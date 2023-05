Rosjanie w panice po ukraińskich atakach pod Biełgorodem. Ewakuowali broń jądrową

Po raz pierwszy walki toczyły się na terytorium Rosji. Walczący po stronie Ukrainy ochotnicy z Legionu Wolności Rosji i Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego przeprowadzili akcję na terenie graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego. Biełgorod leży 80 km od granicy z Ukrainą.

Prezentujemy zestaw najnowszych informacji dotyczących wojny na Ukrainie.

Panika w Biełgorodzie i pobliskich miejscowościach. Atak Rosjan walczących po stronie Ukrainy zaskoczył, zadziwił i przestraszył mieszkańców tego rosyjskiego obwodu.

Amerykanie twierdzą, że dostarczenie Ukrainie samolotów F-16 zajmie w najlepszym przypadku kilka miesięcy. Piloci już się szkolą.

Finansista Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn stwierdził, że siły Wagnera wycofają się z całej linii frontu na Ukrainie po 1 czerwca w celu odtworzenia i szkolenia przez około dwa miesiące.

Wyposażeni w sprzęt pancerny i śmigłowce żołnierze Rosyjskiego Korpusu Ochotników wkroczyli na kilka kilometrów w głąb Rosji w obwodzie Biełgorodzkim. Zajęli m.in. osadę Kozinki. Niektóre źródła rosyjskie podały, że siły rosyjskie odparły proukraińskie grupy sabotażowe w pobliżu Dronówki, ok. 22 km na północny zachód od Kozinki.

Zginęło 70. żołnierzy rosyjskich. Nie ucierpiała ludność cywilna i nikt z ochotników. Jak tłumaczą proukraińscy Rosjanie, chcą wyzwolenia tych terytoriów od tak zwanego reżimu Putina i stworzenia „strefy bezpieczeństwa” przy granicy, aby chronić ukraińską ludność cywilną przed dalszym rosyjskim ostrzałem.

Do sieci trafiły nagrania przejętego przez ochotników rosyjskiego czołgu z namalowaną literą „Z” pod ukraińską flagą. Zdobyli też na rosyjskiej ziemi transporter opancerzony BTR-82A.

Radio zaczęło nadawać wysyłane przez ukraińską stronę wezwania do mieszkańców Biełgorodu, wzywające do natychmiastowej ewakuacji. Na niebie pojawiły się ukraińskie drony, które próbowano zestrzeliwać z broni maszynowej. W mieście wybuchła panika.

Według doniesień portalu Biełgorod Telegram ostatniej nocy w Biełgorodzie doszło do ataku na budynki Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Rosjanie zszokowani atakiem na ich terytorium. W pośpiechu ewakuowali magazyny z bronią jądrową

Mieszkańcy zaczęli się ewakuować. Jak powiedział Andrij Jusow, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, w trybie pilnym rozpoczęto ewakuację z obiektu Biełgorod-22, który jest magazynem amunicji jądrowej.

Kreml o atak oskarżył Kijów. Głos zabrali też Amerykanie. Rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller przyznał, że bardzo jasno powiedzieli Ukraińcom, że nie umożliwiamy, ani nie zachęcamy do ataków poza ich granicami. Ale ważne jest, aby przypomnieć światu, że to Rosja rozpoczęła tę wojnę. To Rosja jest agresorem.

Według analityków to może być manewr odwracający uwagę Rosjan od ciągle zapowiadanej kontrofensywy. Duże rosyjskie siły są już związane pod Bachmutem, gdzie wciąż toczą się ciężkie walki.

Nadal trwa najdłuższa i najbardziej krwawa bitwa w tej wojnie. Chociaż ruiny miasta kontrolują Rosjanie, na skrzydłach Ukraińcy posuwają się do przodu. Mimo że miasto to nie ma żadnego strategicznego znaczenia i jego zajęcie nie wpłynie na wynik wojny, Rosjanie ponoszą tak ogromne straty starając się je zdobyć.

Finansista Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn twierdził, że jego siły wycofają się z całej linii frontu na Ukrainie po 1 czerwca w celu odtworzenia i szkolenia przez około dwa miesiące. Siły Wagnera przekażą rosyjskim siłom konwencjonalnym kontrolę nad Bachmutem 25 maja i całkowicie wycofają się z całej linii frontu do 1 czerwca.

Prigożyn skarżył się, że Rosja nie przyznała odznaczeń państwowych poległym bojownikom Wagnera za wysiłek w Bachmucie i że Ministerstwo Obrony nigdy nawet nie przyznało bojownikom Wagnera medali upamiętniających zdobycie Palmyry w Syrii.

Ciężkie walki pod Bachmutem dużymi stratami okupili też żołnierze ukraińscy

Ostatniej nocy rosyjskie siły przeprowadziły kolejny zakrojony na szeroką skalę atak dronów i rakiet na ukraińską infrastrukturę. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły rosyjskie wystrzeliły 21 dronów Szahed na Ukrainę i 21 pocisków rakietowych na miasta Dniepr i Zaporoże oraz obwód charkowski.

Agencja Reutera cytuje komunikat ukraińskiego państwowego koncernu Enerhoatom, który twierdzi, ze kontrolowana przez rosyjskich najeźdźców Zaporoska Elektrownia Atomowa na południu Ukrainy została odcięta od dostaw elektryczności. Od początku okupacji tego obiektu w marcu 2022 r. zdarzyło się to już po raz siódmy. To stwarza zagrożenie dla elektrowni.

Stany Zjednoczone przygotowują grunt pod dostarczenie Ukrainie zachodnich samolotów. Teraz dostarczenie Ukrainie samolotów F-16 uważają za priorytetowe zadanie. Rozpoczęły się też już szkolenia ukraińskich pilotów w wielu krajach.

Wszystko wskazuje na to, że samoloty F-16 dla Ukrainy to sprawa przesądzona. Sekretarz sił powietrznych USA powiedział, że dostarczenie Ukrainie samolotów F-16 zajmie w najlepszym przypadku kilka miesięcy.

Andrij Biłecki, dowódca 3. Ukraińskiej Brygady Desantowo-Szturmowej walczącej pod Bachmutem dementuje doniesienia o tym, że rosyjscy żołnierze są źle wyposażeni i niezadowoleni. Dlatego ostatnie sukcesy ukraińskiej armii były okupione sporymi stratami.

Powstanie specjalna grupa rosyjskiego lotnictwa Sztorm do walki na Ukrainie

Leonid Gozman, rosyjski opozycjonisty i były doradcy prezydenta Borysa Jelcyna cytowany przez Rzeczpospolitą twierdzi, że rosyjski dyktator przygotowuje się do wojny z Zachodem.

Jego zdaniem Putin jest jednym z najbardziej niezależnych ludzi na świecie, do tego stracił też związek z rzeczywistością. Uważa, że żadne społeczne czy gospodarcze trudności nie powstrzymają dyktatora od realizacji swoich celów.

Według brytyjskiego MON w rosyjskich siłach powietrznych powstaje nowa grupa lotnictwa szturmowego pod nazwa Sztorm, której zadaniem będzie atakowanie celów naziemnych na Ukrainie.

Nowa formacja ma się składać z co najmniej jednej eskadry bombowców Su-24 i kilkunastu samolotów myśliwsko-bombowych Su-34 oraz eskadry śmigłowców szturmowych. Rosjanie nie szczędzą pieniędzy, aby do tego zgrupowania przyciągnąć najlepszych pilotów, także tych emerytowanych.