Rosjanie policzyli, ile kosztuje ich wojna. Kwota jest gigantyczna

Siły rosyjskie kontynuowały działania ofensywne na całej linii frontu w obwodzie donieckim, przeprowadzały ograniczone kontrataki w pobliżu Kreminnej. Ukraińcy przewidują, że wojska rosyjskie przygotowują się do decydującego ataku w obwodzie ługańskim.

Rosjanie policzyli, że wojna na Ukrainie kosztuje ich około 1 miliard dolarów dziennie.

W Oklahomie w Stanach Zjednoczonych ukraińscy żołnierze uczą się obsługi Patriotów. Cały proces zajmuje zwykle około roku. Jednak w obecnej sytuacji zostanie skrócony do kilku miesięcy.

Chodzi o to, by amerykańska bateria systemów Patriot jak najszybciej trafiła na pole walki na Ukrainie.

O przyszłości świata w związku z wojną na Ukrainie będziemy rozmawiać w trakcie EEC Trends (6 lutego, trwa rejestracja). Tematyka ta pojawi się także w programie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia 2023 r.). Zapraszamy na nasze wydarzenia.

Wojska rosyjskie stopniowo posuwają się wzdłuż linii rzek Makiejewka-Żurawaka-Bałka na północny-zachód od Kreminnej. Starają się też utrzymać łańcuch dostaw logistycznych we wschodnim rejonie obwodu chersońskiego przerywany ukraińskimi uderzeniami artyleryjskimi.

Ukraiński resort obrony uważa, że Rosja przygotowuje się do przejęcia inicjatywy w tej wojnie, stąd tak ważna jest koordynacja wszystkich wysiłków koalicji broniącej Ukrainy.

Kijów alarmuje, że Kreml już uzupełnił zapasy i zaledwie po kilku dniach dysponuje jeszcze większą, bliską dotychczasowemu rekordowi liczbą pocisków Kalibr na swoich okrętach. Na Morzu Czarnym jest obecnie sześć rosyjskich okrętów rakietowych, mogą odpalić 44 pociski Kalibr.

Siergiej Szojgu, minister obrony Rosji, zapowiedział wdrożenie dyrektywy prezydenta Rosji dotyczącej reform wojskowych na dużą skalę w latach 2023-2026. W ciągu trzech lat ma być zwiększona do 1,5 mln żołnierzy (obecnie 1,35 mln). Mają powstać nowe okręgi wojskowe, jak moskiewski i leningradzki, korpus armii w Karelii i nowe dywizje.

To będzie prawdziwy przełom. Amerykanie dadzą Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu

Amerykański wiceminister obrony ds. politycznych Colin Kahl powiedział, że USA pomogą Ukrainie w pozyskaniu rakiet dalekiego zasięgu, mogących niszczyć cele za linią frontu.

Ukraiński wywiad przypomina, że Rosja może już 18 stycznia ogłosić kolejną mobilizację dodatkowych 500 tys. ludzi. Według specjalistów Rosjanie nie będą w stanie tylu żołnierzy umundurować, wykarmić, wyposażyć i wyszkolić. Baza edukacyjna i materialna Rosji jest w stanie „zagospodarować” maksymalnie 150 tys. poborowych.

Szef rosyjskiego wywiadu Siergiej Naryszkin, pytany o ukraińskie plany odzyskania Krymu, oświadczył, że zwrot Krymu Ukrainie jest niemożliwy.

Wojna na Ukrainie kosztuje Rosjan około 1 mld dol. dziennie. Wciąż ich na to stać

Według szacunków rosyjskiej Akademii Nauk, Rosjanie płacą wysoką cenę za szkody spowodowane „specjalną operacją wojskową”, w tym za zniszczony sprzęt. To około 1 miliard dolarów dziennie.

Dziennikarz telewizyjny Władimir Sołowiow, który słynie z propagandowych przekazów, postanowił przekonać rodaków, że masowa ucieczka przed mobilizacją to nie powód do zmartwień, ale okazja do radości.

- Straciliśmy milion przerażonych tchórzy, a zyskaliśmy 10 milionów świetnych ludzi, którzy przybyli do Rosji z wyzwolonych terenów Ukrainy - podsumował swój wywód Sołowiow.

Ramzan Kadyrow, radykalny przywódca Republiki Czeczeńskiej, szef "kadyrowców" słynących z brutalności i poplecznik Putina, zapytany czy Rosja może przegrać tę wojnę odpowiedział, że Rosja nigdy nie pozwoli sobie przegrać bitwy.

- Naciśniemy czerwony przycisk i salam alejkum. Rosjanie pójdą do nieba, reszta świata do piekła - oznajmił Kadyrow.