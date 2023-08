Rosjanie zniszczyli szwedzką fabrykę. Szwedzi: nie produkujemy części wojskowych

W fabryce łożysk w Łucku, na północnym zachodzie Ukrainy, nie produkujemy części do sprzętu wojskowego - przekazał rzecznik szwedzkiej firmy SKF, której zakład w stolicy Wołynia został zniszczony w ataku rakietowym sił rosyjskich. W ostrzale zginęły trzy osoby.

"Wytwarzamy jedynie komponenty dla celów cywilnych, przede wszystkim dla przemysłu motoryzacyjnego" - podkreślił rzecznik SKF Carl Bjernstam.

We wtorek w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na fabrykę SKF w Łucku, ok. 85 km od polskiej granicy, zginęło trzech pracowników. W centrali koncernu w Goeteborgu na znak żałoby opuszczono flagi do połowy masztu.

Według Bjernstama w fabryce wciąż trwa ocena strat materialnych, na miejscu pracują ukraińskie służby. Pierwsze szacunki wskazują, że zniszczenia po zawaleniu się części konstrukcji są duże.

Ambasada Rosji w Sztokholmie opublikowała na Facebooku oświadczenie, w którym nazwała SKF "częścią ukraińskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego". Rosyjscy dyplomaci przyznali się do przeprowadzenia przez ich kraj ataku, ale nie wspomnieli o ofiarach.

Fabryka w Łucku należy do SKF od 1997 roku i jest jednym z najnowocześniejszych tego rodzaju zakładów w Ukrainie. W ubiegłym roku po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę tymczasowo przerwano produkcję w łuckiej fabryce, a następnie wznowiono.

Szwedzka firma zatrudnia w Ukrainie 1100 osób, większość w zakładzie w Łucku.