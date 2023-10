Rosyjskie groźby użycia broni nuklearnej należy brać na poważnie

Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło 1 października rozpoczęcie regularnego cyklu poboru do wojska na jesień 2023 r. Mundury założy 150 tys. Rosjan. Poborowi wiedzą co ich czeka? Dotychczas co piąty ze zmobilizowanych rekrutów nie przeżył na froncie nawet dwóch miesięcy.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Nowy brytyjski minister obrony Grant Shapps chciał wysłać instruktorów szkolących ukraińskich żołnierzy na Ukrainę. Premier dementuje. Jeśli tak będzie to dopiero po wojnie.

Kolejne złowrogie zapowiedzi propagandystów. Rosja będzie walczyć dopóki nie zaanektuje regionów, które uważa za pierwotnie rosyjskie.

Status Grupy Wagnera pozostaje niejasny. Jeśli negocjacje w sprawie przyszłej współpracy wagnerowców z rządem rosyjskim zakończą się pomyślnie, mogą znowu zagrozić Ukrainie.

Zdaniem Jessiki Cox, która kieruje polityką nuklearną NATO, nie powinno się już zbywać żartami rosyjskich gróźb użycia broni jądrowej.

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) podał, że materiał geolokalizowany opublikowany 30 września pokazuje siły ukraińskie uderzające w wojska rosyjskie próbujące przedostać się do systemu okopów ok. 1 km na południowy zachód od Robotyne, w pobliżu drogi T0408 Robotyne-Tokmak. Wcześniej publikowany pokazywał, że siły ukraińskie zajmowały fragmenty tych okopów.

Najwyraźniej utraciły je w wyniku rosyjskich taktycznych kontrataków, prowadzonych w rejonie Robotyne w ramach elastycznej obrony przed ukraińskimi operacjami ofensywnymi w zachodnim obwodzie zaporoskim. Według ISW sytuacja na południe od Robotyne jest płynna, niektóre istotne fortyfikacje polowe kilkakrotnie przechodziły z rąk do rąk.

Walki toczyły się też w pobliżu Werbowe i Nowopokrowki oraz w rejonie Orichowa, w okolicach osad Nowojehoriwki i Biłohirii. Rosjanie twierdzą, że Ukraina zmniejszyła intensywność ataków w pobliżu Orichowa i dokonuje rotacji sił.

Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy z 30 września na 1 października kolejną serię ataków dronów na Ukrainę. Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 16 z 30 dronów Shahed 131/136 wystrzelonych przez siły rosyjskie. Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy płk Jurij Ihnat stwierdził, że drony Shahed mają dużą rezerwę mocy i są bardzo celne, co pozwala im razić cele daleko od punktów startu.

Jak podało ukraińskie dowództwo, Rosja ma wciąż w Bachmucie ok. 10 tys. żołnierzy. Szturm na miasto byłby zbyt kosztowny. Jak powiedział w niedzielę rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Illa Jewłasz, Ukraina nie może sobie pozwolić na tak wysokie straty w ludziach.

Brytyjscy żołnierze nie pojadą jednak na Ukrainę. Nie będą walczyć w bieżącym konflikcie

Wcześniej ukraińskie dowództwo informowało, że wojska prowadzą ofensywę na południowej flance Bachmutu i próbują przeciąć szlaki logistyczne Rosjan. Udało się to 21 września. Ukraińcy oświadczyli, że ich wojska uzyskały kontrolę ogniową nad trasą Gorłowka-Bachmut, utrudniając Rosjanom dostarczanie zaopatrzenia do miasta.

Brytyjskie media twierdzą, że ostatnie miesiące pokazały, że w związku z niepowodzeniem blitzkriegu na Ukrainie, Kreml zmienił strategię. Obecnie stawia na osłabienie NATO. Według The Telegraph teraz celem Kremla stało się rozmontowanie NATO na części i ujawnienie jego słabych punktów. Przez to bezpośrednie zagrożenie dla Polski i krajów bałtyckich nieco się zmniejszyło.

Padnie kolejna granica w zakresie pomocy udzielanej Ukrainie? Nowy minister obrony Grant Shapps chce, aby brytyjscy żołnierze pojechali na Ukrainę. Mieliby się tam udać instruktorzy wojskowi, którzy szkoliliby Ukraińców w Wielkiej Brytanii lub na terenie innych krajów NATO.

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak stwierdził 1 października, że Wielka Brytania nie planuje w najbliższym czasie rozmieszczenia instruktorów wojskowych na Ukrainie. Być może w przyszłości Wielka Brytania będzie mogła przeprowadzić pewne szkolenia na Ukrainie, ale nie wyśle brytyjskich żołnierzy do walki w bieżącym konflikcie.

Szefa Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew znowu w swojej najlepszej roli zapowiadacza wojennych tragedii na Ukrainie oraz złej pomocy NATO. Tym razem zapowiedział, że rosyjskie wojsko będzie kontynuować walkę na Ukrainie, dopóki nie zaanektuje kolejnych regionów, które Moskwa uważa za pierwotnie rosyjskie. Nie wskazał jednak, o które regiony chodzi.

Odniósł się też do zapowiedzi Shappsa, nazywając je pchnięciem w stronę trzeciej wojny światowej. Miedwiediew od dawna przedstawia wszelką zachodnią pomoc dla Ukrainy jako eskalującą, próbując podważyć sens jej udzielania przez Zachód. Bez niej, jak twierdzi, wojna po kilku miesiącach już dawno by się zakończyła.

Grupa Wagnera będzie tworzyć jednostki ochotnicze do walki w Ukrainie

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba twierdzi, że Federacja Rosyjska chce przeczekać pomoc wojskową dla Ukrainy. Oświadczył, że takie nadzieje Kremla są skazane na porażkę. Ukraina się wzmocni, a rosyjska agresja zostanie pokonana. Chodzi nie tylko o dostarczanie broni Ukrainie. Ukraina zwiększa produkcję krajową oraz współpracę z partnerami z NATO i spoza niego.

Prezydent USA Joe Biden po tym, gdy w sobotę odsunięto na 45 dni widmo zamknięcia rządu w związku z nieuchwaleniem budżetu na nowy rok fiskalny, jednoznacznie stwierdził, że w żadnym wypadku nie może pozwolić na przerwanie amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy.

1 października rosyjskie Ministerstwo Obrony (MON) oficjalnie ogłosiło rozpoczęcie regularnego cyklu poboru do wojska na jesień 2023 r. Ma on objąć niemal wszystkie obwody Federacji Rosyjskiej, w tym również okupowane terytoria Ukrainy.

Armia nie będzie już prosić i zachęcać ochotników, by założyli mundury, ale powoła do wojska ok. 150 tys. rekrutów, którzy doskonale wiedzą, co ich czeka. Po pospiesznym szkoleniu będą skierowani na ukraiński front.

Według danych ukraińskich, dotychczas co piąty ze zmobilizowanych wcześniej rekrutów nie przeżył nawet dwóch miesięcy od dnia otrzymania wezwania na wojnę.

Prezydent Rosji Władimir Putin spotkał się jednym z dowódców Grupy Wagnera, teraz wiceministrem obrony, Andriejem Troszewem. Prezydent poinstruował Troszewa, by stworzył jednostki ochotnicze, które mogą wykonywać różne zadania bojowe, przede wszystkim w specjalnej strefie operacji wojskowej.

ISW uważa, że status Grupy Wagnera w sprawie przyszłej współpracy z rządem rosyjskim pozostaje niejasny. Główne elementy bojowe Grupy Wagnera są podzielone na kilka krajów, w tym Białoruś, Republikę Środkowoafrykańską, Libię i Mali, a wagnerowcy obecnie nie mają wyraźnego, jednolitego przywódcy.

Gróźb i działań ze strony Rosji o użyciu broni nuklearnej nie należy zbywać żartami

ISW zrewidowało swoją wcześniejszą ocenę, w której mówiło, że jest mało prawdopodobne, aby rozdzielone elementy Grupy Wagnera stanowiły poważne zagrożenie militarne dla Ukrainy.

Teraz analitycy tego amerykańskiego think-tanku unieważnili tę wstępną ocenę. Jeśli Grupa Wagnera ponownie ugruntuje swoją pozycję, to - jako spójna i duża formacja pod rządami rosyjskimi - może być równie groźna, jak wcześniej, za życia Jewgienija Prigożyna.

Reuters potwierdził, informacje które przekazywał WNP.PL o tym, że Kubańczycy są rekrutowani na wojnę przeciwko Ukrainie. Mieszkańcy wyspy mówią o dużej skali wyjazdów.

Jessica Cox, kierująca polityką nuklearną NATO przypomniała, że naprawdę niebezpiecznym scenariuszem byłoby użycie przez Rosjan po raz pierwszy od 70 lat broni jądrowej w celu zmiany przebiegu wojny i osiągnięcia korzystnych rezultatów.

Jej zdaniem w Europie wkraczamy w okres, w którym zagrożenie użycia broni nuklearnej wzrosło i należy brać na poważnie wszystkie groźby i działania ze strony Rosji, a nie zbywać je żartami.