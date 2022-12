Rosjanie prężą muskuły, mają dwa nowe bombowce za pół miliarda dolarów

Dwa bombowce strategiczne Tu-160M ​​zostały przekazane do prób w locie - poinformowała w piątek United Aircraft Corporation. Dostawca samolotów podkreśla, że to całkowicie nowe maszyny.

Po napaści na Ukrainę Rosja nie rezygnuje z rozbudowy swych sił strategicznych.

Nowe samoloty mają być kluczowymi w rosyjskiej doktrynie wojennej.

Choć unowocześniony, to Tu-160M odstaje od najnowszych rozwiązań w dziedzinie lotnictwa wojskowego.

Mimo licznych porażek w wojnie z Ukrainą, Rosjanie nie rezygnują z przedstawiania się jako światowe mocarstwo. Właśnie poinformowali o próbach w locie dwóch nowych samolotów. Chodzi o strategiczne bombowce Tu-160M.

Tym razem chodzi o całkowicie nowe maszyny dla sił powietrznych

To, co w komunikacie UAC jest najciekawsze to fakt, że chodzi o całkowicie nowe maszyny. Rosja i ZSRR (maszyna została oblatana w 1981 roku) wyprodukowała dotychczas 35 samolotów, z tego 27 seryjnych.

Powstały one w latach 1981-2017. Jednak co najmniej dwie ostatnie maszyny tego typu były faktycznie samolotami złożonymi z zapasowych części lub części pozostałych po samolotach pierwszej serii produkcyjnej. Trudno więc mówić o całkiem nowych maszynach.

Tymczasem obecnie testowane - trwają spory, czy obie, czy tylko jedna - zostały wyprodukowane od podstaw. To efekt decyzji Kremla, który nakazał wyprodukować nowe samoloty.

- Niezbędne testy systemów i silników samolotów oraz wyposażenia zostaną przeprowadzone podczas prób w locie - mówi komunikat producenta.

Według dyrektora generalnego Rostec (należy do niego UAC), samolot znacznie przewyższa swoich poprzedników właściwościami. Maszyny otrzymały nową awionikę, silniki NK-32-02 i inne systemy. Nowe egzemplarze noszą zresztą nazwę Tu-160M.

- Tu-160 jest najważniejszą częścią rosyjskiej triady nuklearnej, dlatego modernizacja i wznowienie produkcji tych bombowców strategicznych jest naszym priorytetem. W najbliższych latach produkcja tych maszyn będzie rosła - mówi cytowany w komunikacie szef Rostecu Siergiej Czemezow.

Samoloty bardzo kosztowne, jednak z poprzedniej epoki

Problem w tym, że zdaniem wielu ekspertów w obecnych realiach Tu160M to samolot o dość ograniczonym zastosowaniu, a przy tym piekielnie drogi.

Pojedyncza maszyna według danych rosyjskich z 2003 roku kosztowała około 250 mln dolarów. Dane na rok 2018 mówią o 16 mld rubli (około 246 mln dol.).

Samolot ma być wykorzystywany jako platforma do wystrzeliwania rakiet manewrujących, ewentualnie hipersonicznych. Sam samolot ze względu na rozmiar - ponad 54 m długości i maksymalna rozpiętość 55 m - ma duże odbicie radarowe. Jedyną szansą przetrwania na współczesnym polu walki jest pozostawanie poza strefą walk.

Warto przy tym podać historię amerykańskiego bombowca B-1, na którego odpowiedzią był Tu-160. Amerykańska maszyna, zbudowana w około 100 egzemplarzach, początkowo przeznaczona miała służyć do bombardowania, także bombami swobodnie spadającymi. Jednak realia nowoczesnej wojny sprawiły, że została wytypowana do lotów jako platforma startowa dla pocisków rakietowych. Już w przyszłej dekadzie ma zostać wycofana ze służby...

Tymczasem Rosjanie planują zwiększać produkcję swoich maszyn. Prawdopodobnie wynika to z niemożności technologicznego doścignięcia Amerykanów. Ci bowiem nie tylko wdrożyli następcę B-1, ale wdrażają już jego następcę - B-21 Raidera. Podobnie jak poprzednik, jest to samolot o obniżonej wykrywalności.