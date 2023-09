Rosjanie mogą wzbogacić się o bardzo groźną broń. Zbliża się przełomowa data

Rosja zamierza kupić irańskie pociski balistyczne, ostrzegają zgodnie wywiady ukraiński i izraelski. Do tej pory nie było to możliwe, jednak 18 października przestanie obowiązywać rezolucja ONZ zakazująca eksportu uzbrojenia rakietowego przez Iran. Rosjanie mogą to wykorzystać.

Zebraliśmy najnowsze informacje dotyczące wojny na Ukrainie.

Moskwa drastycznie zwiększa swoje wydatki na wojsko, o prawie 70 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Kolejna niespodziewana wizyta sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga w Kijowie. Ukraina dostanie więcej systemów obrony powietrznej. Także Patrioty.

Ukraińscy piloci szkolą się już intensywnie do walki na samolotach F-16. Pierwsze maszyny trafią na Ukrainę po nowym roku.

Kolejny dzień wojny przyniósł niewielkie zdobycze terytorialne kontynuującym kontrofensywę Ukraińcom w rejonie Bachmutu i w obwodzie zaporoskim. Według rosyjskich źródeł w obwodzie zaporoskim siły ukraińskie weszły do osad Nowoprokopiwka i Werbowe, co wywołało panikę wśród Rosjan.

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) informuje, że siły rosyjskie zmniejszyły w ostatnich dniach tempo lokalnych działań ofensywnych na linii Kupiańsk-Swatowe-Kreminna. Według analityków wojskowych może to znaczyć, że ukraińska kontrofensywa znacznie osłabiła rosyjski wysiłek ofensywny na tej linii.

W nocy z 27 na 28 września siły rosyjskie przeprowadziły dronami serię ataków na Ukrainę. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 31 z 39 wystrzelonych przez Rosję dronów Shahed wystrzelonych w nocy oraz trzy z pięciu dronów wystrzelonych 27 września.

Ukraińcy natomiast zaatakowali w nocy dronami obwód kurski w Rosji. Wskutek tych ataków doszło do przerw w dostawach energii elektrycznej do kilku miejscowości.

Władimir Putin może sięgnąć po dramatyczne środki, aby tylko zapewnić sobie zwycięstwo i władzę

Prezydent Rosji Władimir Putin coraz bardziej zdesperowany. Po 18 miesiącach walk największa wojna lądowa w Europie w XXI w. wciąż trwa i jej końca nie widać. Ukraińska kontrofensywa powoli zmienia przebieg frontu na swoją korzyść.

Coraz mniejszym optymizmem napawa rosnąca presja polityczna i gospodarcza wewnątrz Rosji, a do tego brak dostatecznych rezerw, wynikający z obaw o ogłoszenie kolejnej otwartej mobilizacji. A może być gorzej. Moskwa drastycznie zwiększa swoje wydatki na wojsko, o prawie 70 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

Coraz bardziej zdesperowany Putin wydaje się jeszcze groźniejszy, bo ma atomowego asa w rękawie. Część polityków i obserwatorów podejrzewa, że prezydent Putin może sięgnąć po dramatyczne środki, byle tylko zapewnić sobie zwycięstwo. Zwłaszcza że jest do tego przez wielu namawiany. Nie wyklucza użycia broni atomowej dla zwycięstwa na Ukrainie były prezydent Rosji, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Były też propozycje zrzucenia bomb atomowych na Londyn i Paryż.

Analitycy z ukraińskiego ruchu Atesh, który działa na Krymie zwracają uwagę na niepokojące działania rosyjskiej marynarki. Wykryto bardzo dużą liczbę okrętów w porcie w Sewastopolu, co - jak podkreślają - dzieje się pierwszy raz od wielu miesięcy.

Kolejna niespodziewana wizyta sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga w Kijowie. Podkreślił, że żołnierze rosyjscy walczą w imię imperialnych iluzji Rosji, a Ukraina bije się o swoją wolność.

Nazwał Kijów sojusznikiem NATO i oświadczył, że Ukraina dostanie kolejny pakiet uzbrojenia, w którym będą systemy obrony powietrznej, w tym kolejne zestawy Patriot.

Ukraińcy chcą je wykorzystać do obrony swoich elektrowni. Wraz ze Stoltenbergiem byli też: brytyjski sekretarz obrony Grant Shapps i francuski minister obrony Sebastien Lecornu. Oni również rozmawiali z Zełenskim o współpracy obronnej i wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej.

Rosjanie mogą wkrótce dostać irańskie pociski balistyczne o zasięgu 300 km i więcej

Ukraińcy na swoich starych samolotach nie mają szans w walce z najnowocześniejszymi rosyjskimi myśliwcami, które mogą wystrzeliwać rakiety, pozostając poza zasięgiem Ukraińców. To się zmieni, kiedy dostaną F-16, a może też inne zachodnie samoloty.

Ukraińscy piloci szkolą się już intensywnie do walki na nowych maszynach. Na razie na amerykańskich trenażerach. Mimo posiadanego doświadczenia, szkolenie potrwa kilka miesięcy.

Wywiady ukraiński i izraelski ostrzegają, że Rosja zamierza kupić irańskie pociski balistyczne. Do tej pory nie było to możliwe, jednak wkrótce, 18 października, przestanie obowiązywać rezolucja ONZ nr 2231, zatwierdzająca porozumienie nuklearne z Iranem z 2015 r., zakazująca eksportu uzbrojenia rakietowego przez Iran.

Już od dawna mówi się o zakupie przez Rosję irańskich pocisków balistycznych Fateh-110 i Zolfagar, o zasięgu 300 km lub więcej, których eksportu zabrania Teheranowi rezolucja. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, który przed kilkoma dniami gościł w Iranie, oglądał również inne typy pocisków rakietowych oraz dronów.

Jak donosi Forbes, podczas trwającej kontrofensywy Ukraińcy stracili trzy Rosomaki. Do walki Ukraińcy rzucili sprzęt, jaki otrzymali od Zachodu. Podczas działań ofensywnych ponoszą znaczne straty w ludziach, a także sprzęcie.

Agencja Biełta, powołując się na Białoruskie Siły Powietrzne i Dowództwo Obrony Powietrznej, podała na Telegramie, że w czwartek 28 września ok. godz. 15.02 polski śmigłowiec miał wkroczyć w białoruską przestrzeń powietrzną i przelecieć 1,5 km w głąb kraju.

To już kolejna taka informacja. Podobnie, jak za pierwszym razem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP podało na Twitterze, że oświadczenie strony białoruskiej o rzekomym przekroczeniu granicy przez polski śmigłowiec jest nieprawdziwe.

Rosyjski dziennik Izwiestia opublikował projekt ustawy autorstwa posłów i senatorów Jednej Rosji, który został poparty przez rząd. Zarobki Rosjan, którzy zgłosili się jako ochotnicy do walki na wojnę w Ukrainie, mają nie podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. To kolejny sposób Kremla na zapełnienie pustki w szeregach armii, po stratach na froncie.

Według Polityko Rosja nasila swoje działania na Słowacji. Wszystko w przeddzień tamtejszych wyborów. Kreml odnosi sukcesy, bo w sondażach prowadzi partia byłego premiera Roberta Fico. Ten zaś mówi wprost, że jeśli jego formacja wygra 30 września, natychmiast przerwie dostawy rodzimego sprzętu wojskowego do Ukrainy. Putinowi właśnie o to chodzi.

Tramp znowu grozi sojusznikom. Mówi o możliwości wycofania amerykańskich żołnierzy

Donald Trump, który zabiega o nominację Republikanów na kandydata na prezydenta w wyborach w 2024 r. wciąż z retoryką z czasów, gdy był prezydentem i straszył Europę i NATO.

Podczas wiecu na terenie fabryki części samochodowych w Detroit powiedział, że jeśli sojusznicy nie zwiększą znacznie zakupów amerykańskich samochodów, to amerykańskie wojska spakują się i wrócą do domu.