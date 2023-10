Rosyjscy więźniowie i ukarani żołnierze jednak są wysyłani na pierwszą linię frontu?

Według Rosji zmęczenie wojną i absurdalne sponsorowanie ukraińskiego reżimu będzie narastać, także w Stanach Zjednoczonych. Z USA płyną informacje, że jeśli Kongres nie zagłosuje za wsparciem finansowym w nowym budżecie, za kilka miesięcy nie będzie pomocy dla Ukrainy.

Zebraliśmy dla was najnowsze informacje wokół wojny na Ukrainie.

Rosyjscy dowódcy coraz częściej stają przed wyborem pomiędzy "marnowaniem" swoich żołnierzy w kontratakach, bądź przeciwstawieniem się rosyjskiemu dowództwu i wycofywaniem.

Nowe okopy, rowy przeciwpancerne i fortyfikacje wzdłuż ukraińskiej granicy z obwodami kurskim, briańskim i biełgorodzkim w Rosji. Przygotowują się do wojny wewnątrz Rosji?

Już prawie połowa wszystkich urzędników wyższego i średniego szczebla kierowniczego w okupowanych obwodach chersońskim, zaporoskim, donieckim i ługańskim pochodzi z Rosji.

Rosjanie atakowali nadal na linii Kopani-Robotyne-Werbowe (11-18 km na południowy zachód od Orichowa) w zachodnim obwodzie zaporoskim. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły przeprowadziły działania ofensywne w kierunku Melitopola w tym obwodzie.

Siły ukraińskie kontynuowały działania ofensywne w pobliżu Bachmutu i w zachodnim obwodzie zaporoskim. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z żołnierzami walczącymi na kierunku kupiańskim i łymańskim.

Według ukraińskich władz wojskowych w ciągu ostatniej dobry na froncie doszło do 43 starć bojowych. Lotnictwo Sił Obronnych wykonało 20 ataków na pozycje wroga.

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu podczas telekonferencji z rosyjskim dowództwem wojskowym pochwalił tych, którzy działając w kierunku zachodniego obwodu zaporoskiego, w dalszym ciągu wykonują rozkazy rosyjskiego dowództwa wojskowego i przeprowadzają bezlitosne kontrataki wokół Robotyne i Werbowe w rejonie Orichowa, gdzie walki są ostatnio wyjątkowo krwawe.

Więźniowie oraz ukarani żołnierze na pierwszej linii wojny w Ukrainie. Rosjanie o tym milczą

Rosyjscy blogerzy militarni wskazali ostatnio, że rosyjscy dowódcy coraz częściej stają przed wyborem pomiędzy "marnowaniem" swoich żołnierzy w kontratakach w celu zajmowania pozycji taktycznych, a przeciwstawieniem się rosyjskiemu dowództwu wojskowemu poprzez wycofywanie się na wcześniej przygotowane pozycje, ryzykując w ten sposób swoją karierę.

Reuters podał 3 października, że jednostki Storm-Z składają się ze 100-150 osób, w tym zarówno cywilnych rekrutów z zakładów karnych, jak i karanych żołnierzy rosyjskich, są wbudowane w konwencjonalne rosyjskie jednostki wojskowe i rozmieszczone w najbardziej odsłoniętych częściach frontu. Rosyjskie MON nigdy formalnie nie potwierdziło istnienia jednostek Storm-Z, a ISW po raz pierwszy poinformowało o istnieniu tych jednostek w kwietniu 2023 r.

Siły rosyjskie przeprowadziły serię ataków dronów i rakiet na Ukrainę w nocy z 2 na 3 października. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 29 z 31 dronów Shahed i jeden pocisk manewrujący Iskander-M, wycelowane w Mikołajów i Dniepropietrowsk.

Siły Powietrzne Rosji twierdzą, że uderzyły potężną, precyzyjną amunicją w zlokalizowane na terenie osady Ołeksandro-Kałynowe w obwodzie donieckim stanowisko dowodzenia Sołedar Sił Zbrojnych Ukrainy. Miało zginąć 50 żołnierzy.

Na ostatnich zdjęciach satelitarnych widać nowe okopy, rowy przeciwpancerne i fortyfikacje wzdłuż ukraińskiej granicy z obwodami kurskim, briańskim i biełgorodzkim w Rosji. Według analityków wojskowych może to wskazywać na przygotowania do wojny wewnątrz Rosji.

Prezydent Rosji Władimir Putin przygotowuje się do ogłoszenia swojej kampanii prezydenckiej w listopadzie 2023 r. i podobno w przekazie politycznym zamierza poruszać temat wojny na Ukrainie tak rzadko, jak jest to konieczne.

Według Moskwy absurdalne sponsorowanie ukraińskiego reżimu w świecie będzie narastać

Nie ma chyba kraju, dla którego przyszłość Ukrainy jest ważniejsza, niż Polska. Szef polskiego MSZ Zbigniew Rau wytłumaczył, dlaczego nie wziął udziału w spotkaniu szefów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej w Kijowie. Jak przyznał minister, stosunki polsko-ukraińskie weszły w ostatnim okresie w fazę dekoniunktury i stąd brak jego obecności w Kijowie.

Po raz pierwszy w historii Rada do Spraw Zagranicznych UE obradowała poza swoimi granicami. Miał to być pokaz jedności w sprawie pomocy dla Ukrainy. Polskę reprezentował podsekretarz stanu w MSZ. Prezydent Zełenski powiedział, że "nasze i wasze zwycięstwo zależy bezpośrednio od waszej współpracy z nami".

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla przekazał, że według Rosji zmęczenie spowodowane konfliktem i absurdalne sponsorowanie ukraińskiego reżimu będzie narastać w różnych krajach, także w Stanach Zjednoczonych.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby oznajmił, że Stany Zjednoczone będą mogły kontynuować pomoc dla Ukrainy jeszcze przez kilka miesięcy, jeśli Kongres w nowym budżecie USA nie zagłosuje za wsparciem finansowym dla walczącego kraju.

Wczoraj prezydent Joe Biden zorganizował wideokonferencję, w której uczestniczył również prezydent Andrzej Duda. Amerykański prezydent przekazał, jaka jest sytuacja w USA w sprawie dotyczącej pomocy dla Ukrainy. Zapewnił, że uzyska wsparcie dla jej kontynuacji w Kongresie. Wszyscy przywódcy z którymi rozmawiał byli zdeterminowani co do tego, by wspierać Ukrainę.

Rosyjska opozycja Werstka ujawniła, że prawie połowa wszystkich urzędników wyższego i średniego szczebla kierowniczego w okupowanych obwodach chersońskim, zaporoskim, donieckim i ługańskim pochodzi z Rosji.

Parlament Armenii 3 października ratyfikował Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Armenia dołącza do sześciu innych krajów byłego Związku Radzieckiego w ratyfikacji Statutu Rzymskiego: Gruzji, Estonii, Łotwy, Litwy, Republiki Mołdawii i Tadżykistanu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał decyzję Armenii o ratyfikacji Statutu Rzymskiego "niewłaściwym krokiem z punktu widzenia stosunków rosyjsko-ormiańskich".