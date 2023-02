Rosjanie na froncie dostają cięgi. W kraju cenzurują internet i szukają memów z Putinem

Cenzor rosyjskich mediów Roskomnadzor ogłosił uruchomienie systemu wyszukiwania Okulus, który automatycznie skanuje teksty, obrazy i materiały wideo w celu wykrycia treści wywrotowych, jak zniewagi Putina.

Siły rosyjskie nadal ponoszą katastrofalne straty w okolicach Vuhledaru w obwodzie donieckim. Ciężkie walki w Bachmucie.

Widać efekty ogromnej korupcji w wojsku. Wielu żołnierzy bez zimowych mundurów leczy odmrożenia.

Lista ukraińskich potrzeb jest bardzo długa. Sojusznicy wciąż zastanawiają się, jak dalej pomagać Ukrainie. W Polsce trwa właśnie szkolenie Ukraińców z obsługi czołgów Leopard.

Walka o Bachmut, w większości całkowicie zrujnowany, wciąż trwa. Rosjanie bez przerwy zmieniają taktykę. Ukraińcy zamienili miasto w prawdziwą twierdzę. Trwa tam ewakuacja ludności cywilnej. Komentarze obrońców są dosadne: Putinowi zostaje wybór między daczą a cmentarzem.

Trwa logistyczny wyścig z czasem, mówi sekretarz generalny NATO. Chodzi o to, kto będzie miał potężniejsza broń w czasie rosyjskiej kontrofensywy. Rosja ma jej więcej, ale wiele też traci. Giną uzbrojone w nią nawet elitarne oddziały, jak 155 Brygada Piechoty Morskiej.

Dziennik "The Guardian" podał, że Iran przemycił do Rosji co najmniej 18 zaawansowanych dronów nowego typu Shahed. Nowe, uzbrojone bezzałogowce dalekiego zasięgu, w odróżnieniu od dronów kamikadze tego typu, mogą przenosić 70 kg bomby. Po wykonaniu misji mogą powracać do bazy.

Zamiast zwycięstw, Rosjanie dostają mocne cięgi. Uciekają z pola walki, pozostawiając sprzęt

Ofensywa Rosjan miała doprowadzić do ostatecznego wykrwawienia Ukraińców. Tymczasem agencje światowe donoszą o wielkiej klęsce rosyjskich wojsk z rejonie Wułhedaru, gdzie niewyszkoleni żołnierze źle dowodzeni, wykonujący bezmyślnie rozkazy dowódców ponieśli poważne straty.

Według Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii rosyjskie oddziały po nieudanym szturmie prawdopodobnie uciekły z pola walki, porzucając co najmniej 30, w większości nienaruszonych, pojazdów pancernych.

Premier Denys Szmyhal poinformował, że z powodu ciągłych rosyjskich bombardowań rakietowych i artyleryjskich oraz zajęcia części obiektów energetycznych przez Rosjan, energetyka ukraińska straciła czasowo 44 proc. mocy wytwarzanych w elektrowniach atomowych i 75 proc. w elektrowniach cieplnych.

Za aferę z defraudowaniem pieniędzy na zimowe mundury odpowiadają rosyjscy żołnierze

Na wschodnich odcinkach frontu słabo wyposażeni żołnierze przeciwnika leczeni są z powodu odmrożeń. Żołnierzom brakuje zimowych mundurów. To efekt ogromnej korupcji w rosyjskie armii i afery z zakupem 1,5 mln mundurów zimowych, które nie trafiły do wojska.

Ambasada USA w Rosji wezwała Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia kraju. Przestrzegła przed podróżami do Rosji ze względu na nieprzewidywalne konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Według Daily Telegraph strony NATO stały się ostatnio celem cyberataków. Przez kilka godzin nie działała m.in. witryna Dowództwa Operacji Specjalnych. Za atakami stoją prorosyjscy hakerzy z grupy Killnet.

Cenzor rosyjskich mediów Roskomnadzor, ogłosił uruchomienie rosyjskiego systemu wyszukiwania Okulus, który automatyzuje skanowanie tekstu, obrazów i materiałów wideo w celu wykrycia treści ocenzurowanych przez państwo, ekstremistycznych tematów, wezwań do masowej nielegalnej działalności, samobójstw oraz treści pronarkotykowych i przychylnych LGBTQ, które Moskwa uważa za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Wciąż słychać głosy „przyjaciół Putina” nawołujące do poddania się Ukrainy

Dania przekazała Ukrainie wszystkie swoje samobieżne haubice Caesar. W podziękowaniu ukraiński resor obrony podkreślił, że to prawdziwy przyjaciel, który wie, że nasza walka jest walką Europy. Duńczycy przekażą też Ukrainie czołgi Leopard 2.

Prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkali się na poligonie w Świętoszowie (woj. dolnośląskie) z polskimi instruktorami oraz ukraińskimi żołnierzami szkolącymi się na czołgach Leopard 2 w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej.

10. Brygada Kawalerii Pancernej, wchodząca w skład 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, prowadzi szkolenie 105 ukraińskich żołnierzy (21 załóg) w ramach Misji Wsparcia Wojskowego Unii Europejskiej dla Ukrainy.

Były premier Włoch Silvio Berlusconi, przywódca konserwatywnej partii Forza Italia, przyznał, że gdyby nadal był szefem rządu to wcale nie rozmawiałby z prezydentem Ukrainy. Obwinił Wołodymyra Zełenskiego o wybuch wojny z Rosją, przez co jesteśmy świadkami dewastacji jego kraju oraz rzezi żołnierzy i cywilów.