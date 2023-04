Rosji brakuje czołgów. Pojawiły się kompromitujące filmy

Jeszcze niedawno wydawało się, że Rosjanie, przytłoczeni ogromnymi stratami sprzętu pancernego na froncie, sięgają do najgłębszych zapasów, wysyłając na front czołgi i transportery z lat sześćdziesiątych, z czasów sekretarza Chruszczowa. Okazuje się, że może być jeszcze gorzej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Prysł mit Rosji jako drugiej armii świata, mającej największe wojska pancerne na świecie, liczące ponad 12 tys. czołgów.

Ogromne straty, jakie ponieśli Rosjanie w sprzęcie pancernym w wojnie na Ukrainie, spowodowały, że Moskwa ma problem z ich uzupełnieniem.

Produkcja nowych wozów kuleje, a na front trafiają coraz starsze czołgi o znikomych walorach bojowych. Czy to ma sens?

Największym zaskoczeniem tej wojny było zatrzymanie, zaledwie po kilku dniach, nacierających wojsk rosyjskich przez ukraińskich obrońców, mimo że potencjał rosyjskiej armii jest dziesięciokrotnie większy od ukraińskiej.

Kolejne zdziwienie to brak na wyposażeniu żołnierzy nowoczesnego uzbrojenia, którym Moskwa tak się chwaliła. Część, jak w przypadku czołgów Armata-14, których Rosjanie mają w ilościach defiladowych, w ogóle nie trafiła na front. Niektóre z systemów, które tam skierowano, okazały się nowoczesne jedynie propagandowo.

Dziś prysł mit Rosji jako drugiej armii świata. A jej rzekomo największa armia pancerna na świecie, mająca liczyć ponad 12 tys. czołgów, nie może pochwalić się żadnym wozem zbliżonym do zachodnich czołgów.

Do tego trzeba dorzucić ogromne straty w sprzęcie pancernym, jakie poniosła Rosja. Według Ukraińców ich siły zniszczyły już ok. 3,5 tys. czołgów. Inne źródła podają ok. 1850 straconych pojazdów. To i tak ogromne straty.

Zwłaszcza że rosyjski przemysł nie jest w stanie ich wyrównać. Jedyna rosyjska fabryka czołgów w Urałwagonzawod w Niżnym Tagile na Uralu może produkować miesięcznie zaledwie ok. 20 czołgów. Tymczasem średnio miesięcznie Rosjanie tracą na froncie 150 maszyn.

Rosyjskie pociągi wiozą na front czołgi T-54 i T-55 nadające się na złom

W efekcie armia rosyjska sięga coraz głębiej do magazynów, zwożąc na front coraz starsze czołgi. Niedawno zachodnie wywiadownie ujawniły, że Rosjanie wyciągają z magazynów stare czołgi T-62, wprowadzone do armii w 1954 r.

Miały trafić nawet do jednostek 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej, podobno elitarnej jednostki rosyjskiej, do której już w 2021 r. miały trafiać najnowsze czołgi T-14 Armata.

Doszło do tego, że niedawno na front zaczęły trafiać jeszcze starsze, praktycznie nadające się na złom, poradzieckie czołgi T-54/55 pamiętające Stalina, których produkcja ruszyła w 1946 r. To tych czołgów Moskwa użyła do tłumienia antysowieckiego powstania na Węgrzech w 1956 r.

Ukraińscy żołnierze przechwycili ok. 500 czołgów porzuconych przez żołnierzy podczas ucieczki lub uszkodzonych. Jeden ze zdobycznych, najnowocześniejszych rosyjskich czołgów T-90 przekazali nawet USA.

Jednak w przypadku armii rosyjskiej, okrzykniętej jedną z najnowocześniejszych armii świata, coraz starszy sprzęt na froncie rodzi niezadowolenie rosyjskich żołnierzy, którzy coraz częściej publicznie, w mediach społecznościowych, opowiadają, że jest przestarzały i zawodny.

Gdyby nie filmiki w internecie przedstawiające pociągi rosyjskie wiozące na front czołgi T-54 i T-55, trudno byłoby uwierzyć, że Rosjanie przechowują jeszcze tak stary sprzęt. Zwłaszcza że dużą część młodszych T-62 przetopili.

Po okopaniu stary czołg dysponujący uzbrojeniem staje się silnym punktem oporu

Wojna w Ukrainie pokazuje, że pewna logika w zasypywaniu frontowych jednostek sprzętem, który powinien być zezłomowany, jednak jest.

We współczesnej wojnie, w której strony posługują się nowoczesnym uzbrojeniem, prędzej czy później może on zostać w dużej części wyeliminowany. Dotyczy to obu walczących stron.

Wtedy lepiej, kiedy żołnierze mają do walki choćby stare czołgi, mogą bowiem skryć się za pancerzem zamiast walczyć bez żadnego wsparcia. Rosjanie przymuszeni stratami oraz koniecznością ochrony przynajmniej części nowoczesnych czołgów sięgają po największe starocie.

Nie znaczy to jednak, że to działania zupełnie bez sensu. Analitycy zwracają uwagę, że Rosja, nadrabiając braki w nowoczesnym uzbrojeniu i zapełniając swoje linie obrony „złomem”, nie do końca jest śmieszna.

W bezpośredniej konfrontacji z zachodnimi systemami przeciwpancernymi używanymi przez Ukraińców czołgi te nie mają szans. Jednak w obronie, po okopaniu, nawet tak stary czołg staje się silnym punktem oporu, dysponującym silnym uzbrojeniem.

Aby móc go zniszczyć, potrzeba czasu i amunicji. Może to być kosztowniejsze niż cena takiego czołgu. Poza tym Rosjanie hołdują chyba nieaktualnej obecnie zasadzie wyniesionej z II wojny światowej, że wielka liczba sprzętu może przynieść sukces nawet w starciu z bardziej nowoczesnymi systemami, jeśli przeciwnik ma ich niewiele.

Nawet przestarzały czołg może być bardziej przydatny niż żaden

Według gen. Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych, transfer wiekowych czołgów T-54 i T-55 na front świadczy, że Rosjanie nie są na razie zdolni do większej ofensywy.

- Na pewno nie jest to broń ofensywna na te czasy, natomiast jeśli chodzi o ich skuteczność w obronie, jeżeli zostaną one wkopane jako punkt oporu czy rażenia ogniowego, mogą być niezwykle skuteczne - zapewnia gen. Skrzypczak.

Podkreśla, że w czołgach T-55 nie ma jakiejś wielkiej elektroniki. Mają proste przyrządy celownicze, ale mają za to niezwykle celną, gwintowaną armatę kalibru 100 mm, dwa karabiny maszynowe o kal. 7,62 mm i jeden karabin kal. 12,7 mm.

Czołg waży ok. 36 ton, jego obsługa wymaga czterech osób, a amunicja przeciwpancerna wystrzeliwana z działa może uszkodzić nawet najnowocześniejszy czołg. Siła uderzenia pocisku może spowodować, że w czołgu przeciwnika siądzie elektronika.

Te czołgi poszły na front najprawdopodobniej dla wzmocnienia rosyjskiej obrony. Rosjanie sporo pracowali nad własną strategiczną obroną, budując fortyfikacje i pola minowe. Czołgi T-55 mogą być jej ważnymi punkami oporu.

Do tego do ich obsługi mogą zmobilizować tych, którzy na tych czołgach pełnili służbę wojskową, czyli 50-latków, a może nawet starszych żołnierzy. Czołg jest tak prosty, że z marszu można do niego wsiąść, jechać i strzelać. Za kluczowe wady tych wozów analitycy uważają brak dalmierzy i prymitywne celowniki.

T-54 zaś ma niepełną stabilizację działa i przestarzały system kierowania ogniem. W każdym razie trudno zaprzeczyć, że nawet przestarzały czołg może być bardziej przydatny niż żaden.

Najnowocześniejszy czołg może także łatwo zostać zniszczony

Z braku lepszych rozwiązań Rosjanie najwyraźniej powiedzenie to przekuwają w praktykę, co powoduje coraz większe obawy żołnierzy z niepokojem wyglądających ukraińskiej kontrofensywy. Na pewno wpływa to na ich morale.

I jeszcze jedna refleksja, którą podpowiada analiza działań pancernych bitew w Ukrainie. Żaden czołg, nawet najnowocześniejszy, jeśli nie będzie ogniwem pewnego systemu walki, niewiele pomoże i łatwo może zostać zniszczony. Rosyjskie straty wyraźnie to potwierdzają.

Ciesząc się z zapowiedzi, że Polska będzie miała największą armię pancerną w NATO, warto pamiętać o budowie systemu ochrony naszych najnowszych czołgów, bo inaczej może się okazać, że gdyby doszło co do czego, optymizm z posiadania nowoczesnego sprzętu może stać się propagandowym sloganem.