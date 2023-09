Rosjanie rozpaczliwie szukają "mięsa armatniego" na wojnę

Rosjanie debatują nad nowym prawem mającym zmusić obcokrajowców do służby w armii.

Szacuje się, że w 2022 r. migranci tylko z trzech krajów Azji Centralnej: Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kirgistanu stanowili ponad 86 proc. wszystkich migrantów, którzy wjechali do Rosji w tym czasie w celach zarobkowych. Od momentu wybuchu otwartej wojny między Rosją a Ukrainą przybysze z Azji Centralnej stanowią interesującą grupę do werbunku dla rosyjskiej armii.

Od miesięcy media w Azji Centralnej z uwagą śledzą kolejne starania władz rosyjskich nakierowane na realizację tego zadania. Tym razem wielkie emocje budzi projekt ustawy № 430354-8.

26 sierpnia deputowany do Dumy – Michaił Matwiejew poinformował na popularnym w Rosji komunikatorze Telegram, że projekt ustawy o pozbawieniu nabytego obywatelstwa rosyjskiego za uchylanie się od rejestracji wojskowej i mobilizacji jest gotowy i wkrótce trafi do Dumy Państwowej. Matwiejew, który jest członkiem Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, zapowiedział wówczas, że „niezgłoszenie się do rejestracji wojskowej w terminie przewidzianym ustawą po nabyciu obywatelstwa rosyjskiego (a także uchylanie się od pełnienia służby wojskowej) będzie podstawą do pozbawienia obywatelstwa rosyjskiego i wydalenia do kraju, z którego przybyła taka osoba. Przy czym wg niego w takim przypadku obywatelstwa powinni zostać pozbawieni również członkowie rodziny migranta, którzy otrzymali je w związku z wcześniejszym nabyciem przez tę osobę obywatelstwa rosyjskiego.

Jak wynika z doniesień rosyjskich mediów 28 sierpnia br. projekt został zarejestrowany w izbie niższej rosyjskiego parlamentu - Dumie i dotyczy wprowadzenia zmian w art. 22 ustawy „O obywatelstwie Federacji Rosyjskiej”.

Elity rosyjskie nie są jednak przekonane co do treści projektu. Jak pod koniec sierpnia na Telegramie przyznawał sam Matwiejew trudne będzie jego procedowanie. Dokument został skrytykowany nawet przez Szefa Prezydenckiej Rady Praw Człowieka Walerego Fadejewa. Według niego pozbawienie obywatelstwa jest bardzo poważnym środkiem, którym nie należy się bawić.

Niezależnie od chęci niektórych kręgów elity rosyjskiej do masowego wcielania migrantów z Azji Centralnej do armii, ten krok może być dalece ryzykowny. W rzeczywistości gospodarka rosyjska potrzebuje zagranicznej siły roboczej. Przybysze z Azji Centralnej znajdują zatrudnienie m.in. w branży budowlanej, w szczególności w Moskwie i jej okolicach. Ewentualne wejście ustawy w życie nowych przepisów byłoby więc niekorzystne chociażby dla tej branży.

