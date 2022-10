Rosyjscy generałowie buntują się i jawnie krytykują poczynania Putina

Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne zarówno na froncie północno-wschodnim, gdzie zbliżają się do granic obwodu ługańskiego, anektowanego przez Rosję, jak i południowym. Drony kamikaze spadły na Białą Cerkiew.

Coraz więcej dobrych informacji z Ukrainy. Rosyjska linia obrony załamuje się zarówno na północy, jak i na południu.

Pod kontrolą Ukraińców ma być już cały obwód charkowski i północna część donieckiego.

Trwa też natarcie ukraińskich wojsk na południu, w rejonie chersońskim. Miasto może zostać odbite w ciągu kilku dni.

Wojska ukraińskie kontynuują działania ofensywne w obwodach charkowskim i ługańskim na wschodzie. Nacierające oddziały niszczą rosyjskie linie zaopatrzenia i magazyny amunicji. Część Rosjan wciąż ucieka przed mobilizacją.

Trwa też natarcie w rejonie Chersonia. Ukraińcy szybko posuwają się na południe wzdłuż zachodniego brzegu Dniepru w kierunku zapory w Nowej Kachowce.

Są coraz bliżej Chersonia, jedynego miasta obwodowego, które Rosjanie zajęli na początku wojny, a właściwie weszli do niego bez walki, gdyż władze poddały miasto.

Według wojskowych analityków duże zgrupowanie wojsk rosyjskich w tym regionie oraz wyzwolenie okupowanego Chersonia to scenariusz możliwy do zrealizowania nawet w najbliższych dniach.

Rosyjscy oficerowie wycofują się z frontu, pozostawiając na nim żołnierzy

Jurij Sobolewski, pierwszy wiceprzewodniczący Rady Obwodowej Chersonia przekazał, że Rosjanie ponoszą w tym regionie znaczne straty. Szpitale wojskowe są pełne rannych, z których część wysyła się na leczenie na Krym.

Z okupowanego miasteczka Snihuriwka w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy dotarły informacje o wycofaniu rosyjskich oficerów, którzy pozostawili tam żołnierze.

Rosjanie ostrzelali dronami kamikaze niedawno wyzwoloną przez Ukraińców Białą Cerkiew, leżącą o 84 km na południe od Kijowa. Eksplozje, których naliczono 6, wznieciły pożary w kilku obiektach infrastruktury.

Rosyjscy generałowie buntują się i już jawnie krytykują poczynania Putina

Bunt wśród części rosyjskich generałów. Twierdzą oni już oficjalnie, że inwazja na Ukrainę to poważny błąd. Rosyjski podpułkownik Wotanowski, obecnie poza służbą, powiedział w rozmowie z The Moscow Times, że Putin własnymi rękami zniszczył zasoby mobilizacji wojskowej kraju i "teraz ten idiota wpakował się w wojnę z całym światem".

Prezydent Rosji może zaapelować do narodu o zmianę statusu operacji specjalnej. Jednym z powodów ma być wzrost zagrożenia terrorystycznego na Krymie. Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy Putina twierdzi, że prezydent nie planuje reformowania operacji specjalnej.

Putin ogłosił administracyjne przejecie zaporoskiej elektrowni atomowej. Ukraińcy dziękują Ameryce za kolejny pakiet pomocowy wart 625 mln dol. i kolejne wyrzutnie HIMARS.

Ukraina przedłoży ONZ projekt rezolucji w sprawie wypłaty przez Rosję reparacji za rozpętaną wojnę

- To jest nowy typ wojny. To jest wojna dronów, to jest wojna precyzyjnej artylerii, jak MLRS czy HIMARS, z większym zasięgiem. Ukraina potrzebuje najbardziej pocisków o zasięgu 300 km, aby sparaliżować rosyjską logistykę - wskazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ale też strategicznych dronów oraz wszelkich pocisków, poczynając od przeciwlotniczych, a na morskich kończąc. Priorytetem są jednak myśliwce. - Zdecydowanie potrzebujemy F-16, ponieważ problemem na południu jest rosyjska dominacja w przestrzeni powietrznej - podkreślił.

Władimir Putin podpisał federalne ustawy konstytucyjne o przyjęciu nowych terytoriów do Rosji i utworzeniu nowych podmiotów Federacji.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w październiku Ukraina przedłoży ONZ projekt rezolucji Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wypłaty przez Rosję reparacji za rozpętaną wojnę.

