przerwali dróg zaopatrzenia do miasta, choć są one wciąż pod ostrzałem. Sytuacja obrońców jest coraz trudniejsza.

Jak podaje amerykański Instytut Badań nad Wojną w pobliżu Bachmutu Rosjanie opanowali ok. 500 km2 terenu. Dlatego, o czym wciąż przypomina Ukraina, jej żołnierze potrzebują pilnie dobrze zorganizowanych dostaw sprzętu i amunicji.

Rosną naciski na przekazanie Kijowowi zachodnich samolotów oraz rakiet dalekiego zasięgu

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow oświadczył, że siły rosyjskie zamierzają zdobyć Bachmut do 24 lutego, aby uczcić pierwszą rocznicę inwazji na Ukrainę. Planują też przeprowadzić zmasowaną serię ataków rakietowych, aby zaznaczyć tę datę.

Rosja i Ukraina wymieniły po 202 jeńców wojennych. Wśród Ukraińców byli obrońcy Mariupola i 63 obrońców zakładów Azowstal. Jednocześnie sąd rosyjski skazał na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze dziennikarkę Marię Ponomarenko za twierdzenie, że siły rosyjskie zniszczyły Teatr Dramatyczny w Mariupolu.

Parlament Europejski wezwał w przyjętej rezolucji do poważnego rozważenia dostarczenia Ukrainie odrzutowców, helikopterów, odpowiednich systemów rakietowych oraz znacznego zwiększenia ilości amunicji.

Duża pomoc dla Ukrainy od Norwegów. Kupią sprzęt wojskowy za blisko 7 mld euro

Rosjanie powtarzają, że walczą nie z Ukrainą, ale z NATO. Rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego powołując się na "wiarygodne raporty", informuje o zaangażowaniu "wojsk USA w rekrutację bojowników z ISIS i Al-Kaidy" do przeprowadzania przy ich pomocy ataków terrorystycznych w Rosji i państwach wspólnoty.

Parlament Norwegii przyjął pięcioletni pakiet pomocy finansowej dla Ukrainy o wartości 75 mld koron (6,7 mld euro). W ciągu pięciu lat, licząc od 2023 r., każdego roku Ukraina otrzyma 15 mld koron (1,3 mld euro).

Fundusze będą pochodzić ze sprzedaży norweskiej ropy, gazu i mają być przeznaczane na zakup broni oraz pomoc ludności cywilnej i odbudowę zniszczonego przez wojnę kraju.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dziękując norweskim politykom za ich decyzję, którą nazwał historycznym wkładem, przypomniał, że Norwegia pomagała już wcześniej Ukrainie, przesyłając systemy obrony powietrznej, broń przeciwpancerną i artylerię.

Polacy walczący o Ukrainę trafią do elitarnej jednostki rozpoznawczo-dywersyjnej

Prezydent Aleksandr Łukaszenka zaprosił prezydenta Stanów Zjednoczonych do Mińska na poważne rozmowy, na które przyjedzie nawet Putin. Znalazł już winnego tego, że Biden przyjedzie do Warszawy - to Polska. Nazwał przy okazji Polskę hieną Europy, która krzyczy najwięcej, bardziej nawet niż Amerykanie.

W Kijowie ogłoszono formowanie pierwszej polskiej jednostki specjalnej podległej Ministerstwu Obrony Ukrainy. Polacy będą wykonywać zadania rozpoznawcze i dywersyjne.

Do elitarnej jednostki prawdopodobnie pod nazwą Polski Legion Ochotniczy trafią najbardziej doświadczeni żołnierze, w tym ochotnicy walczący z Rosją. Będą współpracować z podobną jednostką złożoną z Rosjan. Jest już taka jednostka białoruska. Formuje się też niemiecka.

Czeka nas długa wyniszczająca, brutalna wojna i niepewny pokój

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn znowu krytykuje rosyjskie dowództwo. Uważa, że już w styczniu mogliby zająć Bachmut, ale w ministerstwie obrony panuje ogromna biurokracja, co stwarza potworne problemy. Straty Grupy Wagnera sięgają 80 proc. Niewiele mniejsze są w regularnych wojskach. Oceni się, że Rosja straciła już połowę czołgów.

W całej Ukrainie wyły syreny alarmowe. Alarm w Kijowie ogłoszono akurat wtedy, gdy z wizytą w Kijowie był ministra spraw zagranicznych Izraela Eli Cohen. Może miało to być ostrzeżenie dla Izraela, by nie rozmawiać o udostępnieniu Ukrainie systemów przeciwlotniczych Żelazna Kopuła?

Według przedstawicieli byłych funkcjonariuszy niemieckiego wywiadu wojna Rosji z Ukrainą będzie długa, brutalna i wyczerpująca dla obu stron. Prawdopodobnie zamiast powrotu do trwałego pokoju dojdzie do niełatwego rozejmu wzdłuż spornej i silnie ufortyfikowanej linii demarkacyjnej, który przekształci się w zamrożony konflikt.