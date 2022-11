Rosyjska rakieta spadła na Polskę. Jak możemy zabezpieczyć się na przyszłość

Na terytorium Polski spadł pocisk, zabijając dwie osoby. Najprawdopodobniej była to rakieta S-300 produkcji rosyjskiej wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Co powinniśmy zrobić, żeby uchronić się przed podobnymi zdarzeniami? I czy to w ogóle możliwe?

Koniec spekulacji na temat kto wystrzelił rakietę, która spadła na suszarnie w Przewodowie, miejscowości położonej w okolicach Hrubieszowa, zabijając dwóch mężczyzn.

Po informacji, że przestrzeń powietrzną nad Polską nadzorował amerykański samolot wczesnego rozpoznania, który zanotował trajektorie lecącego pocisku było wiadomo, że specjaliści szybko ustalą, kto wystrzelił tę rakietę,

Prezydent i premier ogłosili, że była to rakieta S-330. Używają ich zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy. Ta była wystrzelona przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy.

Pierwsze informacje o tym, że dwie zbłąkane rosyjskie rakiety spadły w miejscowości Przewodów w woj. lubelskim, przekazane przez Agencję AP, stały się tematem numer jeden na całym świecie. Od razu pojawiło się wiele spekulacji i domniemań, które podgrzewały atmosferę.

W chaosie informacyjnym, jaki nastąpił, przypisywano Rosjanom celowy atak na polskie terytorium, mający sprawdzić reakcje NATO na atak na państwo sojusznicze.

Okazało się, że rację mieli analitycy i komentatorzy, którzy wskazywali, że mogła to być rakieta wystrzelona przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy w celu zniszczenia nadlatującego w pobliżu naszej granicy pocisku rosyjskiego. Podobny przypadek miał miejsce w Mołdawii.

Z ostatnich informacji podanych przez CNN wynika, że przestrzeń powietrzną nad Polską nadzorował samolot wczesnego rozpoznania, który zanotował trajektorię lecącego pocisku. Poza tym w sąsiedztwie tego zdarzenia stacjonują systemy obrony przeciwlotniczej NATO, ochraniające lotnisko w Jesionce pod Rzeszowem.

Nie podano żadnych szczegółów, ale wiadomo była, że nie będzie problemu z określeniem, skąd pocisk został wystrzelony. I tak się stało. 16 listopada prezydent i premier poinformowali, że nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na terytorium Polski.

- Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej S-300, wyprodukowana w latach 70. XX wieku. Nie ma żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez stronę rosyjską - podkreśla prezydent Andrzej Duda.

Dodał, że jest wysokie prawdopodobieństwo, iż była to rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wciąż utrzymuje jednak, że nie była to rakieta wystrzelona przez Ukraińców.

Bez względu na to, jak doszło do tego incydentu, najważniejsze pytanie brzmi: Co powinniśmy zrobić, żeby uchronić się przed podobnymi zdarzeniami? I czy to w ogóle możliwe?

Decyzji nie powinniśmy podejmować sami, ale w ramach konsultacji z NATO

- Przede wszystkim w takich sytuacjach nie powinniśmy podejmować decyzji sami, ale w ramach konsultacji z NATO. Powinniśmy starać się zrobić wszystko, aby był to problem Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo nie jest to tylko problem Polski. Doprowadzić do reakcji sojuszu. To pierwsze przykazanie w obecnej sytuacji - mówi WNP.PL gen. Stanisław Koziej, były szef BBN.

Najważniejszym celem takich konsultacji powinno być wypracowanie decyzji w jaki sposób powinniśmy się zabezpieczyć przed tego rodzaju przypadkami w przyszłości. - Nie jest ważne, czy procedurę zajmowania się incydentem będziemy określali jako konsultacje w ramach Art. 4, czy też będą to konsultacje bardziej rutynowe, związane z wydarzeniem - podkreśla Koziej.

Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na terytorium Polski

Zdaniem gen. Mirosława Różańskiego, byłego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i prezesa Fundacji Stratpoins, działania Polski w obecnej sytuacji powinny dotyczyć dwóch obszarów. Po pierwsze jesteśmy członkiem sojuszu Północnoatlantyckiego. Nasze systemy przeciwlotnicze mają ograniczony zasięg, ale na teren Polski mogą być skierowane systemy obrony przeciwlotniczej państw sojuszu Północnoatlantyckiego.

Powinniśmy być asertywni i zabiegać o to, aby system obrony powietrznej w Polsce i krajach na wschodniej flance został wzmocniony.

- My tak naprawdę dopiero budujemy system obrony powietrznej, który w przyszłości będzie skuteczny. To programy Wisła i Narew. Dzisiaj jest potrzebne wsparcie sojuszu dla zabezpieczenia nawet przed takimi incydentami, które miały miejsce - uważa gen Różański.

Według generała powinniśmy być bardziej stanowczy. Jesteśmy członkiem NATO. Środki przeciwlotnicze znajdują się w dyspozycji Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, jak i w jednostkach amerykańskich. Manewr ich przesunięcia do nas mógłby trwać kilka czy kilkanaście dni.

Odpowiedzialność za eskalację sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu ponosi Rosja

Gen. Mieczysław Gocuł , były szef Sztabu Generalnego WP również zwraca uwagę na ogromny szum medialny i chaos informacyjny w tej sprawie. Ubolewa nad tym, że wszystkie informacje, jakie można było uzyskać, były ze źródeł zachodnich.

Podkreśla, że nie jesteśmy w stanie zapewnić ciągłej osłony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na całej granicy z Federacją Rosyjską, Białorusią i Ukrainą. Wymagałoby to bardzo dużej ilości systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. A to są systemy bardzo kosztowne. Uważa, że rządzący za wcześnie i do tego błędne wyciągnęli wnioski, co do kierunku modernizacji naszego wojska.

- Kupiono czołgi i artylerię, zapominając, że ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy mamy skuteczną obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Nie mamy sprzętu, który zapewniłby minimalne bezpieczeństwo w tym obszarze - twierdzi gen. Gocuł.

Wyjaśnia, że pełne konsekwencje za wybuch, jeśli była to rakieta ukraińska, ponosi strona ukraińska. Natomiast nie mamy wątpliwości, że odpowiedzialność za eskalację sytuacji bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu ponosi Rosja. Uważa, że ta kwestia powinna być rozstrzygana w działaniach dyplomatycznych.

Powinniśmy bardzo intensywnie konsultować się z sojusznikami i być z nimi w stałym dialogu

Według Jerzego Marka Nowakowskiego, byłego dyplomaty, prezesa Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, informacją optymistyczna jest to, że nie była to prowokacja, pocisk nie został celowo wystrzelony w Polskę, by przetestować, co w tej sytuacji zrobi NATO.

Nowakowski od początku wykluczał, że mogła to być rakieta manewrująca Kh-101, jak sugerowano. Przenosi ona półtonową głowicę bojowa, której wybuch zniszczyłby wszystko w promieniu kilkuset metrów. Na pewno zniszczona zostałaby szkoła położona 200 m od miejsca wybuchu.

Nie jest w tej sytuacji za uruchamianiem Art. 4. Uważa, że NATO ma swoje bezpieczniki, czyli Art. 4 i Art. 5, których nadużywanie w sytuacji, kiedy incydent ma charakter przypadkowy, wydaje się nieostrożny, bo potem zaczyna brakować możliwości podjęcia dalszych kroków, kiedy zagrożenia będą bardziej ostre.

Podkreśla, że powinniśmy bardzo intensywnie konsultować się z sojusznikami, być z nimi w stałym dialogu, ale powinniśmy też zrobić coś z tym, by obywatel Polski, zamiast od naszych władz, nie dowiadywał się o incydencie z amerykańskich mediów.

Podobnie uważa gen. Koziej. - Chyba o tym zdarzeniu dowiedzieliśmy się najpierw z Polski, z mediów lokalnych. Jeśli jednak chodzi o wyjaśnienie tej sprawy, to więcej informacji otrzymujemy z mediów zachodnich niż swoich. Wynika to z odmiennych relacji między władzą a mediami - mówi gen. Koziej.