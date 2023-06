Rosjanie mają problemy z ukraińską kontrofensywą. Każda doba zmienia się dla nich w piekło

Ukraiński generał Ołeksandr Tarnawski, dowódca operacyjno-strategicznego zgrupowania wojsk Tauryda poinformował, że podległe mu oddziały w ciągu jednej doby zniszczyły cztery kompanie wojsk rosyjskich. Jak powiedział, każda doba dla rosyjskich żołnierzy zmienia się w piekło.

Przedstawiamy zestawienie najnowszych doniesień dotyczących wojny na Ukrainie. Rosyjska agresja rozpoczęła się 481 dni temu.

Wbrew optymistycznym doniesieniom w mediach, ukraińska kontrofensywa nie postępuje tak sprawnie, jak zakładano.

Z Zachodu dochodzą sygnały, że siły ukraińskie mogą tymczasowo wstrzymywać operacje kontrofensywne, aby ponownie ocenić swoją taktykę na przyszłe operacje.

Ukraińskie wojska zaatakowały bardzo duży rosyjski skład amunicji w miejscowości Rykowe i pod Heniczeskiem, będącym ważnym węzłem logistycznym.

Według Instytutu Studiów nad Wojną siły ukraińskie 18 czerwca kontynuowały działania kontrofensywne na co najmniej czterech odcinkach frontu i osiągnęły ograniczone zdobycze terytorialne. Geolokalizowany materiał filmowy sugeruje, że siły ukraińskie poczyniły ograniczone postępy w promieniu 30 km na południe od Kreminnej.

Źródła rosyjskie twierdziły, że siły ukraińskie prowadziły kontrofensywę na południe, południowy zachód i południowy wschód od Wełykej Nowosiłki, na granicy administracyjnej między zachodnim obwodem donieckim a wschodnim obwodem zaporoskim. Siły ukraińskie wkroczyły do zachodniej części wsi Piatichatki, 41 km na południowy wschód od Zaporoża.

Jak podaje Ukrinform, Rosjanie koncentrowali swoje wysiłki ofensywne na kierunkach Łyman, Bachmut, Awdijiwka i Mariny. Ostatniej nocy doszło tam do 24 starć bojowych. Na kierunku Kupiańska nieprzyjaciel bez powodzenia prowadził działania zaczepne w kierunku Nowoselewska w obwodzie ługańskim oraz działania obronne na kierunkach zaporoskim i chersońskim.

Minionej doby lotnictwo Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziło 10 nalotów na obszary koncentracji wojsk wroga. Trafiono jeden przeciwlotniczy kompleks rakietowy. Ponadto obrońcy zniszczyli wrogi śmigłowiec Ka-52, 3 irańskie UAV szturmowe z Shahed i 7 bezzałogowców rozpoznawczych.

Wbrew optymistycznym doniesieniom w mediach, ukraińska kontrofensywa nie postępuje tak sprawnie, jak zakładano. NATO tonuje nastroje i wskazuje, że Ukraińcy mają kilka problemów. Jednym z najbardziej istotnych jest rosyjskie zagłuszanie sygnałów GPS. Przez to wiele ukraińskich działań jest utrudnionych.

Ściana rosyjskiego zagłuszania sygnału GPS jest bardzo silna. Jednym z systemów, które w tym pomagają, jest rosyjski systemy "Żytiel" (Obywatel). Analitycy twierdzą, że Rosjanie mają ich więcej, niż zakładali Ukraińcy.

Nie bez powodu Ukraińcy nie chwalą się już tak chętnie, jak w ubiegłym roku, skutecznymi uderzeniami zestawów HIMARS. Powodem są problemy z łącznością i sygnałem GPS. Dla Ukraińców to bardzo ważna broń.

Rosyjscy jeńcy przyznają, że rosyjskie oddziały zaporowe strzelają do wycofujących się

Szef Centrum Wywiadu Estońskich Sił Obronnych pułkownik Margo Grosberg oświadczył, że siły ukraińskie mogą tymczasowo wstrzymywać operacje kontrofensywne, aby ponownie ocenić swoją taktykę na przyszłe operacje.

Także prasa amerykańska powtarza informacje o możliwym wstrzymaniu przez siły ukraińskie natarć w ostatnich dniach, ponieważ ukraińskie dowództwo ponownie analizuje taktykę. Informacje te są zgodne z ostatnimi obserwacjami ISW dotyczącymi skali zlokalizowanych Ukraińskich kontrataków na południu i wschodzie Ukrainy.

W amerykańskich gazetach ukazały się też wywiady z rosyjskimi jeńcami wojennymi, którzy wskazują na ciągłe poważne problemy z morale i dowództwem rosyjskich jednostek frontowych oraz na używanie przez Rosję sił zaporowych do strzelania do wycofujących się żołnierzy.

Ukraińskie wojska zaatakowały też bardzo duży rosyjski skład amunicji w miejscowości Rykowe, również pod Heniczeskiem, będący ważnym węzłem logistycznym na linii kolejowej między Krymem a Melitopolem, ok. 110 kilometrów od obecnej linii frontu. Media społecznościowe informują też o eksplozjach w rejonie Skadowska nad Morzem Czarnym, na zachód od okupowanego Krymu.

W ukraińskich miastach, również w stolicy, w ostatni weekend słychać było eksplozje. Szef MSZ Ukrainy mówi o największym ataku na Kijów od kilku tygodni. Rakiety poleciały nie tylko na Kijów.

Także w nocy z niedzieli na poniedziałek Federacja Rosyjska uderzyła na Ukrainę rakietami i irańskim UAV Shahed. Rosjanie przeprowadzili 59 nalotów i wystrzelili ponad 100 salw rakietowych z systemów artyleryjskich na stanowiska ukraińskich wojsk i tereny zaludnione.

Po raz kolejny zaatakowali Odessę rakietami Kalibr. Obrona przeciwlotnicza zniszczyła wszystkie cztery pociski. Rosjanie ostrzelali też obwód sumski, zabijając dwie osoby.

Cholera wśród rosyjskich żołnierzy. To efekt zatrucia wody po wysadzenia tamy na Dnieprze

- Ta retoryka jest lekkomyślna i niebezpieczna - mówi Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO o mającym nastąpić z początkiem lipca rozmieszczeniu w Białorusi broni jądrowej.

Dodał, że NATO obserwuje działania Rosji, ale na razie nie widzi żadnych zmian w rosyjskiej pozycji nuklearnej, które wymagałyby zmian w stanowisku Sojuszu.

Jak donoszą ukraińscy partyzanci, w armii rosyjskiej szaleje epidemia cholery. Jej śmiertelność to 50 proc. Powodem ma być zatruta woda płynąca w rurach okupowanego Krymu, która po eksplozji tamy w Nowej Kachowce nie nadaje się do spożycia. Z tego też powodu władze Odessy zakazały kąpieli w morzu.

Afrykańska delegacja, która z Kijowa udała się do Petersburga, gdzie przywódcy państw afrykańskich spotkali się z Putinem, by przedstawić swój pakiet pokojowy, została po zakończeniu oficjalnej części negocjacji zaproszona przez Władimira Putina na przejażdżkę łodzią do pałacu Peterhof.

Według analityków Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), Putin wykorzysta ją do celów propagandowych, a nie pokojowych. Oświadczył że jest gotów do negocjacji z Kijowem, kłamiąc jednocześnie, że to nie Rosja, ale Ukraina wywołała tę wojnę w 2014 r.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Roman Abramowicz był jedną z osób, na które zostały nałożone sankcje przez Wielką Brytanię i Unię Europejską. Wszystko przez to, że oligarcha ściśle współpracował z Władimirem Putinem. To on miał namawiać Abramowicza do kupna Chelsea FC.

2,3 mld funtów ze sprzedaży klubu Chelsea FC kupionego za 4, 2 mld funtów miało być przeznaczone na pomoc Ukrainie. Abramowicz, który nie miał mieć w tej sprawie głosu, blokuje jednak przekazanie tych pieniędzy. Chce je przeznaczyć na pomoc dla poszkodowanych w czasie wojny Rosjan.

Ukraińscy żołnierze mają być władcami ciemności. Coraz więcej ataków odbywa się nocą

Jak poinformował Reuters, przedstawiciele administracji prezydenta USA Joe Bidena podjęli nieformalne rozmowy z Iranem. Ich celem jest zmniejszenie napięcia we wzajemnych relacjach i próba ograniczenia wsparcia militarnego dla armii rosyjskiej.

NATO utworzyło nowe centrum, mające chronić podmorskie rurociągi i kable energetyczne. To pokłosie aktów sabotażowych na rurociągi Nord Stream na Bałtyku. Ma to być impulsem do poprawy bezpieczeństwa morskiej infrastruktury krytycznej.

Ukraińscy żołnierze mają być władcami ciemności. Według amerykańskiej gazety Forbes wyposażeni w Leopardy i zachodnią optykę nadchodzą w nocy. Obecnie coraz więcej ukraińskich ataków rozpoczyna się w nocy.

Władimir Putin stwierdził, że straty armii ukraińskiej są o 10 razy wyższe niż w przypadku Rosjan. Mimo że strona atakująca prowadzącą działania ofensywne zawsze jest w gorszej sytuacji, zwłaszcza przy rosyjskiej przewadze w powietrzu, to nijak ma się to do danych podawanych przez ukraińskie MON, że to Rosjanie ponoszą 5 do 10 razy większe straty.

- Pracujemy nad pakietem wieloletnim z zapewnieniem takiego finansowania, które wspomoże sektor militarny Ukrainy i zapewni jej pełną interoperacyjność z NATO tak, żeby jakakolwiek napaść rosyjska była udaremniona i aby Ukraina była bliżej NATO w wymiarze praktycznym - zapewnił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg dodając, że Ukraina po wojnie będzie w NATO.