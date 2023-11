Rosjanie ponoszą duże straty, ale szykują nowe natarcie

Wojska rosyjskiej od 10 października miały stracić w rejonie Awdijiwki prawie 6,5 tys. żołnierzy, 100 czołgów i niemal 250 innych pojazdów opancerzonych. Mimo to siły rosyjskie przygotowują kolejna falę ataków w tym rejonie.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie i konfliktu Hamasu z Izraelem.

Wojna na Ukrainie nabrała charakteru pozycyjnego. To wynik obecnego parytetu militarnego pomiędzy siłami ukraińskimi i rosyjskimi.

Rakiety na Izrael wystrzeliwane są nie tylko ze Strefy Gazy, ale również z Jemenu.

Korea Północna wysłała do Rosji ponad 10 transportów amunicji, co odpowiada milionowi pocisków artyleryjskich.

Rosjanie nie składają broni. Mimo niesprzyjającej pogody atakują wciąż umocnienia pod Awdijiwką wykrwawiając kolejne oddziały, które próbują okrążyć miasto uderzając frontalnie na silnie umocnione pozycje.

Jak powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski żołnierze Ukraińscy robią tylko swoje broniąc ojczyzny. Metr po metrze ukraińska armia próbuje odzyskiwać zajęte przez Rosjan tereny.

Według ukraińskiego MON Awdijiwka to obecnie największa porażka Rosjan. Od 10 października stracili w tym rejonie prawie 6,5 tys. żołnierzy, 100 czołgów i prawie 250 innych pojazdów opancerzonych. Mimo to siły rosyjskie przygotowują się do kolejnej fali ataków w rejonie Awdijiwki.

Amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW) przekazał, że siły ukraińskie bezskutecznie zaatakowały w pobliżu wsi Zelenopillia oraz na odcinku linii kolejowej pomiędzy Kliszczijiwką a Andrijówką, w pobliżu Bachmutu.

Ukraińskie wojska próbowały też ostatniej doby przełamać rosyjską obronę w pobliżu miejscowości Piszczaniwki i Pojma na wschodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim.

Według ukraińskich wojskowych w ciągu ostatniego dnia doszło do 57 starć. W sumie wróg przeprowadził 5 rakietowych i 75 ataków powietrznych oraz 56 ostrzałów z systemów rakietowych na pozycje ukraińskich wojsk i miejscowości.

Jak podał ISW naczelny wódz Ukrainy, generał Walerii Załużny ocenił 1 listopada, że wojna na Ukrainie nabrała charakteru pozycyjnego i przedstawił szereg zaleceń w celu przywrócenia manewru na polu walki.

Rosyjskie drony uderzyły w rafinerię ropy w Krzemieńczuku oraz lotnisko w Mirhordzie

Uważa, że obecny pozycyjny charakter wojny jest w dużej mierze wynikiem parytetu militarnego pomiędzy siłami ukraińskimi i rosyjskimi, co uniemożliwia głęboką i dramatyczną penetrację przez Ukrainę rosyjskich linii.

Podał, że do przezwyciężenia obecnego parytetu technologiczno-taktycznego na froncie Ukraina potrzebuje zdobycia przewagi w powietrzu, przełamania rosyjskich barier minowych, zwiększenia efektywności walki przeciwbateryjnej, tworzenia i szkolenia niezbędnych rezerw oraz budowania zdolności w zakresie walki elektronicznej (EW).

Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy z 31 października na 1 listopada stosunkowo dużą serię ataków dronów i rakiet, głównie na obwód połtawski. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły rosyjskie wystrzeliły trzy rakiety Kh-59 i 20 dronów Shahed 131/136.

Obrońcy zestrzelili wszystkie rakiety Kh-59 i 18 dronów Shahed. Rosyjskie drony uderzyły w rafinerię ropy naftowej w Krzemieńczuku oraz lotnisko w Mirhordzie w obwodzie połtawskim.

Ukraińcy z kolei zaatakowali kwaterę główną rosyjskich sił zbrojnych Dniepr na głębokim zapleczu rakietami Shadow Storm i ATACMS. Pojawiają się doniesienia o ofiarach. W kwaterze mógł się znajdować gen. Michaił Teplinski, dowódca sił powietrznych Rosji.

Rosja planuje bardziej ofensywną wojnę, dlatego NATO musi wspierać Ukrainę

Po wielu wycieńczających miesiącach wojny Ukraińcy rozczarowani i zmęczeni trudną sytuacją w kraju tracą zaufanie do rządzących. Według sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii najszybciej spadało poparcie dla rządu Denysa Szmyhala.

Spada też zaufanie narodu do prezydenta i Rady Najwyższej Ukrainy. Tak źle jeszcze nie było. Zaufanie do premiera i ministrów zmniejszyło się z 74 proc. do 39, a do prezydenta z rekordowych 91 proc. do 76 proc.

Wywiad Korei Południowej podał w środę, że Korea Północna wysłała do Rosji ponad 10 transportów amunicji, co odpowiada milionowi pocisków artyleryjskich. Taka liczba pocisków artyleryjskich wystarczy Rosji na dwa miesiące wojny na Ukrainie.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg uważa, że Rosja planuje bardziej ofensywną wojnę, dlatego, jak podkreślił w wystąpieniu na posiedzeniu Rady Nordyckiej w Oslo, zajmując się kilkoma kryzysami na raz nie można zapominać o wojnie na Ukrainie. Jednak pogłębiająca się stagnacja na ukraińskim froncie powoduje, że coraz częściej mówi się o zamrożeniu wojny w Ukrainie.

Bojownicy Hamasu mają celowo ukrywać się wśród ludności cywilnej i w szpitalach

Z kolei siły izraelskie uderzyły w obóz dla uchodźców w miejscowości Dżabalija w północnej części Strefy Gazy. Tamtejsze wadze informują o setkach zabitych i rannych. Resort Zdrowia Gazy podał, że od początku wojny z Izraelem zginęło ponad 8,5 tysiąca Palestyńczyków, w tym 3,5 tysiąca dzieci.

Izrael wyjaśnia, że celem ataków był bardzo ważny przywódca Hamasu, który ukrywał się wśród ludności cywilnej. Twierdzi, że robi wszystko, aby zminimalizować liczbę osób cywilnych, które giną w atakach.

Bojownicy Hamasu mają celowo ukrywać się wśród ludności cywilnej w szpitalach i budynkach użyteczności publicznych lub podziemnych korytarzach, do których ludność cywilna nie ma wstępu.

Stad wciąż powtarzane izraelskie apele o ewakuacje mieszkańców na południe Gazy, aby uniknąć skutków izraelskich ataków. W Waszyngtonie coraz częściej słychać głosy, że to terroryści Hamasu wygrywają propagandowo tę wojnę.

Rakiety na Izrael wystrzeliwane są nie tylko ze Strefy Gazy, ale również z Jemenu. Reuters cytuje Jahia Sari, rzecznika szyickiej milicji Huti w Jemenie, który potwierdził, że jego ruch ostrzelał Izrael dużą liczbą rakiet oraz dronów i przeprowadzi więcej takich ataków, ponieważ chce pomóc Palestyńczykom w osiągnięciu zwycięstwa.

Iran chce zagłodzić Izrael. Nawołuje do niewysyłania tam ropy i żywności

Szef dyplomacji unijnej jest zatrwożony liczbą ofiar w obozie dla uchodźców w strefie Gazy. Na granicy Gazy i Egiptu rozpoczęła się ewakuacja ponad 80 rannych Palestyńczyków oraz pół tysiąca osób posiadających zagraniczne paszporty o podwójnym obywatelstwie.

Przez przejście graniczne próbuje się też przedostać do Egiptu duża część Palestyńczyków, którzy uciekają przed wojną.

Przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, wezwał kraje muzułmańskie do wstrzymania eksportu ropy i żywności do Izraela, by powstrzymać izraelskie ataki na Strefę Gazy.

Rząd egipski jest zaniepokojony możliwym masowym eksodusem Palestyńczyków, którzy być może będą musieli opuścić Strefę Gazy, uciekając rzez Izraelskimi bombardowaniami.

Według ISW przywódca Republiki Czeczenii Ramzan Kadyroww, reakcji na antysemickie zamieszki w Dagestanie, powtarza oskarżenia prezydenta Rosji Władimira Putina, że Zachód zaaranżował sytuację w celu destabilizacji Rosji.

Może to sugerować, że rosyjscy urzędnicy są coraz bardziej zaniepokojeni osłabieniem autorytarnej kontroli w regionach na peryferiach Federacji Rosyjskiej.

Kadyrow wezwał czeczeńskie siły bezpieczeństwa do natychmiastowego zatrzymania organizatorów ewentualnych zamieszek lub po oddaniu trzech strzałów ostrzegawczych w powietrze, do czwartego w głowę. Chciał pokazać siłę autorytarnych rządów nad Czeczenią i poparcia dla Putina.