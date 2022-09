Rosyjski arsenał pustoszeje?

Ukraińskie wojska wyzwalają kolejne tereny w obwodzie donieckim, Rosjanie wycofują się, tracą sprzęt lub go porzucają. Ukraińcy zdobywają też ogromne ilości amunicji, której coraz bardziej zaczyna brakować Rosjanom. Zapasy amunicji precyzyjnej już są na wyczerpaniu.

Do tej pory Rosjanie nie liczyli się z amunicją, zwłaszcza kierowaną, precyzyjną. Atakowali nią nawet cele drugorzędne i miasta.

Rosyjskie natarcia poprzedzane zmasowanym przygotowaniem ogniowym wyczerpały posiadane zapasy rakiet i amunicji precyzyjnej.

Zapotrzebowanie rosyjskich wojsk na amunicję, której mają coraz mniej, wciąż jest ogromne. Czy to znaczy, że wkrótce nie będą miały czym walczyć?

Według ukraińskich i zachodnich analityków, opierających się na informacjach wywiadów, coraz więcej jest oznak, że rosyjska machina wojskowa może się wyczerpać.

Jednym z powodów jest brak nowoczesnego uzbrojenia oraz amunicji, które Rosjanie zużywają w Ukrainie w ogromnych ilościach. Po siedmiu miesiącach wojny, druga najpotężniejsza armia świata, według militarnego rankingu Global Firepower, stanęła w obliczu braku nowoczesnej broni i amunicji.

Żołnierze do walki dostają przestarzałą, poradziecką broń, który bywa dla nich zabójcza. Pokazali to Ukraińcy, otwierając bloki pancerza reaktywnego zdobytych czołgów, wypełnione gumowymi kostkami mniej więcej wielkości i grubości przeciętnej podkładki pod mysz. Nie chronią one załogi przed niczym.

Ukraińcy zaprezentowali też wieżę zdobytego czołgu T-80, która nie jest standardową konstrukcją tego wozu. Pochodzi ze starszego modelu T-64. Przed kilkoma laty rosyjskie agencje donosiły, że w pancerz z tego rodzaju osłonami zewnętrznymi wyposażono ok. 1000 czołgów.

Mówi się o korupcji w armii, kradzieżach, handlem częściami uzbrojenia, niekompetencji. Możliwe, że dlatego zignorowano fakt, że wkłady piaskowe i kompozytowe nie chroniącą przed przeciwpancernymi pociskami kierowanymi nowszych generacji.

A tych wojsko ukraińskie dostaje od Zachodu coraz więcej. Podobnie, jak systemów dalekiego zasięgu wraz z amunicją precyzyjną. Rosjanie z kolei zmuszeni są do oszczędzania nowoczesnych rakiet manewrujących i amunicji precyzyjnej.

Rosjanom brakuje pocisków manewrujących i amunicji precyzyjnego rażenia

Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, rosyjska armia wystrzeliła już nie mniej niż siedem milionów pocisków artyleryjskich. Do tego dochodzi nieznana liczba pocisków straconych w wyniku ukraińskich ataków na rosyjskie składy amunicji.

Tylko jednej doby, z 31 sierpnia na 1 września rozbito 6 rosyjskich magazynów amunicji i broni. Ukraińcy przejęli też duże zapasy amunicji porzucone przez wycofujących się Rosjan.

Analitycy wojskowi twierdzą, że jeśli Rosjanie będą zużywać amunicję z takim jak dotychczas tempie, to do końca roku zapasy pocisków artyleryjskich w armii skurczą się na tyle, że będzie musiała oszczędzać ich użycie.

Pavel Luzin, analityk rosyjskiego sektora obronnego z Instytutu Badań nad Polityką Zagraniczną (FPRI) twierdzi, że wojna doprowadziła do ogromnego marnotrawstwa broni i sprzętu wojskowego wśród Rosjan. Pociski kierowane są już bardzo rzadkie, a pociski do artylerii i pojazdów opancerzonych wyczerpią się do końca roku.

Rosjanom brakuje przede wszystkim pocisków manewrujących i amunicji precyzyjnego rażenia. Departament Obrony USA ocenia ich zapas na nieco poniżej 40 proc. Użycie systemów rakietowych dalekiego zasięgu spadło z kilkudziesięciu wystrzeliwanych dziennie, do jednego najwyżej dwóch.

Analitycy wyliczyli, że przed wojną produkcja pocisków balistycznych krótkiego zasięgu Iskander, pocisków manewrujących Kalibr i innych rakiet o zasięgu przekraczającym 300 km nie przekraczała 225 szt. rocznie.

Teraz Rosjanie mają mieć w zapasie niewiele ponad 200 Iskanderów. Rocznie produkowano najwyżej do 50. tych pocisków. W sumie wojsko miało ich dostać ok. 750 szt. Wystrzelono ich już ponad 500.

Najwięcej wystrzelono rakiet Kalibr, jednego z najbardziej znanych manewrujących pocisków o dalekim zasięgu do 2,5 tys. km. Rosjanie mieli ich mieć ok 7 tys.

Czy wkrótce rosyjska machina wojenna nie będzie mogła funkcjonować ?

Nie bez znaczenia są też koszty wystrzelonych pocisków. Jedna rakieta typu Ch-101, strategiczny pocisk klasy powietrze-ziemia, wykorzystujący (według Rosjan) technologię redukcji sygnatury radarowej, to ok. 13 mln dol.

Pociski typu Kalibr wart jest 6,5 mln dol. a Iskander kosztuje ok. 3 mln dol. Tańszy jest Oniks - 1,5 mln dol., Ch-22 kosztuje 1 mln dol., a Toczka-U - ok. 300 tys. dol.

Dlatego Rosjanie do atakowania celów naziemnych zamiast pocisków Kalibr i Iskander wykorzystują ponadtrzydziestoletnie pociski przeciwlotnicze systemów S-300, a także S-400, jako zastępcze pociski balistyczne ziemia-ziemia. Mają ich ok. 7 tys.

Aby oszczędzać nowoczesne pociski, bombardują ukraińskie miasta również pociskami manewrującymi dalekiego zasięgu powietrze-woda Raduga Kh-22, zaprojektowanymi w latach 60. XX w.

Są wystrzeliwane z bombowców Tu-22M krążących nad Białorusią. Pociski te nie są już produkowane od 2013 r., a produkcję seryjną ich następców Ch-32 rozpoczęto dopiero w 2018 r. Do armii trafia ich rocznie ok. 20.

Niedawno, podczas orędzia o stanie Unii Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała, że przemysł rosyjski leży w gruzach. Putin wezwał właśnie organizację kompleksu obronno-przemysłowego do jak najszybszego zapewnienia broni i sprzętu żołnierzom. Jednak rosyjski analityk Paveł Luzin uważa, że wkrótce rosyjska machina wojenna nie będzie mogła funkcjonować.

Powody: Brak amunicji oraz niemożliwych do zastąpienia strat w sile roboczej. Jednym z tego przykładów ma być przemysł lotniczy. Obecna produkcja samolotów niemal wyklucza w bliższym czasie kampanię powietrzną na pełną skalę.

Produkcja nowych samolotów bojowych w Rosji została prawie wstrzymana. Ze 120 samolotów Su-35, które miały trafić do armii w 2021 r. przekazano jedynie 10-12 maszyn. Przemysł zbrojeniowy, podobnie jak armia, przesycony jest korupcją, nepotyzmem i oszustwami.

Użycie taktycznych pocisków jądrowych może zmienić historię Europy i świata

To utrudnia szybkie zwiększanie zasobów. Do tego rosyjski przemysł jest w dużym stopniu zależny od systemów elektronicznych produkowanych zagranicą. Tych zaś z powodu sankcji jest coraz mniej.

Przykładowo ok. 70 procent komponentów używanych w słynnym pocisku manewrującym Kalibr pochodzi z zagranicy. Kazański Zakład Prochu, zakupił w 2014 r. sprzęt produkcyjny z Niemiec, Szwajcarii i Austrii.

Jego produkcja wymaga pozyskiwania komponentów chemicznych od zagranicznych dostawców, tyle, że ich zakup jest obecnie niemożliwy. Rosja szuka wiec pomocy militarnej u państw zaprzyjaźnionych.

W grę wchodzą Chiny, Korea Północna, od której Moskwa zakupiła milion pocisków artyleryjskich, głównie pocisków 152 mm i innej amunicji, oraz Iran. Ten już dostarczył Rosjanom powietrzne drony Shahed-136, uzbrojone w samonaprowadzającą się amunicję o zasięgu 2 km.

Rosjanie nieprzerwanie atakują infrastrukturę krytyczną Ukrainy, węzły drogowe, linie kolejowe, mosty, elektrownie, strzelają niebezpiecznie blisko nawet do tych atomowych.

Opinie o wyczerpywaniu rosyjskiego arsenału studzi gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Rozwoju i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Uważa on, że Rosja ma nienaruszalne zapasy uzbrojenia, sprzętu i amunicji dla ok. 1 mln żołnierzy i przeszkolonych rezerwistów.

Rosja ma też taktyczne pociski jądrowe i to co najmniej dziesięciokrotnie więcej, niż Amerykanie. Ich użycia obawia się zachodni świat. Nikt tak naprawdę nie wie, jakie mogłyby być tego konsekwencje. To być może nie odmieniłoby gwałtownie przebiegu wojny na Ukrainie, tale na pewno byłaby to już zupełnie inna wojna, mogąca zmienić historię Europy i świata.