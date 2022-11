Rośnie popyt na broń z Radomia. Zamówienia idą także z USA

Kto kupuje polską broń, w co inwestuje jej producent – m.in. o tym WNP.PL rozmawia z Wojciechem Arndtem, prezesem Fabryki Broni Łucznik w Radomiu.

Ta koniunktura, jakkolwiek trudno cieszyć się z jej przyczyn, jest biznesowym faktem, który przemysł wykorzystuje zaspokajając popyt. Polska broń strzelecka jest chwalona przez ukraińskich żołnierzy.

- To, w jakim miejscu się znajdujemy, to efekt wieloletniej współpracy naszych pracowników, konstruktorów i kolejnych zarządów. Mamy dobry czas, ale zapracowaliśmy sobie na to - zaznacza Wojciech Arndt, prezes FB Łucznik.

- Realizujemy plan zwiększenia mocy produkcyjnych. Pracujemy nad koncepcją rozbudowy parku maszynowego i fabryki, aby zwiększyć powierzchnię magazynową - dodaje prezes.

Dla Fabryki Broni Łucznik to szczególny czas. Rośnie popyt na produkowaną przez was broń. Wasze uzbrojenie sprawdza się boju na wojnie w Ukrainie. Wojsko zamówiło kolejne partie karabinków Grot. Sukces goni sukces.

- To istotnie dobry czas na rozwój firmy, ale muszę podkreślić, że to, w jakim miejscu się znajdujemy, to efekt wieloletniej współpracy naszych pracowników, konstruktorów i kolejnych zarządów.

Mamy dobry czas, ale zapracowaliśmy sobie na to przez wiele minionych lat. Złożył się na to kilkupokoleniowy rozwój kompetencji, zarówno jeśli chodzi o obróbkę stali, jak i prace konstruktorów.

Sztandarowy produkt fabryki to karabinek Grot w różnych wersjach dla polskiej armii.

- W tej chwili do wojska dostarczamy karabiny MSBS Grot, ale też pistolety VIS 100. To wieloletni plan sprzedaży. Grot z rodziny karabinków Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej jest oferowany w różnych konfiguracjach, choćby ze względu na długość lufy oraz układów kolbowych i bezkolbowych.

Karabin ten to również efekt wieloletniej współpracy konstruktorów i naszego wojska. To, że dzisiejszy żołnierz chwali polski karabin, to nie tylko zasługa Fabryki Broni w Radomiu i pracy konstruktorów, ale też żołnierzy, którzy przez kilka lat zwracali uwagę na potrzebę modernizacji jego systemów. Z wojskiem dzielimy się informacjami konstrukcyjnymi i słuchamy wniosków, jakie mają żołnierze na temat ich użytkowania w celu dalszego ulepszania karabinka.

Przykładowo – karabinek MSBS Grot to nowoczesny system posiadający nowatorskie w skali światowej rozwiązania w dziedzinie broni modułowej, także w wersji z granatnikiem.

Obecnie prowadzimy testy karabinu wyborowego Grot 762N, który został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP, dlatego prace nad nim prowadzone są w ścisłej współpracy i zgodnie z wymogami uwzględniającymi uwagi użytkowników końcowych. Projekt jest rozwijany na bazie karabinków z rodziny MSBS.

Karabinki Grot i Beryl produkowane są również w wersji przeznaczonej dla cywilów

Do tego dochodzi broń przeznaczona na rynek cywilny. Co to za systemy?

- Mamy Grota w wersji przeznaczonej dla cywilów. Cały czas na rynek cywilny produkujemy również karabinek Beryl. Nowością na tym rynku jest wprowadzenie do sprzedaży pistoletów VIS 100 M1 oraz adapterów w dwóch wersjach do kolby karabinków rodziny AR przeznaczonych do MSBS Grot, z opcją składania.

W fabryce remontujemy także Beryle. Wojsko wciąż posiada dużą liczbę tych karabinków. Pracujemy również nad innymi nowościami, jeśli chodzi o Grota, którymi będziemy mogli się wkrótce pochwalić.

Zakład przygotowuje się do zwiększenia produkcji, żeby nadążyć za zwiększającą się podażą?

- Realizujemy plan zwiększenia mocy produkcyjnych. W 2014 r. przeprowadziliśmy się do nowej siedziby. Od ubiegłego roku pracujemy nad koncepcją rozbudowy fabryki, by zwiększyć produkcję dla głównego zamawiającego, czyli Sił Zbrojnych RP. Plan zakłada rozbudowę infrastruktury, by zwiększyć powierzchnię magazynową, a także rozbudowę parku maszynowego.

Już produkujemy więcej niż zamierzano jeszcze przed rokiem, a chcemy tę produkcję zwiększyć, chociażby ze względu na decyzję o wzroście liczebności Wojska Polskiego do 300 tys.

W ciągu najbliższych dwóch lat chcemy produkować kilka razy więcej niż obecnie. To wymaga inwestycji. Mamy na to pieniądze oraz wykwalifikowaną kadrę. Wielu pracowników pracuje na kilku maszynach jednocześnie. To bardzo nowoczesny sprzęt.

Najważniejszy jest rynek polski – oprócz wojska mamy szereg umów z polskimi służbami

Proszę powiedzieć coś więcej o eksporcie waszej broni. Wiemy, że cieszy się dużym powodzeniem klientów zagranicznych.

- Dla nas najważniejszy jest rynek polski. Oprócz wojska, mamy szereg umów z polskimi służbami. Dostarczamy broń Straży Granicznej i Leśnej. W tej chwili priorytetem jest zwiększanie produkcji i pilnowanie jakości.

Nasze karabinki z rodziny MSBS Grot i Beryl oraz pistolety Vis 100 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem podczas tegorocznych, jednych z największych na świecie targów branży strzelectwa i outdooru – SHOT SHOW 2022 w Las Vegas. To dobrze wróży sprzedaży produktów.

Jeśli chodzi o kontrakty zagraniczne, to najwięcej broni, głównie Beryli, eksportujemy właśnie do Stanów Zjednoczonych. To trudny rynek, bo klient jest bardzo wymagający. Fabryka zawsze jednak słynęła z produkcji broni wysokiej jakości.

Na rynku amerykańskim odnotowano ponad stuprocentowy wzrost sprzedaży

W 2021 r. swoją amerykańską ofertę rozszerzyliśmy o Mini Beryl PISTOL, zasilany amunicją kal. 223 Rem, Beryl S 762 M1 w kal. 7,62x39 mm oraz karabinek 223 S Beryl M1, który jest zasilany jedną z najpopularniejszych w USA amunicją pośrednią kalibru 5.56x45 mm/233 Remington. W 2021 r. odnotowaliśmy ponad stuprocentowy wzrost sprzedaży na rynku amerykańskim.

Beryle, które eksportujemy do USA, cieszą się tam wciąż powodzeniem. Rynek USA jest dla nas bardzo perspektywiczny. Pewna partia naszych karabinków MSBS Grot została dostarczona do amerykańskiego SOCOM-u, odpowiednika naszego dowództwa komponentu wojsk specjalnych. Nasza broń jest na wyposażeniu dwóch wojsk natowskich, ale zabiegamy wciąż o kolejnych klientów.

Produkujemy też broń dla Kanady – mimo że nowe przepisy, które tam wprowadzono, bardzo ograniczają sprzedaż broni strzeleckiej – a także dla Afryki. To głównie karabinki, ale również pistolety VIS 100 M1.

Niedawno do grona użytkowników waszej broni dołączyli Ukraińcy.

- Na Ukrainie jest już ponad 10 tys. naszych karabinów. Żołnierze, którzy je użytkują na polu bitwy, bardzo je chwalą.

Będą nowe umowy?

- Plany eksportowe na tym się nie kończą. Na pewno będziemy na bieżąco informować o kolejnych sukcesach i nowych współpracach na arenie międzynarodowej.