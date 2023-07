Rosjanie wpadli w pułapkę. Zostali zablokowani w Bachmucie przez ukraińskie wojsko

Na tę informację demokratyczny świat czekał od tygodni. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała, że siły rosyjskie są całkowicie zablokowane w Bachmucie. Na niektórych odcinkach frontu na wschodzie całe rosyjskie pododdziały zaczęły opuszczać swoje pozycje.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Siły ukraińskie prowadziły 5 lipca operacje kontrofensywne w pięciu sektorach frontu i osiągnęły powodzenie na niektórych obszarach.

Rosja nadal zaopatruje się w irańskie drony Shahed i ustala warunki do produkcji tych dronów u siebie.

Kreml twierdzi, że wciąż jest zaniepokojony ryzykiem potencjalnego zbrojnego buntu w Rosji. Nie bardzo też wiadomo, co jest z wagnerowcami.

Oddziały ukraińskie 5 lipca posunęły się do przodu na kierunku południowo-zachodnim od Berhiwki (6 km na północny-zachód od Bachmut), a także na zachód od Yahidne (2 km na północ od Bachmutu).

Gen. Ołeksij Hromow, zastępca szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował 5 lipca, że siły ukraińskie posunęły się o 7,5 km na terytorium kontrolowanym przez Rosję w zachodnim obwodzie zaporoskim i wzdłuż granicy administracyjnej między obwodami zaporoskim i donieckim.

Hromow stwierdził, że siły ukraińskie od rozpoczęcia ukraińskiej kontrofensywy 4 czerwca wyzwoliły dziewięć osad i 160 kilometrów kwadratowych terytorium.

Najbardziej zacięte walki toczą się na kierunku bachmuckim i łymańskim. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała, że w samym Bachmucie wojska rosyjskie zostały zablokowane w mieście. Nie mogą ani się przemieszczać, ani z niego wycofać.

Ukraińskie działania na flankach miasta, prowadzone głównie na północnym i południowo-zachodnim kierunku od Bachmutu, miały doprowadzić do opanowanie wzgórz, z których możliwe będzie ostrzeliwanie rosyjskich sił znajdujących się w zniszczonej miejscowości.

Ataki Ukraińców doprowadziły do tego, że Rosjanie wpadli w pułapkę. Jak podkreśla wiceminister Malar, tam gdzie mogą, to uciekają. Tak jak za czasów Stalina w II wojnie putinowska armia podobno wykorzystuje oddziały zaporowe, które strzelają do wycofujących się oddziałów.

Ukraińcy wciąż obawiają się rosyjskiej prowokacji i wysadzenia elektrowni jądrowej w Zaporożu

Według doniesień Instytutu Studiów nad Wojną siły ukraińskie przeprowadziły w nocy i w ciągu dnia 5 lipca serię ataków rakietowych na rosyjskie obiektu na zapleczu całego frontu. Uderzyły w skład amunicji w Makiejewce w obwodzie donieckim.

Rakieta HIMARS miała też uderzyć w budynek rosyjskiej administracji okupacyjnej w miejscowości Wołnowacha w obwodzie donieckim. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną podał, że obecna ukraińska kontrofensywa przypomina działania w Chersoniu w 2022 r.

Ukraiński MON twierdzi, że Rosja nadal zaopatruje się w irańskie drony Shahed i ustala warunki do produkcji tych dronów w Rosji przy pomocy Iranu. Gen. Ołeksij Hromow poinformował, że Rosja otrzymała z Iranu do 1800 dronów. Z tego 1600 to UAV typu Shahed, a 200 nieznanego rodzaju.

Moskwa, kiedy mówi, że coś jest czarne, to często jest to jednak białe. I na odwrót. Kreml oskarżał Ukrainę o przygotowanie do wysadzenia elektrowni jądrowej w Zaporożu, którą siły rosyjskie okupują już od kilkunastu miesięcy.

Ukraińcy już od dłuższego czasu przestrzegają, że to Rosjanie zaminowali elektrownię i spróbują ją wysadzić zrzucając winę na Ukrainę.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że według danych wywiadu rosyjska armia umieściła na dachach bloków energetycznych ładunki wybuchowe. Szef Wywiadu Ukraińskiego dodał, że ładunki zamontowano również na bloku chłodzącym.

Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że prawdopodobieństwo zamachu w elektrowni jest małe, choć nie niemożliwe. Ma to być raczej próba zastraszenia Ukrainy i powstrzymania w ten sposób ukraińskiej kontrofensywy.

W najbliższych tygodniach trafią do Ukrainy dziesiątki czołgów bojowych typu Leopard 1A5 udostępnionych przez Niemcy i Danię - przekazał minister obrony Niemiec Boris Pistorius w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Kolejne czołgi, chociaż w nieco starszej wersji niż Leopardy 2A4, z których korzystają już Ukraińcy, będą istotnym wzmocnieniem dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Niemcy do końca 2023 r. mają przekazać ponad 100 czołgów w tej wersji, a Dania obiecuje 80.

Nie wiadomo dokładnie, co tak naprawdę dzieje się z Grupą Wagnera i jego najemnikami

Brytyjski dziennik "Financial Times" poinformował, że prezydent Chin Xi Jinping podczas swojej wizyty w Moskwie pod koniec marca osobiście ostrzegł prezydenta Rosji Władimira Putina przed groźbą użycia broni nuklearnej na Ukrainie.

Wciąż nie opadł kurz po buncie Jewgienija Prigożyna. Tak naprawdę z wielu sprzecznych doniesień trudno ustalić, co się dzieje z Prigożynem i jego najemnikami.

Kreml nadal jest zaniepokojony ryzykiem potencjalnego zbrojnego buntu w Rosji. Gen. Ołeksij Hromow nie wyklucza, że bunt Prigożyna mógł być dobrze zaplanowaną inscenizacją.

Najemnicy z Grupy Wagnera, będący na Białorusi, mogą brać udział w prowokacjach przygranicznych. Jak podaje "Ukraińska Prawda", szef grupy Wagnera przyjechał do Petersburga, by osobiście odebrać broń skonfiskowaną podczas przeszukania jego posiadłości.

Nic nie wskazuje jednak, żeby dołączali do niego jego żołnierze. Co więcej, zdaniem analityków on sam raczej również nie zabawi dłużej na Białorusi. Sami wagnerowcy mają mieć szereg planów, które nie są związane z pobytem w tym kraju.

Z kolei brytyjski resort obrony uważa, że bunt Prigożyna pogłębił podziały w rosyjskich siłach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju.