Rosyjscy szpiedzy złapani w Polsce mogą być wymienieni na obywatela USA

Rosja chce zmusić własne społeczeństwo by przynajmniej udawało, że myśli tak, jak tego chce władza. Dlatego bezwzględnie walczy z każdym przejawem krytyki. Zwłaszcza teraz, kiedy rosyjska ofensywa w Ukrainie wyraźnie ugrzęzła. Za jedno zdanie „szkalujące” armię 7 lat więzienia.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że wojska ukraińskie odparły ostatniego dnia ponad 80 ataków wroga. Rosjanie przeprowadzili 11 ataków rakietowych, 4 naloty lotnicze i 43 uderzenia artylerii rakietowej. Z 10 użytych szturmowych bezzałogowców powietrznych typu Shahed-136, aż 9 zostało zniszczonych przez obrońców.

Symbolem ukraińskiego męstwa i odwagi w trwającej już ponad 400 dni wojnie na Ukrainie stał się Bachmut, zamieniany od miesięcy w ruiny. Miasto jest bez przerwy ostrzeliwane pociskami kasetowymi i młodzieżowymi, jednak nadal część miasta jest rękach Ukraińców.

Ostatniej doby obrońcy Bachmutu odparli 22 ataki. W tym samym czasie wróg prowadził nieudane akcje ofensywne w kierunkach n Kupiańsk i Łymańsk oraz w obwodzie orichowsko-wasyliwskim. Bombardował też wiele osad w kilkunastu obwodach, w tym 15 razy przy użyciu systemu S-300 infrastrukturę cywilną w obwodzie charkowskim.

Możliwa jest wymiana rosyjskich szpiegów złapanych w Polsce na amerykańskiego dziennikarza

Amerykański dziennikarz Evan Gerszkowicz został zatrzymany w Jekaterynburgu przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Zbierał materiały o najemnikach Grupy Wagnera.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow twierdził, że zbierał informacje o działalności rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego stanowiące tajemnicę państwową, a funkcjonariusze FSB złapali Gerszkowicza na gorącym uczynku.

Do sądu nie wpuszczono osób postronnych, nawet adwokata dziennikarza. Po błyskawicznym posiedzeniu sądu został skazany na 2 miesiące aresztu. To pierwszy zagraniczny dziennikarz zatrzymany w Rosji po wybuchu wojny na Ukrainie. Mówi się, że to amerykański zakładnik rękach Kremla.

Możliwe, że zatrzymanie dziennikarza związane jest z aresztowaniem rosyjskich szpiegów w Polsce. Być może Moskwa będzie chciała wymienić ich na Gerszkowicza za Rosjan.

Wiosenny pobór do rosyjskiej armii liczniejszy niż do tej pory. Wojna wzywa

John Kirby rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego ujawnił, że Rosja stara się o nowe dostawy broni i amunicji z Korei Północnej. W zamian oferuje jedzenie, surowce i samoloty. Pośrednikiem w tej transakcji był obywatel Słowacji.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał 30 marca dekret zezwalający na półroczny wiosenny pobór w Rosji, który obejmie 147 tys. Rosjan między 1 kwietnia a 15 lipca. Rosja przeprowadza dwa cykle poboru rocznie, przy czym wiosenny cykl poboru obejmuje zwykle 134 tys. rosyjskich mężczyzn.

Według Instytutu Studiów nad Wojną jest mało prawdopodobne, aby Putin wysłał poborowe wojska do udziału w walkach na Ukrainie ze względu na obawy o stabilność jego reżimu.

Coraz bardziej nasila się też terror władz pośród własnych obywateli. Michajł Simonow został wczoraj skazany na 7 lat więzienia za szkalowanie rosyjskiej armii. Chodziło o jedno zdanie w mediach społecznościowych. Po zbombardowaniu Teatru Dramatycznego w Mariupolu powiedział, że rosyjscy piloci bombardują dzieci.

Na 2 lata więzienia skazano też Aleksieja Moskalewa, ojca 13-letniej dziewczynki, która na rysunku namalowała ukraińska flagę i napisała, że jest przeciw wojnie. Za ucieczkę z aresztu domowego, złapany na Białorusi, stanie przed sądem i dostanie dodatkowy wyrok.

Okupowana przez Rosjan zaporoska elektrownia atomowa jest niebezpieczeństwie

Rosyjska władza walczy bezwzględnie z każdym przejawem krytyki, ponieważ ofensywa na froncie na Ukrainie wyraźnie ugrzęzła. Może to chęć odwrócenia uwagi Rosjan od porażek ponoszonych przez armię Władimira Putina na froncie i jeszcze większego zastraszenia obywateli.

Według wywiadu USA na Ukrainie zginęło lub zostało rannych ponad 220 tys. rosyjskich żołnierzy i najemników. Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) ocenia, że armia rosyjska w ciągu roku inwazji poniosła najwięcej strat bojowych od czasów II wojny światowej.

Łącznie może nawet ok. 250 tys. ludzi, w tym 60-70 tys. zabitych. Według danych CSIS średnie miesięczne straty Rosji na Ukrainie są co najmniej 25 razy wyższe niż w Czeczenii i 35 razy wyższe niż w Afganistanie.

Za to w rękach Rosjan jest wciąż największa w Europie elektrownia atomowa w Zaporożu. Udało się do niej dotrzeć, już po raz drugi, przedstawicielom Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Obawiają się oni konsekwencji działań wojennych. Elektrowni grozi poważne niebezpieczeństwo, gdyż w każdej chwili na terenie, gdzie znajduje się elektrownia atomowa mogą wybuchnąć walki.