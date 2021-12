Rosyjska broń się nie sprzedaje

Choć wartość sprzedaży rosyjskiego uzbrojenia wyniosła w ubiegłym roku 26,4 miliarda dol., to Rosjanie martwią się tym, że to już trzeci z rzędu rok, w którym sprzedaż rosyjskiej broni maleje. Co więcej, na poprawę sytuacji się nie zanosi.

Spadek sprzedaży rosyjskiego uzbrojenia jest widoczny od trzech lat.

Oferta rosyjska dla wielu potencjalnych odbiorców jest mało atrakcyjna.

Coraz większą konkurencją dla rosyjskiej broni stanowią wyroby z Chin i Turcji.