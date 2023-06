Rosjanie są lepsi w walce elektronicznej. Poważnie utrudniają działania

To jest raczej komedia niż horror. Tak ukraiński Sztab Generalny opisuje sytuację na froncie, kiedy Rosjanie uciekają przed ukraińskim wojskiem, poddają się do niewoli. Są też jednak miejsca, gdzie walki są bardzo zacięte i Ukraińcy ponoszą duże straty. Każda wojna jest straszna.

Przedstawiamy zestawienie najnowszych doniesień dotyczących wojny na Ukrainie - inwazja Rosji trwa już od 477 dni.

Ukraińcy atakują na kilku kierunkach. Wolno posuwają się do przodu. Powtarzają, że to jeszcze nie to właściwe uderzenie.

Ukraińskie plany mocno komplikuje przewaga Rosjan w zakresie wojny elektronicznej. Zagłuszają nie tylko drony, ale i ukraińską amunicję precyzyjną.

Amerykanie będą wspierać Ukrainę w najważniejszych potrzebach nie tylko w tej chwili. W nadchodzących miesiącach państwa zachodnie mogą dostarczyć Ukrainie myśliwce F-16 i dodatkowe czołgi Leopard.

Siły ukraińskie kontynuowały kontrofensywę w co najmniej trzech kierunkach. Rzecznik ukraińskiego Sztabu Generalnego Ołeksandr Sztupun poinformował o udanych działaniach ofensywnych wokół Bachmutu.

Wojska ukraińskie posunęły się do jednego kilometra w głąb rosyjskich pozycji w zachodnim obwodzie donieckim. Z ukraińskiego ministerstwa obrony płyną informacje, że walki prowadzone przez wojska ukraińskie są na większości odcinków zaciekłe, ale oddziały posuwają się naprzód.

W tej chwili główne ataki prowadzone są na wschód od Dniepru. Działania wojsk obejmują rejon Orichowa w obwodzie zaporoskim oraz rejon pod Wełyką Nowosiłką. Wojska ukraińskie poprawiają też swoje pozycji taktycznych w pobliżu Wuhłedaru.

Sztab ukraiński informuje, że siły ukraińskie posunęły się do 3 km w pobliżu Małej Tokmaczki w zachodnim obwodzie zaporoskim oraz do 7 km w pobliżu Wełykej Nowosiłki w zachodnim obwodzie donieckim i wyzwoliły siedem osad na tych terenach.

Rosyjskie zdolności w zakresie wojny elektronicznej utrudniają działania Ukraińcom

Na niektórych kierunkach Ukraińcy trafiają na silną, dobrze zorganizowana obronę, za co chwalą armię rosyjscy blogerzy. Wskazują na skuteczną obronę sił rosyjskich przed ukraińskimi operacjami kontrofensywnymi w południowej Ukrainie.

Rosyjscy blogerzy militarni wskazują na znacznie lepsze rosyjskie zdolności w zakresie walki elektronicznej (EW - electromagnetic warfare). Rosyjskie systemy EW uniemożliwiają siłom ukraińskim używanie amunicji precyzyjnie kierowanej na podstawie współrzędnych GPS i poważnie zakłócają ukraińską komunikację radiową.

Twierdzą, że siły rosyjskie używają urządzeń EW Murmansk-BN do zakłócania czujników ukraińskiego sprzętu rozpoznania powietrznego oraz kompleksów EW Krasukha-4 do tłumienia połączeń z sygnałami satelitarnymi w promieniu 300 km.

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) wcześniej ocenił, że rosyjskie zdolności EW miały kluczowe znaczenie dla skomplikowania ukraińskich ataków na Zaporoże, chociaż nie jest jasne, czy dalsze skuteczne rosyjskie taktyki EW są wynikiem wyższych zdolności lub lepszego wykorzystania tych systemów przez Rosję.

Szef Chersońskiej Wojskowej Administracji Obwodowej Ołeksandr Prokudin oświadczył, że Rosjanie zamiast ewakuować ludzi z zatopionych terenów po wysadzeniu zapory na Dnieprze po okupowanej stronie tej rzeki, wręczają im swoje paszporty i proponują wywózkę do Woroneża.

Ukraińcy twierdzą, że wykorzystali do tej pory 3 z 12 brygad przygotowanych do kontrofensywy. Główna bitwa wciąż jeszcze przed nimi. Muszą też mierzyć się z kolejnymi seriami ataków dronów i rakiet, wystrzeliwanymi na Ukrainę.

Ukraińskie drony znowu atakują w Rosji. Tym razem zniszczyły infrastrukturę pod Kurskiem

15 czerwca siły rosyjskie wystrzeliły cztery pociski manewrujące Kh-101/555 z czterech bombowców strategicznych Tu-95 i 20 dronów typu Shahed z Morza Kaspijskiego. Obrona powietrzna zestrzeliła jeden z pocisków manewrujących i wszystkie 20 Shahedów.

W nocy doszło do ataku dronów pod Kurskiem, w Rosji. Dron uderzył w wieżę telekomunikacyjną we wsi Krasnikowo. Doszło do potężnej eksplozji. W wyniku ataku zaczęły płonąć także hale sąsiedniego przedsiębiorstwa.

Według amerykańskiego sekretarza obrony wojna w Ukrainie jest krytycznym i historycznym momentem. Podczas spotkania grupy kontaktowej w Ramstein Lloyd Austin zapewnił, że Amerykanie będą wspierać Ukrainę w najważniejszych potrzebach nie tylko w tej chwili, ale później, aby mogła jak najdłużej bronić się przed rosyjską agresją.

W nadchodzących miesiącach państwa zachodnie mogą dostarczyć Ukrainie myśliwce F-16 i dodatkowe czołgi Leopard. Pierwsza z dwóch izb Szwajcarskiej Rady Narodowej przegłosowała wycofanie z eksploatacji 25 czołgów Leopard 2 i odesłanie czołgów z powrotem do Niemiec, które przekażą je Ukrainę.

Ukraińskim wojskom pomagają nie tylko dostawy zachodniego uzbrojenia i amunicji, ale również szkolenie żołnierzy. Do końca lipca Ukraińcy zakończą szkolenie na czołgach Abrams i wrócą wraz z nimi na front. Wkrótce w Holandii rozpoczną się treningi pilotów ukraińskich na F-16.

Będzie więcej broni dla Ukrainy. Ministrowie obrony krajów NATO zwiększą jej produkcję

Agencja Reutera podaje, że Turcja nie zamierza popierać kandydatury Szwecji do NATO w najbliższym czasie, chyba że ta powstrzyma antytureckie protesty. Prezydent kraju Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że Ankara nie może pozytywnie rozpatrzyć wniosku Szwecji, skoro w Sztokholmie protestują terroryści.

Podczas spotkania ministrów obrony krajów NATO, w którym wziął udział ukraiński szef MON Ołeksij Reznikow, dyskutowano o zwiększeniu produkcji broni i amunicji. Cele produkcyjne w poszczególnych krajach mają być znacznie wyższe niż te obecne. Tematem dyskusji było także dostarczenie Ukrainie myśliwców.