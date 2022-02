Rosjanie trafili w statek pływający pod banderą Mołdawii

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny poinformował w piątek na Facebooku, że rosyjskie siły trafiły na Morzu Czarnym w statek zaopatrzeniowy Millennial Spirit, pływający pod banderą Mołdawii.

Mołdawska agencja morska przekazała, że na pokładzie statku znajdowała się załoga złożona z samych Rosjan. W wyniku rosyjskiego ataku ranne zostały dwie osoby. Według mołdawskich władz, nie było jasne, kto wystrzelił pocisk.



- Dowiedzieliśmy się, że cała załoga została uratowana, ale dwie osoby zostały poważnie ranne i są w drodze do szpitala - przekazał w wypowiedzi dla agencji Reutera Vadim Pavalachi, wiceszef agencji.



Millennial Spirit to mały zbiornikowiec, ważący 2200 ton. To drugi statek handlowy, który został trafiony od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W czwartek pływający pod turecką banderą frachtowiec Yasa Jupiter został uderzony bombą u wybrzeży Odessy.



W czasie ataku Millennial Spirit znajdował się w odległości 12 mil morskich od portu Piwdennyj w obwodzie odeskim, na południu Ukrainy.