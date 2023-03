Rosji brakuje amunicji. Żołnierze do walki wręcz zostali wyposażeni w saperki

Największy problem rosyjskiej armii to obecnie brak sprzętu oraz ludzi gotowych do walki. Rosyjskie władze wojskowe sobie z tym nie radzą. Jako broń do walki wręcz reaktywowano słynną saperkę. Ma zastąpić niedobory amunicji?

Ukraińscy artylerzyści szkolą się w Niemczech z obsługi amerykańskich armatohaubic M109A6 Paladin.

Rosyjscy żołnierze zabili ukraińskiego jeńca, gdy ten wykrzyknął Sława Ukrainie. Ukraina ma kolejnego bohatera.

W Mołdawii rośnie napięcie spowodowane wojną na Ukrainie, wewnętrznymi tarciami i globalną polityką.

Rosyjska armia zmaga się z niedoborem broni i ludzi chętnych do walki.

Zaciekły bój o Bachmut wciąż trwa. Ukraińskie władze zdecydowały, że Ukraina na razie będzie nadal bronić Bachmutu. Prezydent Ukrainy zarządził wysłanie posiłków dla obrońców miasta. Rosyjscy blogerzy podają informację o kontrataku wojsk ukraińskich na Zachód od Bachmutu.

Dowódca ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandr Syrski oświadczył, że walki o Bachmut osiągnęły najwyższy poziom intensywności. Wojska rosyjskie przeprowadziły kontratak w kierunku Bohdaniwka-Iwaniwske oraz przy trasie T0504 Konstantyniwka-Czasiw, Jar-Bachmut. Według Instytusu Studiów nad Wojną Bachmut nie ma istotnego znaczenia operacyjnego ani strategicznego. Jego obrona jak dotąd osiągnęła swoje cele i stała się sukcesem strategicznym Kijowa.

Ukraińcy szkolą się w Niemczech z obsługi amerykańskich armatohaubic M109A6 Paladin, których 18 Amerykanie przekażą Ukrainie. Dołączą do innych nowoczesnych systemów artyleryjskich państw NATO.

Na swoim wyposażeniu mają już, m.in. 30 brytyjskich dział samobieżnych AS90, kilkudziesiąt polskich AHS Krab oraz niemieckich PzH 2000, francuskich Caesarów czy słowackich dział Zuzanna 2.

Ogromny pożar w podmoskiewskim zakładzie, przyczyny nie podano

Ramazan Kadyrow werbuje nowych bojowników nie tylko spośród swoich rodaków z Czeczenii, ale również pośród prorosyjskich separatystów z samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. Chce umocnić swoją pozycję w oczach Kremla i przejąć kontrolę nad częścią okupowanej wschodniej Ukrainy.

W podmoskiewskim zakładzie Moskoks wybuchł ogromny pożar. Płomienie były widziane z wielu kilometrów. W ogniu stanął jeden z budynków należących do firmy. Prowadzone jest śledztwo w celu ustalenia przyczyn.

Rosyjska armia informuje o odparciu ataku ukraińskich dronów na Krym. 6 z nich zostało zniszczonych.

Kolejny przykład rosyjskiego barbarzyństwa, którym rosyjscy żołnierze chwalą się w mediach społecznościowych. Na filmie widać, jak po słowach jeńca ukraińskiego: Sława Ukrainie, rosyjski żołnierz zabija jeńca serią z broni maszynowej.

Nawet kryminaliści nie chcą iść do rosyjskiego wojska. Giną tysiącami pod Bachmutem

Kreml powraca do nieudanych kampanii rekrutacji ochotników i kryptomobilizacji, aby uniknąć zarządzenia kolejnego dużego przymusowego wezwania rezerw. Brak sprzęty oraz ludzi to największy problem rosyjskiej armii.

Rosyjskie władze wojskowe sobie z tym nie radzą, mimo prowadzenia rekrutacji nawet w klubach sportowych. Kryminaliści też stracili jakiekolwiek zainteresowanie wojną. Reaktywowano słynną saperkę jako oręż do walki wręcz. Ma zastąpić niedobory amunicji?

Ministrowie obrony państw członkowskich UE będą rozmawiać w Sztokholmie o przyspieszeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Tymczasem kanał "Generał SVR", znany z zakulisowych informacji z Kremla, przekazał, że Putin nie czuł się najlepiej i rozpoczął specjalną terapię.

Przyjazne Moskwie kraje dostaną przywilej bezwizowego podróżowania do Rosji

Siły rosyjskie użyły nowego typu kierowanej bomby powietrznej przeciwko ukraińskim celom w związku z niedoborem pocisków precyzyjnych, które samoloty mogą zrzucać do 40 km od celu z wysokość 14 km, unikając ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

W Mołdawii rośnie napięcie spowodowane wojną w Ukrainie, wewnętrznymi tarciami i globalną polityką. Prorosyjska część społeczeństwa ulega propagandzie Kremla przekonującej, że Rosja w Ukrainie walczy z nazizmem, a UE chce zniszczyć Mołdawię. Rosja nie rezygnuje z przejęcia tam władzy.

Nagroda dla sojuszników Rosji. Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Jewgienij Iwanow ogłosił listę 11 krajów, których obywatele będą mogli wjeżdżać do Rosji bez konieczności występowania o wizę. Na tej zasadzie będą wpuszczać do siebie rosyjskich turystów. Wykazie znalazły się Wyspy Bahama, Barbados, Haiti, Trynidad i Tobago.