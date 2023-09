Rosjanie wyciągają z magazynów stare czołgi T-55 i wysyłają na front

Prezentujemy garść informacji dotyczących wojny na Ukrainie. BBC poddała szczegóły groźnego incydentu z września 2022 r. nad Morzem Czarnym. Rosyjski Su-27 otworzył ogień do samolotu obserwacyjnego RAF, z 30-osobową załogą.

Rosjanie coraz mniej pewnie czują się na Krymie. Siły ukraińskie zniszczyły w pobliżu okupowanej Jewpatorii rosyjski system obrony powietrznej czwartej generacji S-400.

Kryzys paliwowy, który ogarnął południowe regiony Rosji, stopniowo zbliża się do Moskwy. Benzyna sprzedawana jest na kupony.

Amerykanie ostrzegają, że na podmioty pośredniczące w sprzedaży broni między Koreą Północną i Rosją zostaną nałożone sankcje.

Siły ukraińskie kontynuowały działania ofensywne w zachodnim obwodzie zaporoskim i wokół Bachmutu, według doniesień 14 września posunęły się na południe od Bachmutu w rejonie wsi Kliszczejówki, skąd siły rosyjskie miały się wycofać, Andrijowki i Kurdimowki, leżących od 7 do 13 km na południowy-zachód od tego miasta.

Sprzeczne doniesienia o uwolnieniu Andrijiwki. Ukraińskie MON podało, że wojska wyzwoliły tę miejscowość w obwodzie donieckim na wschodzie kraju, ale ukraińska wiceminister obrony Hanna Maliar przyznała, że ogłoszono zwycięstwo przedwcześnie. Wyjaśniła, że ciężkie walki o osadę nadal trwają.

Rzecznik Ukraińskiej Wschodniej Grupy Sił Ilja Jewłasz oświadczył 13 września, że siły ukraińskie wyparły wojska rosyjskie z pozycji w pobliżu Minkiwki (15 km na północny zachód od Bachmutu) i Dubowa-Wasyliwki (6 km na północny zachód od Bachmutu).

14 września siły rosyjskie przeprowadziły kolejną serię ataków dronów Shahed-131/136 na ukraińską infrastrukturę portową. Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że siły rosyjskie wystrzeliły 22 drony w kierunku obwodów Mikołajów, Zaporoże, Dniepropietrowsk i Sumsk, a ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 17 z dronów.

Rosjanie coraz mniej pewnie czują się na Krymie. Siły ukraińskie uderzyły 14 września w rosyjski system obrony powietrznej czwartej generacji S-400 Triumf w pobliżu okupowanej Jewpatorii (68 km na północny zachód od Sewastopola) na Krymie. To jeden z najnowocześniejszych i najdroższych (50 mln dol.) rosyjskich systemów ziemia-powietrze. Wcześniej, po raz pierwszy, S-400 Ukraińcy zniszczyli w 2022 r.

Według doniesień siły ukraińskie uderzyły dronami w radar i anteny systemu S-400 oraz w kompleksy startowe dwoma rakietami manewrującymi Neptun. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że obrona powietrzna przechwyciła 11 ukraińskich dronów nad Krymem, ale nie wspomniało o żadnych ukraińskich atakach rakietowych.

Ukraiński wywiad ma agentów we flocie czarnomorskiej. Stąd sukcesy na Krymie

To już drugi atak sił ukraińskich na tak znaczący rosyjski system obrony powietrznej S-400 w ostatnich tygodniach. Wcześniej 23 sierpnia Ukraińcy uderzyli w system S-400 w pobliżu Ołeniwki na Krymie (117 km na północny zachód od Sewastopola).

Według ukraińskiego wywiadu dwa zaatakowane 13 września przez ukraińskie rakiety rosyjskie okręty wojenne w Sewastopolu zostały zniszczone i nie nadają się do naprawy.

Przedstawiciele ukraińsko-tatarskiego ruchu oporu Atesz, działającego na okupowanym przez Rosję Krymie, twierdzą, że wszystkie te ataki były możliwe dzięki informacjom agentów ukraińskich we Flocie Czarnomorskiej.

To oni oraz mieszkańcy Krymu już od roku przekazują informacje, które pomagają skutecznie namierzać i niszczyć rosyjskie cele na okupowanym Krymie.

Deklaracje o współpracy wygłaszane przez Kim Dzong Una oraz Władimira Putina tylko przypieczętowały rzeczywistą współpracę. Generał Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), powiedział, że Korea Północna już od półtora miesiąca dostarcza Rosji amunicję. Ukraina, jak i Stany Zjednoczone są tą współpracą zaniepokojone.

Matthew Miller, sekretarz stanu USA powiedział, że na podmioty pośredniczące w sprzedaży broni między Koreą Północną i Rosją zostaną nałożone sankcje.

Rosjanie z braku nowszego sprzętu wyciągają z magazynów tak stare czołgi, jak T-55. Takie informacje docierały z frontu już wcześniej, ale teraz podano informacje, że w te sowieckie uzbrajane są teraz całe jednostki.

Według analityków będą one wykorzystywane głównie jako systemy artyleryjskie do prowadzenia ognia pośredniego, bo w walce na pierwszej linii długo by nie przetrwały.

Niewiele brakowało, by brytyjski samolot został zestrzelony przez rosyjski Su-27

BBC poddała po roku szczegóły groźnego incydentu we wrześniu 2022 r nad Morzem Czarnym. Rosyjski Su-27 otworzył ogień do samolotu obserwacyjnego RAF, z załogą liczącą do 30 osób. W kierunku brytyjskiej maszyny pilot rosyjski wystrzelił 2 pociski rakietowe, z których pierwszy nie trafił w samolot.

Rosja stwierdziła, że incydent z września ubiegłego roku był spowodowany usterką techniczną. Brytyjskie Ministerstwo Obrony publicznie zaakceptowało rosyjskie wyjaśnienia.

Informatorzy BBC podają jednak, że zaatakowany brytyjski RC-135 Rivet Joint przechwycił rosyjską komunikację, która znacznie różni się od oficjalnej wersji. Wynika z niej, że jeden z rosyjskich pilotów, po niejednoznacznym poleceniu z rosyjskiej stacji naziemne myślał, że otrzymał pozwolenie na namierzenie brytyjskiego samolotu.

Drugi z rosyjskich pilotów miał wezwać kolegę do zaprzestania dalszego ataku, mimo to odpalił on drugą rakietę. Jednak drugi pocisk po prostu spadł ze skrzydła. Albo broń nie zadziałała prawidłowo, albo atak został przerwany.

Szara strefa opanowała rynek paliw w Rosji. Paliwo drożeje i jest reglamentowane

Kryzys paliwowy, który ogarnął południowe regiony Rosji, stopniowo zbliża się do Moskwy. Najpierw olej napędowy zaczął znikać ze stacji benzynowych w Rostowie i Astrachaniu oraz krajach Stawropolskim i Krasnodarskim.

Teraz zaczyna go brakować w centralnej części Rosji. W Tule jedna ze stacji benzynowych sprzedaje paliwo tylko podmiotom prawnym, podczas gdy benzyna AI-92 jest sprzedawana na kupony.

W Czuwaszji koszt oleju napędowego na stacjach benzynowych wzrósł do 80 rubli (3 zł 58 gr) za litr. Dla nas to niewiele, ale dla Rosjan wielka podwyżka. Wcześniej za olej napędowy płacili niecałe 2 zł

Winą za to Rosyjski rząd obwinia eksporterów z szarej strefy, którzy kupują benzynę i olej napędowy po cenach krajowych subsydiowanych z budżetu, a następnie eksportują za granicę i sprzedają za obcą walutę.

Szef rosyjskiego ministerstwa energetyki Nikołaj Szulginow oszacował wielkość takiego eksportu od początku roku na kilka milionów ton.