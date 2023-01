Rosjanie pokazali nowy duży okręt, Chwalą się, że jedyny tego typu na świecie

Rosyjski prezydent Władimir Putin wziął udział w ceremonii oddania do eksploatacji fregaty Admirał Gorszkow. Rosyjska propaganda głosi, że okręt ten jest kluczowy dla bezpieczeństwa Rosji i ma niepowtarzalne osiągi.

- Chciałbym podkreślić, że będziemy nadal rozwijać potencjał bojowy Sił Zbrojnych, produkować obiecujące modele broni i sprzętu, który będzie stał na straży bezpieczeństwa Rosji w nadchodzących dziesięcioleciach – powiedział Putin.

Nowa jednostką w służbie jest fregata Admirał Gorszkow. Choć początkowo spekulowano, że po napaści na Ukrainę stacjonować będzie na Morzu Czarnym, to ostatecznie okręt trafi do służby na Oceanie Spokojnym. Jednostka odbędzie więc daleki rejs. Rozpocznie go w Murmańsku, przepłynie Atlantyk. Ocean Indyjski i trafi na początek do Władywostoku. Stamtąd zawinie do miejsca docelowego bazowania.

Dlaczego Rosjanie twierdza, że jednostka reprezentuje sobą nowa jakość? Tłumaczą to „unikalnym” uzbrojeniem.

Budowa samego nosiciela rozpoczęła się pierwszego lutego 2006 roku. Cztery lata później okręt został zwodowany. Dopiero w 2018 roku wszedł do eksploatacji. Od tego czasu trwały próby, a sama jednostka oczekiwała na komplet uzbrojenia. Otrzymała je dopiero w ubiegłym roku,. Główną siłą okrętu są hiperdźwiękowe rakiety kompleksu Cirkon.

Według Rosjan mająca zasięg ponad 500 km rakieta jest w stanie rozwinąć dziewięć prędkości dźwięku (na wysokości 20 km ponad 10 tys. km na godz.) Na uzbrojeniu fregaty jest osiem rakiet tego typu. Rosjanie klasyfikują je jako rakiety manerwujace. Tajemnicą poliszynela jest to, że za główny cel tych rakiet Rosjanie uważają amerykańskie grupy lotniskowcowe.

Oprócz tego kompleksu fregaty uzbrojone są w broń lufową oraz rakietowe systemy przeciwlotnicze. Załoga jednostki liczy maksymalnie 210 osób. Pełna wyporność okrętu to około 5400 ton, a długość kadłuba 135 metrów.

W sumie do służby w rosyjskiej flocie ma wejść 10 okrętów tego typu.