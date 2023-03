Rosyjscy oligarchowie zdradzili zamiary Putina. Może nacisnąć atomowy przycisk

Wyciekło nagranie z rozmowy dwóch rosyjskich bogaczy. Mówią o kremlowskich dygnitarzach, którzy pożrą się niczym karaluchy uwięzione w szklance oraz, że dla Rosjan nie ma dobrego scenariusza zakończenia wojny na Ukrainie, a Putin, uciekając, może nacisnąć atomowy guzik.

Nad Moskwą pojawił się „krąg czarnego dymu”, przypominający UFO. Przestraszeni Rosjanie żądali wyjaśnień, co się dzieje.

Nie milką echa decyzji Putina o rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi. To sygnał dla Zachodu: Nie pokonacie nas, bo jesteśmy nuklearnym mocarstwem.

Na Słowacji wsparcie dla Ukrainy wyczerpuje się moralnie i materialnie. Prezydent Słowacji stwierdziła, że pomoc wojskowa też nie jest niewyczerpalna.

Sytuacja na froncie jest zdaniem Ukraińców trudna, ale stabilna. Dramatycznie jest wokół Awdijiwki. W zrujnowanym mieście brakuje wszystkiego, nie ma wody i prądu. Władze wzywają mieszkańców do ewakuacji.

W nocy rosyjscy żołnierze wystrzelili na terytorium Ukrainy 15 dronów szturmowych Shahed-136, z których 14 zostało zniszczonych przez Siły Zbrojne.

Przez cały dzień Rosjanie przeprowadzili 24 naloty lotnicze i 12 ataków rakietowych. Przeprowadzili też 55 ataków z artyleryjskich systemów rakietowych. W rejonie Kijowa zniszczono 12 dronów kamikadze.

Rosyjscy oligarchowie mówią, do czego zdolny jest Władimir Putin

Rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi jest niebezpieczne, ale Amerykanie zapewniają, że monitorują cały czas sytuację. Na razie uspokajają, że to element wojny informacyjnej.

Analitycy podkreślają, że Putin cały czas pokazuje Zachodowi, żeby nie popierał Ukrainy. To przekaz w stylu: Nie uda się nas pokonać, bo jesteśmy nuklearnym mocarstwem.

Rzeczniczka chińskiego resortu spraw zagranicznych Mao Ning oświadczyła, że Chiny sprzeciwiły się umieszczeniu rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi. Zdaniem chińskiego MSZ ryzyko strategiczne powinno być redukowane, a nie zwiększane.

W Rosji decyzja o rozmieszczeniu taktyczne broni atomowej na Białorusi nie wywołała większych emocji, co sugeruje, że wiadomości Putina są skierowane raczej do odbiorców na Zachodzie, niż do odbiorców krajowych. Pojawiły się komentarze, że rozmieszczenie taktycznej broni nuklearnej na Białorusi nie poprawia sytuacji militarnej Rosji na Ukrainie.

W ostatnim czasie wyciekło też nagranie z rozmowy dwóch rosyjskich bogaczy. Mówią o kremlowskich dygnitarzach, którzy pożrą się niczym karaluchy uwięzione w szklance oraz, że dla Rosjan nie ma dobrego scenariusza zakończenia wojny na Ukrainie, zwłaszcza że prezydent Rosji Władimir Putin, uciekając, może ich zdaniem nacisnąć atomowy guzik.

Tempo rosyjskich działań ofensywnych zmalało w ostatnim czasie o 80 proc.

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova ostrzegła, że w jej kraju wsparcie dla Ukrainy wyczerpuje się moralnie i materialnie. Na konferencji poświęconej słowackiej polityce zagranicznej Czaputova powiedziała też, że jeśli chodzi o ewentualną pomoc wojskową, to zasoby nie są niewyczerpalne.

Według emerytowanego wicemarszałka brytyjskich sił powietrznych tempo rosyjskich działań zmalało o 80 proc. problemy na froncie wymusiły strategiczną przerwę. Możliwe, że Rosjanie gotują się do odparcia kontrofensywy ukraińskiej.

W Mołdawii rozpoczęły się ćwiczenia z udziałem i rumuńskich, brytyjskich i amerykańskich sił specjalnych. To odpowiedź na rosyjskie zakusy destabilizacji tego państwa, które Moskwa podejmuje już od dawna. Jak dotąd zwolennikom Kremla nie udało się przejąć władzy w tym kraju.

Co takiego pojawiło się nagle nad Moskwą? Mieszkańcy mają powody do obaw

Rosyjskie media poinformowały, że nad moskiewską dzielnicą Strogino zauważono "krąg czarnego dymu". Wcześniej mieszkańcy słyszeli głośny huk, ogarnął ich strach.

Dzień wcześniej rosyjskie media informowały o potężnym wybuchu w Kiriejewsku, miejscowość położonej 220 km od Moskwy. Eksplozję miał tam spowodować upadek drona.

Pojawiły się pogłoski o odwołaniu dowódcy Rosyjskiej Wschodniej Grupy Wojsk (Wschodni Okręg Wojskowy) generała pułkownika Rustama Muradowa. Spekuluje się, że to kara za rosyjskie niepowodzenia militarne w zachodnim obwodzie donieckim, w tym wysokie straty poniesione w ataku na Pawliwkę. Na razie nie ma możliwości potwierdzenia tej informacji.

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną Rosyjskie dowództwo wojskowe prawdopodobnie przerzuciło część sił Grupy Wagnera do ofensywy na Awdijiwkę, w celu wzmocnienia niedawnych ograniczonych sukcesów taktycznych na tym obszarze.