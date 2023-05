Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą. Wicepremier Błaszczak wskazał winnego

- Procedury i mechanizmy reagowania zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego, który nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków - powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. Dodał, że decyzje personalne zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem Andrzejem Dudą.

Specjaliści Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych stwierdzali jednoznacznie, że tajemniczy pocisk, który spadł w lesie pod Bydgoszczą to rosyjski pocisk manewrujący Ch-55.

Generałowie Wojska Polskiego dziś poza służbą, uważają, że panujący w tej sprawie informacyjny miszmasz, utrudnia rzeczowe wyjaśnienie sprawy. Czy wyjaśnienia Błaszczaka zakończą tę dyskusję?

Pod koniec kwietnia w lesie pod Zamościem niedaleko Bydgoszczy, przypadkowa osoba znalazła szczątki czegoś, co mogło być rosyjskim pociskiem rakietowym.

Skąpe komunikaty władz na ten temat, kluczenie wojskowych i w końcu prośba do USA by pomogli w śledztwie zrodziły spekulacje, że rządzący mówią tak niewiele, bo nie wiedzą, jak się wytłumaczyć z wpadki.

Prysły zapewnienia Mariusza Błaszczaka, wicepremiera i ministra obrony narodowej, że Polska ma szczelny, wielowarstwowy system obrony powietrznej. Konsternację wzbudziły słowa Mateusza Morawieckiego, który zasugerował, że pocisk może mieć związek z bombardowaniem Ukrainy w grudniu 2022 r. Leżał w lesie przez kilka miesięcy.

- Panuje w tej sprawie informacyjnych miszmasz. Kiedy mamy tak mało informacji trudno o rzeczowe wyjaśnienie, co się tak naprawdę wydarzyło. Z tego jednak co wiemy, wojskowe procedury zadziałały prawidłowo. Samoloty dyżurne zostały poderwane, to znaczy, że obiekt został wykryty. Ciekawe jest natomiast, w którym momencie te procedury przestały działać - mówi WNP.PL gen Tomasz Drewniak, były inspektor sił powietrznych.

Dodaje, że nic się nikomu nie stało, ale to była groźna sytuacja. Na radarze przecież nie widać, co na nas leci, rakieta, pocisk z głowicą atomową czy samolot pełen cywilów. To trzeba sprawdzić.

- Dla mnie najbardziej interesujące w tej sprawie jest to, że wojsko zasłania się argumentem, że prokuratura prowadzi śledztwo. Prokuratura nie jest jednak od tego, żeby w wojsku budować procedury. To wojsko powinno powołać wewnętrzny zespół, który sekunda po sekundzie przeanalizuje wszystkie działania i wyciągnie z tego wnioski. Mamy dobre procedury, ale konkluzje mogą być różne. Ogłoszenie światu, że prokuratura prowadzi śledztwo, to według mnie żadne rozwiązanie – uważa gen. Drewniak.

System przeciwlotniczy i przeciwrakietowy jest dopiero w budowie

Szef Sztabu Generalnego mówi, że przekazał przełożonym informacje o obiekcie w czasie niemal rzeczywistym. Premier mówi, że dowiedział się o tym w połowie kwietnia. - Mam wrażenie, że wszyscy się w tym zarządzaniu informacją pogubiliśmy.

Ludzie mają prawo wiedzieć co się stało. Nie chodzi o ujawnianie jakichś tajnych informacji o tym jak działa system obrony powietrznej. Powinni wiedzieć dlaczego tak się stało i co zawiodło. W końcu spadła na nas rakieta. Równie dobrze mogła być uzbrojona.

Niedomówienia rządzących w tej sprawie wystarczyły, by wywołać wokół tego tematy niemałą burzę. Sprawa budzi duże emocje w obozie władzy. Mogą one być jeszcze większe po zawiadomieniu, jakie w sprawie działania polskich władz w związku z rosyjską rakietą, która spadła pod Bydgoszczą złożył poseł Cezary Tomczyk. Wniosek, który ocenią śledczy, ma dotyczyć Mariusza Błaszczaka.

Nie trzeba być wojskowym specjalistą by wiedzieć, że tak naprawdę nasz system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy jest dopiero w budowie, można powiedzieć, że raczkuje, ale to akurat nie jest w tej sytuacji aż tak ważne.

Obiekt został wykryty przez radary. Wojskowi, zanim zdecydują bądź nie o zniszczeniu zauważonego celu, muszą go wcześniej rozpoznać. Może to być rakieta, dron kamikadze, a może też być samolot pełen cywilów.

Okazało się, że na zagrożenia, jakie niesie wojna, nie jesteśmy gotowi

Wiadomo, że obiekt został wykryty przez radary, gdyż do jego śledzenia poderwano nawet parę dyżurną samolotów, a to potwierdza, że obiekt nie wszedł w nasza przestrzeń powietrzna niezauważony.

Problem w tym, że próby przechwycenia i rozpoznania obiektu okazały się nieskuteczne. Obiekt, może z powodu złej pogody, nie został jednak zauważony.

- Zrozumiałbym, gdybyśmy w ogóle nie widzieli tego obiektu, wiemy przecież, że nie ma takiego systemu, który w stu procentach jest szczelny. Z narracji ministra obrony i dowódcy operacyjnego wynika, że ten obiekt został wykryty, były przeciwko niemu podejmowane jakieś działania, a potem nagle zrobiła się cisza, jakby obiekt zniknął z radarów, nikt go nie przechwycił i chłopcy poszli spać - podkreśla gen. Drewniak.

Dlaczego rosyjskiej rakiety, mogącej przenosić głowicę atomową lub ładunek konwencjonalny o wadze 1 tony, przez kilka miesięcy nie szukano, albo nie potrafiono odnaleźć.

Równie dobrze mógł to być test skuteczności polskiej obrony przeciwlotniczej

Gdyby tak było, to nie mamy się czym chwalić.

- Jeżeli to była rosyjska prowokacja i chodziło o przetestowanie naszych systemów rakietowych, to oblaliśmy ten egzamin. Gorsze jednak od tego niezdanego egzaminu jest to, że udawaliśmy, że nic się nie stało - uważa gen Roman Polko, były dowódca jednostki Grom.

To, że coś nie wyszło, zdarza się i będzie zdarzało. Według generał zdarza się, że udzie czasem zawodzą. Ale w tym przypadku sprawa jest zamiatana pod dywan, co polską armię niszczy od lat.

Znowu się okazało, że na zagrożenia, jakie niesie wojna, nie jesteśmy gotowi. Najpierw spadł pocisk w Przewodowie zabijając dwie osoby, teraz zginęła nam rosyjska rakieta. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale przedostanie się rakiety rosyjskiej na terytorium kraju członkowskiego w czasie wojny, to sytuacja zawsze niebezpieczna.

Dowiedzieliśmy się też, że wojsko prowadziło poszukiwania

Czekano na wyjaśnienia ministra Błaszczaka licząc, że na wiele z nurtujących opinię publiczną pytań odpowie. Minister wskazał winnego. Oświadczył 11 maja, że dowódca operacyjny zaniechał swoich instrukcyjnych obowiązków nie informując o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej.

Minister poinformował o wynikach kontroli, która wykazała, że 16 grudnia Centrum Operacji Powietrznych otrzymało od Ukrainy informację o obiekcie zbliżającym się do polskiej granicy, który może być rakietą. Nawiązano współpracę ze stroną ukraińską i amerykańską, poderwano samoloty i śledzono lot obiektu.

- Procedury i mechanizmy reagowania zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego, który nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków - oznajmił Błaszczak. Dodał, że decyzje personalne i dyscyplinarne zostaną podjęte po konsultacji z prezydentem Andrzejem Dudą.

Dowiedzieliśmy się też, że wojsko prowadziło poszukiwania, ale nie mogło znaleźć pocisku m.in. z powodu potężnych śnieżyc.