Rosjanie szykują się do wojny z NATO, a USA nie mają pieniędzy dla Ukrainy

Rosyjskie ministerstwo obrony prowadzi już długoterminową restrukturyzację sił zbrojnych w celu przygotowania potencjalnej przyszłej wojny konwencjonalnej na dużą skalę przeciwko NATO - wynika z doniesień z USA.

Ukraina nasila ataki na rosyjskie wojsko, logistykę i inne ważne obiekty na tyłach okupowanej Ukrainy i Rosji.

Rosja restrukturyzuje siły zbrojne, przygotowując je do wojny konwencjonalnej na dużą skalę przeciwko NATO.

Zastępczyni rzecznika Pentagonu Sabrina Singh przekazała, że USA wykorzystały już 95 proc. środków przeznaczonych na pomoc Ukrainie. Dodała, że Pentagon jest zmuszony ograniczać wsparcie dla Kijowa.

W ciągu minionego dnia na Ukrainie doszło do 69 starć zbrojnych. Rosjanie przeprowadzili 7 ataków rakietowych i 34 ataki powietrzne, a także wystrzelili 59 salw pocisków z systemów rakietowych na pozycje ukraińskich żołnierzy i obszary zaludnione.

Siły rosyjskie przeprowadziły 12 listopada ograniczoną serię ataków rakietowych na południową Ukrainę, wystrzeliwując dwa pociski manewrujące Kh-59 i rakietę balistyczną Iskander. Atak rakietowy przeprowadzono też na obiekty cywilne w Charkowie.

Ukraińska obrona przechwyciła rakietę manewrującą Kh-59 nad obwodem mikołajowskim, a drugi pocisk Kh-59 i rakieta Iskander uderzyły w obszary bezludne.

Według raportu amerykańskiego Instytut Studiów nad Wojną (ISW) wydaje się, że Ukraina nasila ataki na rosyjskie wojsko, logistykę i inne ważne obiekty na tyłach okupowanej Ukrainy i Rosji. Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ukrainy (HUR) poinformował 12 listopada, że ukraińscy partyzanci zaatakowali kwaterę główną rosyjskiego wojska w okupowanym Melitopolu w obwodzie zaporoskim, zabijając co najmniej trzech oficerów.

Ukraińskie ataki uszkodziły lub zatopiły dotychczas 7 rosyjskich okrętów, wśród nich flagowy okręt Floty Czarnomorskiej - krążownik Moskwa. Do tego okręty desantowe Mińsk, Olenegorski, Gorniak i Saratow, korwetę rakietową Askold, a także okręt podwodny Rostów nad Donem.

Pokoju na świecie długo nie będzie? Jak podał ISW rosyjskie MON przygotowuje się do prowadzenia krótko- i średnioterminowych działań na Ukrainie, a jednocześnie prowadzi długoterminową restrukturyzację sił w celu przygotowania potencjalnej przyszłej wojny konwencjonalnej na dużą skalę przeciwko NATO.

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu i szef Sztabu Generalnego gen. Walerij Gierasimow wyraźnie wskazali cel tej restrukturyzacji. To zwiększenie zdolności konwencjonalnych armii rosyjskiej przeciwko NATO.

Ukraiński oficer służący w siłach specjalnych stał za głośnym atakiem na Nord Stream?

Zachodnie służby w USA i Wielkiej Brytanii skarżą się, że ukraińskie służby i wywiad wojskowy nie kryją swojego udziału w zamachach i akcjach sabotażowych na terenie Rosji i okupowanych przez nią terytoriach Ukrainy, których w żaden sposób nie konsultują ze swoimi brytyjskimi i amerykańskimi odpowiednikami.

Według brytyjskiego eksperta Marka Galeotti rodzi to napięcie i niepokój. Jak twierdzi, istnieją obawy, że Moskwa może wziąć za to bezpośredni odwet na Zachodzie.

Sensacyjną wiadomość podał "The Washington Post". Z ustaleń amerykańskiej gazety wynika, że to ukraiński oficer służący w siłach operacji specjalnych,płk Roman Czerwinski stał za głośnym atakiem na rosyjski Nord Stream jesienią 2022 r. To on, jako koordynator ataku, miał odegrać kluczową rolę w akcji.

Zza oceanu napływają niepokojące sygnały. Zastępczyni rzecznika Pentagonu Sabrina Singh przekazała, że USA wykorzystały już 95 proc. środków przeznaczonych na pomoc Ukrainie. Dodała, że Pentagon jest zmuszony ograniczać wsparcie dla Ukrainy.

Na pomoc Ukrainie Pentagon od początku wojny otrzymał 62,3 mld dolarów. Z tej puli wydano już wszystkie fundusze przeznaczone na program Ukraina Security Assistance Initiative, w ramach którego USA kupują broń dla ukraińskich sił zbrojnych.

Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow przekonywał, że to czas, by każdy w Kijowie i Waszyngtonie zrozumiał, iż niemożliwym jest pokonanie Rosji na polu walki.

Sytuacja w Strefie Gazy jest tragiczna. Lekarze nie mają czym ratować rannych

Izraelska armia zacieśnia pierścień wokół północnej Strefy Gazy. Associated Press podał, że lotnictwo atakowało miasto przez całą noc z soboty na niedzielę. Trwały również intensywne walki żołnierzy izraelskich z Hamasem w pobliżu szpitala, gdzie oprócz personelu medycznego i pacjentów, utknęło wielu uchodźców.

Organizacje pomocowe podały, że utraciły kontakt ze szpitalem Al-Szifa w Gazie. Budynek został w nocy kompletnie zniszczony. Według Izraela w tunelach pod szpitalem Hamas utworzył stanowiska dowodzenia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) obawia się o bezpieczeństwo będących tam cywili.

W kolejnym szpitalu w tym mieście Al-Quds skończyło się paliwo, którym zasilane są generatory prądu. Trzeba było zawiesić działalność. Lekarze nie mają czym ratować rannych.

W strefie Gazy zniszczono już 45 proc. budynków mieszkalnych. Co druga szkoła leży w gruzach. Dotychczas zginęło 11 tys. Palestyńczyków. Izraelska armia ponownie otworzyła korytarze ewakuacyjne dla ludności w Gazie.

Każdego dnia od godz. 10 do godz. 16 będzie można korzystać z autostrady Salah Al-Din. Otworzono też bezpieczne przejście ze szpitala Al-Szifa.

Izraelski rząd niewzruszony. Nie będzie zawieszenia broni bez uwolnienia zakładników

Benjamin Netanjahu poinformował, że izraelskie wojsko zabiło już tysiące terrorystów, w tym dowódców, którzy zorganizowali atak na Izrael 7 października.

Jak przypominają analitycy pytani przez Washington Post, podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku Izrael potrzebował trzech dywizji, by pokonać Egipt. Teraz takie same siły od miesiąca operują w Strefie Gazy z różnymi skutkiem z powodu gęstej zabudowy i licznej broni przeciwpancernej.

W sobotę doszło do ostrzału Wzgórz Golan z Syrii. Jak podała armia izraelska na platformie X, w odpowiedzi jej samoloty zaatakowały infrastrukturę terrorystyczną w Syrii.

Słowa premiera Benjamina Netanjahu, że po wojnie Izrael powinien być gwarantem bezpieczeństwa w Strefie Gazy, co zabrzmiało tak, jakby Izrael chciał ustanowić kontrolę nad tym terenem, doprowadziły do dyplomatycznego zgrzytu między USA a Izraelem.

Administracja prezydenta Joe Bidena, jak informują izraelskie media, zwróciła się o wyjaśnienie słów, dotyczących przyszłości Strefy Gazy. USA podkreślają, że powinien to być teren nadzorowanych przez Autonomię Palestyńską.

Część polskich obywateli już bezpieczna. Udało się ich ewakuować ze Strefy Gazy do Egiptu

W Arabii Saudyjskiej na szczycie arabsko-islamskim, w którym uczestniczyło 57 państw, w większości muzułmańskich, do których należą kraje Ligi Arabskiej, wezwano do zakończenia wojny w Strefie Gazy, a także do zakończenia oblężenia miasta.

Jego uczestnicy odrzucili jednocześnie usprawiedliwienie Hamasu, że straty wśród ludności do efekt uboczny wykorzystywania przez Hamas ludności cywilnej, jako żywych tarcz. Zgłoszono szereg innych postulatów związanych z zakończeniem wojny.

Żądania odrzuciły: Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Sudan, Maroko, Mauretania, Dżibuti, Jordania i Egipt.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział w niedzielę, że USA muszą wywrzeć silniejszą presję na Izrael i uznać Gazę za ziemię Palestyńczyków. Bez tego trudno liczyć na osiągnięcie porozumienia w Strefie Gazy.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, który przybył do Izraela, poinformował, że pierwsi Polacy przekroczyli przejście graniczne w Rafai i przeszli ze Strefy Gazy na egipską stronę.

18 Polakom udało się opuścić Gazę. W większości to polsko-palestyńskie małżeństwa. Do ich ewakuacji wysłano polskie samoloty wojskowe.