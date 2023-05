Rosjanie wydali grę komputerową, w której Polacy okupują Kreml

Ponad pół miliarda rubli (ponad 26 mln zł) Kreml przeznaczył na grę propagandową mającą oczerniać Polskę. Na tle krytyki Zachodu nasz kraj jest zdecydowanie jednym z najważniejszych celów putinowskiej propagandy. Gra wideo nawiązuje do czasów, kiedy Polacy byli na Kremlu.

Przedstawiamy zbiór najnowszych doniesień o wojnie na Ukrainie.

W Bachmucie i jego okolicach trwają ciężkie walki. Ukraińcy atakują na skrzydłach, ale w całym mieście sytuacja jest bardzo ciężka.

Trwa dyplomatyczna podróż po Europie prezydenta Ukrainy. Wszędzie spotyka się z życzliwością i otrzymuje deklaracje pomocy militarnej i finansowej.

Według amerykańskiego wywiadu Jewgienij Prigożyn, właściciel Grupy Wagnera, chciał współpracować z ukraińskim wywiadem i zdradzić mu pozycje wojsk rosyjskich.

Siły rosyjskie w ostatnim czasie kontynuowały nieudane ataki w Bachmucie i jego okolicach, a także w rejonie Chromowa, Bogdanówki i Grigoriewki. Według ukraińskiego wywiadu ok. 152 000 rosyjskich żołnierzy na południu Ukrainy kontynuuje działania obronne w obawie przed ewentualną ukraińską kontrofensywą.

Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malyar oświadczyła, że w ciągu ostatnich kilku dni siły ukraińskie poczyniły ograniczone postępy w okolicach Bachmutu. Dodała, że siły rosyjskie rozmieszczają siły powietrzne (WDW) do obrony flanek miasta z innych obszarów frontu.

W nocy rozbrzmiały syreny alarmowe na terenie całej Ukrainy. W samym Kijowie słychać było kilkadziesiąt eksplozji. Był to już ósmy atak powietrzny na Kijów od początku maja. Dziś w obwodzie kijowskim ponownie słychać syreny alarmowe.

Wśród 20 zestrzelonych przez obrońców rakiet były m.in. rakiety Ch-47M2 Kindżał, uchodzące do tej pory za broń nie do powstrzymania przez obronę przeciwlotniczą.

Rosjanie uderzają w Polaków historyczną grą komputerową

Ponad pół miliarda rubli czyli ponad 26 mln zł Kreml przeznaczył na grę wideo oczerniającą Polskę. Jej tytuł to "Smuta" i nawiązuje do poważnego kryzysu ekonomicznego i politycznego w Rosji, kiedy carem został Władysław IV, syn Zygmunta III.

Gra pokazuje Polaków jako prześladowców narodu rosyjskiego oraz wygnanie ich z Kremla. Skala produkcji jest spora. Jej premiera ma się odbyć w 2024 r.

Deklaracje pomocy militarnej, które otrzyma Ukraina robią wrażenie

Trwa wielka ukraińska ofensywa dyplomatyczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził wczoraj Londyn. Wcześniej był Paryż, Berlin i Rzym, a także Watykan. Wszędzie słyszał słowa wsparcia i obietnice militarne.

Informowaliśmy już o pakiecie niemieckim wartym prawie 3 mld euro, obejmując m. in. 30 czołgów leopard, a także transportery opancerzone i systemy przeciwlotnicze.

Francja natomiast wyszkoli kilka ukraińskich batalionów i wyposaży je w dziesiątki lekkich czołgów AMX 10. Brytyjczycy z kolei przekażą Kijowowi pociski rakietowe dalekiego zasięgu, a latem zaczną szkolenie ukraińskich pilotów na zachodnich myśliwcach.

Decyzji w sprawie przekazania Ukrainie samolotów F-16 wprawdzie wciąż nie ma, ale wszystko wskazuje, że trwa budowanie koalicji państw, które w takie samoloty chcą wyposażyć ukraińską armię.

Rosja wszelkimi sposobami stara się rekrutować żołnierzy do walki w Ukrainie

Zełenski przypomina, że czas najwyższy podjąć wreszcie najważniejszą decyzje dla Ukrainy dotyczącą też bezpieczeństwa w Europie, czyli podjąć pozytywną decyzję w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret, według którego obcokrajowcy walczący na Ukrainie po stronie agresorów przez rok będą mogli łatwiej otrzymać rosyjski paszport. Ułatwiona procedura będzie dotyczyć także ich rodzin.

Według szacunków Pentagonu od grudnia zginęło ponad 20 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a około 80 tys. zostało rannych. Rosja wszelkimi sposobami próbuje werbować żołnierzy do walki w Ukrainie.

Moskwa próbuje rekrutować obywateli krajów Azji Środkowej. W okolicach niektórych ośrodków migracyjnych pojawiły się plakaty w językach tadżyckim, uzbeckim i kirgiskim wzywające do służby w wojsku rosyjskim.

W obawie przed atakami dronów i rakiet Rosja przenosi bombowce na Półwysep Kolski

Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że 15 maja po raz pierwszy przechwyciło ukraiński pocisk Storm Shadow ok. 80-100 kilometrów za linią frontu. W Rosji pojawiają się jednak obawy, że użycie tego pocisku przez Ukrainę może poważnie wpłynąć na sytuację na linii frontu, ponieważ jedynym sposobem, w jaki siły rosyjskie mogą przeciwstawić się Storm Shadows, jest zniszczenie samolotu, który go przenosi.

"The Washington Post" poinformował, na podstawie wycieku dokumentów amerykańskiego wywiadu, że Jewgienij Prigożyn, twórca Grupy Wagnera, złożył Ukrainie wręcz niewiarygodną ofertę.

Kiedy jego najemnicy ponosili ciężkie straty w walkach o Bachmut, miał zaproponować ukraińskim żołnierzom, że jeśli wycofają się z miasta przekaże im dane o pozycjach rosyjskich wojsk. Propozycja padła ponoć w styczniu, Kijów miał ją jednak odrzucić. Wywiad Ukraiński podejrzewał, że Kreml może wiedzieć o tej sprawie. Próby współpracy Prigożyna z ukraińskim wywiadem byłyby raczej częścią jego sporu z rosyjskim Ministerstwem Obrony.

Kilkanaście bombowców strategicznych, których Rosja używa do atakowania Ukrainy, zostało przeniesionych do bezy lotniczej Ołenia na Półwyspie Kolskim. Wcześniej strategiczne maszyny stacjonowały w bazie Engels, w której w grudniu doszło do eksplozji. Teraz znajdują się w miejscu oddalonym o zaledwie 200 kilometrów od granic Finlandii i Norwegii.